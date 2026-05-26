Ирала - Владеть умом и чувствами

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Health
Series Психология и личность (2 books)

Книга Нарчизо Ирала объясняет механизмы возникновения эмоциональных расстройств и предлагает методику их лечения и профилактики. Автор показывает, как недостаточный самоконтроль в повседневной жизни приводит к усталости, тревоге, бессоннице, страхам, раздражительности, депрессии и другим психологическим трудностям.

В центре книги — практическое «перевоспитание» ума, воли и чувств: развитие внимания, концентрации, эмоционального контроля, способности к отдыху, преодолению страха, гнева, грусти и комплекса неполноценности. Рекомендации автора соединяют психологические упражнения, нравственное самовоспитание и религиозное измерение внутренней жизни.

Ирала Нарчизо – Владеть умом и чувствами

Ирала Нарчизо. Владеть умом и чувствами / пер. Светлана Рюрикова; ред. Виктория Тимофеева. – М.: Паолине, 2002. – 326 с. – («Психология и личность».)

ISBN 5-900086-17-8

Ирала Нарчизо – Владеть умом и чувствами – Содержание

  • Предисловие. Недостаточный самоконтроль в повседневной жизни

  1. Счастье ложное и счастье истинное

  2. Перевоспитать человека для счастья

  3. Способность мозга к восприятию и передаче

  4. Воля

  5. Чувства и эмоции

  6. Контроль над эмоциями

  7. Практическое резюме

  8. Искусство отдыха

  9. Правильно использовать волю

  10. Воспитание сексуального инстинкта

  11. Власть над чувствами

  12. Подавляйте гнев

  13. Необходимо победить страх

  14. Необходимо победить грусть

  15. Как быть счастливым

  16. Стремиться к идеалу

