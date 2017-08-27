Исцеления в Библии
Не правда ли, никто не приходит в восторг от необходимости посетить врача? Ожидая приема, от слов «Следующий, пожалуйста!» нервничаешь и гадаешь, что у тебя обнаружат. Вдруг болезнь серьезнее, чем кажется? Или предстоит неприятное лечение? Мы всегда надеемся на лучшее, но не можем не бояться худшего.
Однако рассказы о врачах и пациентах, о болезнях и лечении вызывают неизменный интерес (тем более удивительный, что большая часть людей, которые со страхом и любопытством читают или слушают подобные истории, пребывают в добром здравии). Развлекательные и познавательные, они похожи на рассказы о катастрофах и войнах. Но если довелось перенести тяжелую болезнь, отождествляешь себя с героями врачебных историй, сопереживаешь им и вместе с ними надеешься на выздоровление.
Особенно завораживают в рассказах о медицине врачеватели — испокон веков они кажутся нам людьми необыкновенными, обладающими каким-то высшим знанием, так сказать, Божьим даром. В библейских рассказах мы также находим древние романтические представления о врачах; пророки и апостолы, совершавшие исцеления, почти обожествляются очевидцами чуда.
Книга Товит — настоящая врачебная история, полная приключений и перипетий. Перед героями непростая задача — найти спасительное лекарство. Напряжение нарастает: сначала описывается беда, в которую попал больной, а завершается рассказ чудом исцеления.
Врачебные истории в Библии восходят к древним временам, им две-три тысячи лет. Они дают возможность увидеть, как тогда жили люди, у которых, по нынешним представлениям, было очень мало медицинских знаний. И все же встречаются вполне современные диагнозы и способы лечения. Врачи уверенно определяли депрессию или серьезные психосоматические расстройства, не говоря уже о болезнях, связанных с трудовой деятельностью, или гинекологических заболеваниях.
В Библии подробно описывается множество разнообразных недугов, причем и тогда люди были убеждены, что их можно излечить. Болезнь и исцеление всегда изображаются в религиозном контексте. Врач получает призвание от Бога, от Него же ему даются особые способности воздействовать на жизненные силы, которые Господь вдохнул в сотворенные Им существа. Всевышний не отстраняется от человеческих нужд, Бог-Творец обещает помощь. Исцеление происходит благодаря Ему. Пророки, апостолы и особенно Иисус Христос пребывают с Богом в особых отношениях и потому обладают исцеляющей силой.
Способы лечения в библейских рассказах представляют собой современный целостный подход. Библия описывает лечение, сочетающее духовную заботу и медикаменты. Оно может основываться на физическом и духовном контакте, жестах, которые поднимают людей на ноги; упоминается музыкальная терапия, искусственное дыхание «рот в рот», лечение теплом.
В центре библейских рассказов об исцелениях — Бог, невидимый и вездесущий. Его реальность человек ощущает в молитве. Молитва — беседа людей с Творцом и Спасителем. Ей посвящали себя самые выдающиеся библейские врачи. Библия повествует и об искусстве са-моисцеления: каждый может научиться молиться и возлагать надежды на действенность молитвы.
Библейские истории об исцелениях рассказывают и о разных шарлатанах, которые под видом врачевателей обманывают людей из корыстных соображений. Это обстоятельство по-особенному освещает специфическую природу исцелений в Библии. Исцеление свободно даруется Богом, оно совершается бесплатно. Кроме того, способы самолечения, описанные выше, представлены как эффективная замена лекарствам. Врачебные истории в Библии могли бы послужить образцом для проведения реформ в области здравоохранения даже в наши дни!
Исцеления в Библии
Составление и вступительные статьи Яна А. Бюнера
Российское Библейское общество Москва, 2009
ISBN 978-5-85524-397-0
Arztgeschichten der Bibel
Ausgewahlt und eingeleitet von Jan-A. Buhner
Deutsche Bibelgesellschaft
Исцеления в Библии - Содержание
Предисловие
- Следующий, пожалуйста!
