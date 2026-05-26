Ирала - Владеть умом и чувствами
Книга Нарчизо Ирала объясняет механизмы возникновения эмоциональных расстройств и предлагает методику их лечения и профилактики. Автор показывает, как недостаточный самоконтроль в повседневной жизни приводит к усталости, тревоге, бессоннице, страхам, раздражительности, депрессии и другим психологическим трудностям.
В центре книги — практическое «перевоспитание» ума, воли и чувств: развитие внимания, концентрации, эмоционального контроля, способности к отдыху, преодолению страха, гнева, грусти и комплекса неполноценности. Рекомендации автора соединяют психологические упражнения, нравственное самовоспитание и религиозное измерение внутренней жизни.
Ирала Нарчизо. Владеть умом и чувствами / пер. Светлана Рюрикова; ред. Виктория Тимофеева. – М.: Паолине, 2002. – 326 с. – («Психология и личность».)
ISBN 5-900086-17-8
Ирала Нарчизо – Владеть умом и чувствами – Содержание
Предисловие. Недостаточный самоконтроль в повседневной жизни
Счастье ложное и счастье истинное
Перевоспитать человека для счастья
Способность мозга к восприятию и передаче
Воля
Чувства и эмоции
Контроль над эмоциями
Практическое резюме
Искусство отдыха
Правильно использовать волю
Воспитание сексуального инстинкта
Власть над чувствами
Подавляйте гнев
Необходимо победить страх
Необходимо победить грусть
Как быть счастливым
Стремиться к идеалу
