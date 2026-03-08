Искупление - Материалы симпозиума
Сборник «Искупление» (1999) — это уникальное междисциплинарное издание, объединившее классическое наследие западной теологии с современными исследованиями ведущих христианских философов мира. Центральное место в книге занимает новый перевод фундаментального трактата Ансельма Кентерберийского «Почему Бог стал человеком» (Cur Deus Homo). Этот текст XI века заложил основы юридической теории искупления и до сих пор служит отправной точкой для дискуссий о смысле Боговоплощения и жертвы Христа.
Вторая часть книги содержит материалы Второго международного симпозиума христианских философов, прошедшего в Санкт-Петербурге. Издание представляет собой редкий пример живого диалога между представителями православной традиции (архим. Августин Никитин, В. Василик, Г. Беневич) и западной аналитической философии (Ричард Суинберн, Пол Фиддес, Мелвилл Стюарт). Авторы анализируют догмат искупления с самых разных ракурсов: от библейского богословия и литургики псковских икон до проблемы всеобщего спасения и философского анализа категории греха.
Книга подготовлена Высшей религиозно-философской школой (ВРФШ) под редакцией Наталии Печерской и является важным этапом в осмыслении христианских ценностей в постсоветской России. Издание адресовано философам, теологам, студентам гуманитарных вузов и всем, кто интересуется глубокими основаниями европейской цивилизации и вопросами личного спасения.
Искупление: Материалы симпозиума. Ансельм Кентерберийский
Под ред. Н. А. Печерской. — СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1999. — 294 с.
ISBN 5-900291-14-6
Искупление: Материалы симпозиума. Ансельм Кентерберийский - Содержание
Классика: Ансельм Кентерберийский, «Почему Бог стал человеком». Логическое обоснование необходимости воплощения Бога для спасения человечества.
Восточная традиция:
Григорий Беневич: О границах всеобщего спасения.
Ирина Шалина: Литургический аспект искупления в древнерусской иконописи.
Владимир Василик: Покаяние в византийской традиции («Луг духовный»).
Западная аналитическая школа:
Ричард Суинберн: Философская природа греха.
Брус Райхенбах: Исцеляющая природа страданий Христа.
Пол Фиддес: Искупление, прощение и атрибуты Бога.
Основные концепции сборника
Синтез традиций: Попытка объединить восточно-христианское (патристическое) и западно-христианское (схоластическое и аналитическое) понимание Искупления.
Юридическая vs Органическая теории: Дискуссия между трактовкой искупления как «удовлетворения божественной справедливости» и как «исцеления человеческой природы».
Философская антропология: Исследование свободы, воли и возможности зла в контексте спасения человека.