Библейские истоки профессии медика
- Моисей и медный змей
Когда болеют правители
- Музыка лечит депрессию - Давид играет на арфе для царя Саула
- Может ли вода излечить проказу? - Сириец Нааман обретает исцеление
- Когда вы заболеваете из-за работы - Бог слышит молитву Езекии
- Семейная терапия в высших кругах - Болезнь и исцеление Мирьям
Схватка со смертью
- Интенсивная терапия в верхней комнате - Илия и сын вдовы
- Дыхание жизни из уст в уста - Елисей и женщина из Шунема
- Целый народ в отделении неотложной помощи - Видение Израиля, возвращенного к жизни
- Возвращение к жизни без аппаратов - Воскрешение Лазаря
- Павел в роли врача скорой помощи - Воскрешение Евтиха
Прием у консультанта
- Ответственный пациент - Дерзновенная просьба в час беды
- Молитва в час беды - Как переносить бремя вины и болезнь
- Отчаяние - Молитва в час отчаяния и смертных мук
- Сброшен со счетов - Молитва во время болезни и противостояния
- Покинут - Молитва при приближении смерти
- Вопль о помощи - Молитва в крайней нужде
- Обновление - Освобождение из бездны оставленности
Здоров!
- Оглядываясь на болезнь - Дар новой жизни
- Поведай всему миру! - Благодарение и хвала
- Словно родился заново - Благодарность Богу за Его безграничную доброту
- Поворотный пункт в жизни - Благодарность за спасение
Полезные советы для сохранения здоровья, почерпнутые в Библии
- Люби душу твою и утешай сердце твое - Принципы здорового образа жизни согласно Иисусу, сыну Сираха
- Умеренность во всем - Избегайте обжорства и пьянства
- Умей держать себя за столом - Советы гостям и хозяевам
- Что придает жизни вкус - Надо быть благодарным за радость
- Когда заболел - Как относиться к врачу
- Диета Даниила - Даниил вознагражден за доверие Богу
Болезнь как испытание
- Иов
Надежда для утративших надежду (Иисус целитель)
- Больше не нужно обращаться к врачам - Иисус исцеляет женщину, страдавшую хроническим заболеванием
- Психиатрическое лечение и неожиданный побочный эффект - Одержимый из Герасы
- Нечто большее, чем зрение - Иисус исцеляет слепых
- Слишком сложный случай для начинающих - Иисус исцеляет одержимого мальчика
- Исцеление на расстоянии - Римский центурион в Капернауме
- Прав ли целитель? - Иисус исцеляет немого
- Доктор ведет прием даже по праздникам - Иисус исцеляет скрюченную женщину
- Больничный не нужен! - Иисус исцеляет тещу Петра
- Исцеляющие руки - Исцеление глухонемого и слепого
- Для исцеления нет препятствий - Иисус исцеляет парализованного
- Ваша вина? - Иисус исцеляет человека, родившегося слепым
Ангелы в белом?
- Исцеляет своим видом - Чудесные деяния апостолов
- Боги в человеческом облике? - Павел и Варнава в Листре
- Целительная сила не передается - Семь сыновей Скевы
- Магические исцеления - Исцеления с помощью платков Павла
- Плата за величие - Силы Павла — во Христе
Опасная профессия
- Исцеление влечет запрет на проповедь - Петр исцеляет парализованного
- Выздоровление наносит ущерб бизнесу - Павел изгоняет злого духа
- Соперничество целителей - Критика в адрес Симона мага
Библейский роман о враче
- Книга Товита
Эпилог
- Я Господь — ваш целитель
Исцеления в Библии - Библейские истоки профессии медика
Моисей и медный змей
Древний медицинский символ — «жезл Эскулапа», палка, вокруг которой обвита змея. Эскулап — римский бог исцеления, покровитель и предшественник врачей. Но, вероятно, этот профессиональный символ «изобретался» в истории не раз. Он упоминается и в Библии. Главный герой рассказа, Моисей был призван совершить акт исцеления, так что его по праву можно было бы назвать первым библейским врачом.
Случилось следующее: во время Исхода, когда люди блуждали в пустыне, они нарушили волю Бога. В наказание Он наслал на них ядовитых змей, и многие израильтяне погибли. Раскаявшись, народ стал просить Моисея о помощи. Услышав молитву, Господь избавил несчастных от мук, предложив удивительное лекарство. Способ лечения кажется невероятно современным: нужно изготовить противоядие из того, что способно причинить смерть (Числ 21: 4-9).
В рассказе отражены противоречивые чувства, которые люди всегда питали к змеям: эти опасные твари пугают и завораживают одновременно. Сбрасывающие кожу, змеи символизируют обновление. Но их укус может возбудить болезнь, даже свести в могилу, и змеи воспринимаются как смертельная угроза. В библейском рассказе о грехопадении отражена эта отрицательная сторона. Медный змей, который был поднят ввысь Моисеем, связан с другой стороной: созданное по приказанию Бога изображение оказывается источником исцеления. Змея становится противоядием, сила которого превосходит силу змеиного яда.
