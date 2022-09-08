«Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла» (Деян. 27: 11). Вполне естественно! Во всяком случае, начальник корабля был экспертом, человеком, получившим для этого дела специальное образование. Павел же был странствующим проповедником, «евангелистом». Однако, в ходе событий, Павел оказался прав, а эксперт ошибся, так как мнение начальника корабля привело к кораблекрушению. Подобное положение повторяется снова и снова, когда доходит до сопоставления мнений науки и Библии.

Люди часто принимают с полной верой слова ученого, философа, образованного исследователя и теряют доверие к слову Божию. Однако, в ходе событий, Библия всегда оказывается верной, а те, которые пренебрегали ее словами, создавали непотребное кораблекрушение. Этот курс является попыткой показать, что слово Божие — наш безошибочный источник сведений, и что оно авторитетно говорит из века в век. Мнения ученых изменяются, толкования Писания часцо сталкиваются между собою; но между Божьими словами и Божьими делами царствует удивительнейшая гармония. Надеемся, что этот курс поможет некоторым увидеть, что это именно так.

Этот курс основан на Первой Части популярного курса Торжествующая Юность, составленного С. Максвеллом Кодером, магистром теологии и доктором богословия, который заведывал Отделом Образования в Библейском Институте имени Д. Муди; этот курс был хорошо принят и поступило много просьб переиздать его. В научной части этого курса сделаны некоторые добавки Георгом Ф. Хове, доктором философии, профессором биологии в Вестмонтском Колледже.

Истина торжествует - Пособие для заочных библейских курсов

Перевод с английского Д. Ясько

Издание «Сеятеля Истины», Ашфорд, Конн., США. 1971

Истина торжествует - Пособие для заочных библейских курсов - Содержание

Указания для курсантов

Лекция 1. Богодухновенность Библии

Лекция 2. Богодухновенность Библии (продолжение)

Лекция 3. Трудности в Библии

Лекция 4. Библия и наука

Лекция 5. Библия и наука (продолжение)

Лекция 6. Библия и происхождение жизни

Лекция 7. Эволюция или Сотворение

Лекция 8. Сотворение человека

Лекция 9. Библия и археология

Лекция 10. Библия и археология (продолжение)

Лекция 11. Библия и пророчества

Лекция 12. Ответы критикам

Переводы Библии (добавлена переводчиком)

Указания для классного пользования

Ключ к ответам по самопроверке

Библия, ее содержание и переводы

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