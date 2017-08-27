Исцеления в Библии

Не правда ли, никто не приходит в восторг от необходимости посетить врача? Ожидая приема, от слов «Следующий, пожалуйста!» нервничаешь и гадаешь, что у тебя обнаружат. Вдруг болезнь серьезнее, чем кажется? Или предстоит неприятное лечение? Мы всегда надеемся на лучшее, но не можем не бояться худшего.

Однако рассказы о врачах и пациентах, о болезнях и лечении вызывают неизменный интерес (тем более удивительный, что большая часть людей, которые со страхом и любопытством читают или слушают подобные истории, пребывают в добром здравии). Развлекательные и познавательные, они похожи на рассказы о катастрофах и войнах. Но если довелось перенести тяжелую болезнь, отождествляешь себя с героями врачебных историй, сопереживаешь им и вместе с ними надеешься на выздоровление. Особенно завораживают в рассказах о медицине врачеватели — испокон веков они кажутся нам людьми необыкновенными, обладающими каким-то высшим знанием, так сказать, Божьим даром. В библейских рассказах мы также находим древние романтические представления о врачах; пророки и апостолы, совершавшие исцеления, почти обожествляются очевидцами чуда. Книга Товит — настоящая врачебная история, полная приключений и перипетий. Перед героями непростая задача — найти спасительное лекарство. Напряжение нарастает: сначала описывается беда, в которую попал больной, а завершается рассказ чудом исцеления. Врачебные истории в Библии восходят к древним временам, им две-три тысячи лет. Они дают возможность увидеть, как тогда жили люди, у которых, по нынешним представлениям, было очень мало медицинских знаний. И все же встречаются вполне современные диагнозы и способы лечения. Врачи уверенно определяли депрессию или серьезные психосоматические расстройства, не говоря уже о болезнях, связанных с трудовой деятельностью, или гинекологических заболеваниях. В Библии подробно описывается множество разнообразных недугов, причем и тогда люди были убеждены, что их можно излечить. Болезнь и исцеление всегда изображаются в религиозном контексте. Врач получает призвание от Бога, от Него же ему даются особые способности воздействовать на жизненные силы, которые Господь вдохнул в сотворенные Им существа. Всевышний не отстраняется от человеческих нужд, Бог-Творец обещает помощь. Исцеление происходит благодаря Ему. Пророки, апостолы и особенно Иисус Христос пребывают с Богом в особых отношениях и потому обладают исцеляющей силой. Способы лечения в библейских рассказах представляют собой современный целостный подход. Библия описывает лечение, сочетающее духовную заботу и медикаменты. Оно может основываться на физическом и духовном контакте, жестах, которые поднимают людей на ноги; упоминается музыкальная терапия, искусственное дыхание «рот в рот», лечение теплом. В центре библейских рассказов об исцелениях — Бог, невидимый и вездесущий. Его реальность человек ощущает в молитве. Молитва — беседа людей с Творцом и Спасителем. Ей посвящали себя самые выдающиеся библейские врачи. Библия повествует и об искусстве са-моисцеления: каждый может научиться молиться и возлагать надежды на действенность молитвы. Библейские истории об исцелениях рассказывают и о разных шарлатанах, которые под видом врачевателей обманывают людей из корыстных соображений. Это обстоятельство по-особенному освещает специфическую природу исцелений в Библии. Исцеление свободно даруется Богом, оно совершается бесплатно. Кроме того, способы самолечения, описанные выше, представлены как эффективная замена лекарствам. Врачебные истории в Библии могли бы послужить образцом для проведения реформ в области здравоохранения даже в наши дни!