Сборник «Искупление» (1999) — это уникальное междисциплинарное издание, объединившее классическое наследие западной теологии с современными исследованиями ведущих христианских философов мира. Центральное место в книге занимает новый перевод фундаментального трактата Ансельма Кентерберийского «Почему Бог стал человеком» (Cur Deus Homo). Этот текст XI века заложил основы юридической теории искупления и до сих пор служит отправной точкой для дискуссий о смысле Боговоплощения и жертвы Христа.

Вторая часть книги содержит материалы Второго международного симпозиума христианских философов, прошедшего в Санкт-Петербурге. Издание представляет собой редкий пример живого диалога между представителями православной традиции (архим. Августин Никитин, В. Василик, Г. Беневич) и западной аналитической философии (Ричард Суинберн, Пол Фиддес, Мелвилл Стюарт). Авторы анализируют догмат искупления с самых разных ракурсов: от библейского богословия и литургики псковских икон до проблемы всеобщего спасения и философского анализа категории греха.

Книга подготовлена Высшей религиозно-философской школой (ВРФШ) под редакцией Наталии Печерской и является важным этапом в осмыслении христианских ценностей в постсоветской России. Издание адресовано философам, теологам, студентам гуманитарных вузов и всем, кто интересуется глубокими основаниями европейской цивилизации и вопросами личного спасения.

Искупление: Материалы симпозиума. Ансельм Кентерберийский

Под ред. Н. А. Печерской. — СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1999. — 294 с.

ISBN 5-900291-14-6

Искупление: Материалы симпозиума. Ансельм Кентерберийский - Содержание

Классика: Ансельм Кентерберийский, «Почему Бог стал человеком». Логическое обоснование необходимости воплощения Бога для спасения человечества.

Восточная традиция: Григорий Беневич: О границах всеобщего спасения. Ирина Шалина: Литургический аспект искупления в древнерусской иконописи. Владимир Василик: Покаяние в византийской традиции («Луг духовный»).

Западная аналитическая школа: Ричард Суинберн: Философская природа греха. Брус Райхенбах: Исцеляющая природа страданий Христа. Пол Фиддес: Искупление, прощение и атрибуты Бога.



