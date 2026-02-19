Учебное пособие «История Церкви. Часть 2», изданное международной школой BEE (Biblical Education by Extension — Библейское обучение через расширение), представляет собой фундаментальный академический и одновременно практический курс. Вторая часть охватывает один из самых динамичных и сложных периодов христианства: от начала Реформации XVI века до современности.

Пособие структурировано для самостоятельного или группового изучения. Оно не просто перечисляет даты и имена, а анализирует причинно-следственные связи: почему возникла необходимость в переменах, как развивались протестантские деноминации и каким образом церковь отвечала на вызовы Просвещения, секуляризма и тоталитарных режимов XX века. Особое внимание уделяется миссионерскому движению и пробуждениям, которые изменили лицо мирового христианства.

Методика BEE предполагает интерактивность: текст содержит множество вопросов для размышления и практических заданий, которые помогают студенту не только усвоить исторический материал, но и извлечь из него уроки для современного церковного служения. Книга, изданная в Луцке, стала важным образовательным ресурсом для постсоветского пространства, помогая восполнить пробелы в знании церковного наследия.

История Церкви – Учебное пособие – Часть 2 – BEE

Луцк: Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 1999. – 484 с.

История Церкви – Учебное пособие – Часть 2 - Содержание

Урок 9 — Церковь под давлением

Христианство в Новом Свете

Просвещение и современный мир

Биографический очерк: Блез Паскаль

Христианский мистицизм, учение возрожденцев и пробуждение

Биографический очерк: Джон Весли — "Всадник Бога"

Православный Восток и Третий Рим

Биографический очерк: Тихон Задонский

Заключение

Урок 10 - Во все концы света

Возрождение католицизма: революция, реставрация и перемены

Религия и пробуждение в Великобритании

Евангелизация мира в этом поколении

Биографический очерк: Вильям Кэри (1761 — 1834)

Расколы в Европе и повторное пробуждение

Заключение

Урок 11 - Религия, революция и новый социальный порядок

Вторая "Коперниковская״ революция

Религия и общество: проблема секуляризации

Религия в Новой Республике

Биографические очерки:

Дуайт Л.Муди — проповедник, который никогда не проповедовал

Филипп Шафф — евангельский католик

Заключение

Урок 12 - Христианская вера в век тревог

Церкви и социальное устройство

Кризис и возрождение ортодоксии

Биографические очерки: Дитрих Бонхоффер, Билли Грэм

Заключение

Урок 13 - История протестантизма в Украине

Предыстория протестантизма в Украине

Протестантизм в XVI-XVII веках

Протестантизм в XVIII-XIX веках

Протестантизм в XX веке

Урок 14 История евангельских христиан-баптистов Украины