В Новом Завете рассказ о медном змее получает иной, неожиданный смысл. Из Евангелия от Иоанна (Ин 3:14-15) мы узнаем, что поднятие медного змея пророчески указывает на казнь Иисуса. Когда вы смотрите на распятого Иисуса, вы видите исцеляющий, дарующий жизнь лик Бога.
От горы Хор сыны Израилевы пошли по дороге, ведущей к морю Суф, в обход Эдома. В пути люди совсем потеряли терпение, стали роптать на Бога и Моисея:
—Зачем вы увели нас из Египта? Чтобы мы умерли в пустыне? Здесь нет еды, нет воды! А эта негодная еда нам уже опротивела!
Господь наслал на них ядовитых змей, которые жалили их, и многие из сынов Израилевых погибли. Тогда люди пришли к Моисею и сказали:
—Согрешили мы, когда роптали на Госиода и на тебя. Помолись Господу, пусть Он избавит нас от змей!
Моисей помолился за народ, и Господь сказал Моисею:
—Сделай изображение змея и подними его как боевой значок на древке. Пусть всякий, кого ужалит змея, посмотрит на него — и тогда он останется жив.
Моисей сделал змея из бронзы и поднял его как боевой значок на древке. И всякий, кого ужалила змея, глядел на этого бронзового змея — и оставался жив.
Когда болеют правители
Государственных деятелей довольно трудно представить себе больными: они незаменимы, всегда на рабочем месте. Но такого рода напряжение и делает политических лидеров уязвимыми, подверженными проблемам со здоровьем. Стресс, связанный с огромной ответственностью, часто приводит к сердечным приступам, расстройствам пищеварения или к нервному истощению. И в библейские времена властители сталкивались с подобным риском. Но, как и сегодня, у социальной элиты в случае болезни были особые преимущества. В распоряжении царей были лучшие доктора и разнообразные лекарства, недоступные прочим. А главное, пациенты обращались к врачевателям, особым образом связанным с Господом и получившим от Него власть исцелять.
Музыка лечит депрессию
Давид играет на арфе для царя Саула Царь Саул страдает. Его мучают приступы тяжелой депрессии. Он больше не исполнен Божьего Духа, напротив, мучим злым духом, высасывающим из него все силы. Люди всегда были уверены в чудодейственном влиянии музыки на человека, и придворные лекари предписывают царю лечение музыкой. Она должна поднять его настроение, развеять мрачные мысли и придать вкус жизни, возможно, тогда удача вернется к Саулу и в управлении государством. С его согласия (а это очень важное условие для успешного лечения, особенно психологических расстройств) начинается поиск подходящего музыканта. Так при дворе оказывается Давид, умевший играть на арфе. Саул доверяет Давиду как врачу-музыканту и даже назначает его своим оруженосцем. Всякий раз, когда царь страдает от приступа депрессии, игра Давида снова делает его счастливым и уверенным в себе.
Библия придает этому вполне современному методу лечения неожиданный богословский поворот: врачеватель исполнен Божьего Духа и позже станет царем. Пока Саул обладает властью, он причастен к тому дару, который Давид получил от Господа (1 Книга Царств 16: 14-23).
Дух Господа оставил Саула, и стал его мучить злой дух от Господа. Тогда обратились к Саулу приближенные его: — Ты же видишь, злой дух от Бога мучает тебя. Пусть господин наш прикажет слугам своим, стоящим перед тобой, чтобы они нашли того, кто умеет играть на арфе. И когда будет на тебе злой дух от Бога, человек этот своей игрой облегчит твои муки. Саул приказал:
—Разыщите для меня человека, который хорошо играет на арфе, и приведите ко мне.
Один из слуг сказал:
—Я знаю такого — сын Иессея из Вифлеема. Он умеет играть, человек смелый и отважный, рассудительный и видный собой — с ним Господь.
Саул отправил к Иессею гонцов с приказом: «Пришли ко мне Давида, своего сына, который пасет овец». Иессей погрузил на осла хлеб, мех с вином, взял одного козленка и, вручив своему сыну Давиду, отправил все это Саулу.
Давид пришел к Саулу и стал служить ему. Саул полюбил его и назначил своим оруженосцем. Иессею Саул велел передать: «Пусть Давид служит при мне. Он пришелся мне по душе». Когда на Сауле был дух от Бога, Давид брал в руки арфу и играл, и Саулу становилось легче, спокойнее, и злой дух оставлял его.
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