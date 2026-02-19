История Церкви – Учебное пособие - Часть 2
Учебное пособие «История Церкви. Часть 2», изданное международной школой BEE (Biblical Education by Extension — Библейское обучение через расширение), представляет собой фундаментальный академический и одновременно практический курс. Вторая часть охватывает один из самых динамичных и сложных периодов христианства: от начала Реформации XVI века до современности.
Пособие структурировано для самостоятельного или группового изучения. Оно не просто перечисляет даты и имена, а анализирует причинно-следственные связи: почему возникла необходимость в переменах, как развивались протестантские деноминации и каким образом церковь отвечала на вызовы Просвещения, секуляризма и тоталитарных режимов XX века. Особое внимание уделяется миссионерскому движению и пробуждениям, которые изменили лицо мирового христианства.
Методика BEE предполагает интерактивность: текст содержит множество вопросов для размышления и практических заданий, которые помогают студенту не только усвоить исторический материал, но и извлечь из него уроки для современного церковного служения. Книга, изданная в Луцке, стала важным образовательным ресурсом для постсоветского пространства, помогая восполнить пробелы в знании церковного наследия.
Луцк: Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 1999. – 484 с.
История Церкви – Учебное пособие – Часть 2 - Содержание
Урок 9 — Церковь под давлением
Христианство в Новом Свете
Просвещение и современный мир
Биографический очерк: Блез Паскаль
Христианский мистицизм, учение возрожденцев и пробуждение
Биографический очерк: Джон Весли — "Всадник Бога"
Православный Восток и Третий Рим
Биографический очерк: Тихон Задонский
Заключение
Урок 10 - Во все концы света
Возрождение католицизма: революция, реставрация и перемены
Религия и пробуждение в Великобритании
Евангелизация мира в этом поколении
Биографический очерк: Вильям Кэри (1761 — 1834)
Расколы в Европе и повторное пробуждение
Заключение
Урок 11 - Религия, революция и новый социальный порядок
Вторая "Коперниковская״ революция
Религия и общество: проблема секуляризации
Религия в Новой Республике
Биографические очерки:
Дуайт Л.Муди — проповедник, который никогда не проповедовал
Филипп Шафф — евангельский католик
Заключение
Урок 12 - Христианская вера в век тревог
Церкви и социальное устройство
Кризис и возрождение ортодоксии
Биографические очерки: Дитрих Бонхоффер, Билли Грэм
Заключение
Урок 13 - История протестантизма в Украине
Предыстория протестантизма в Украине
Протестантизм в XVI-XVII веках
Протестантизм в XVIII-XIX веках
Протестантизм в XX веке
Урок 14 История евангельских христиан-баптистов Украины
Часть 1. Предыстория русско-украинского баптизма
Часть 2. Возникновение и рост общин (1862-1882)
Часть 3. Преследования (1882-1905)
Часть 4. Восстановление в правах (1905-1918)
Часть 5. Возобновление активной деятельности (1918-1929)
Часть 6. Погром: баптисты и евангельские христиане в атмосфере воинствующего атеизма (1929-1942)
Часть 7. Евангельские христиане-баптисты на землях Западной Украины, Закарпатья и Буковины (1864-1939)
Часть 8. В едином братстве
Часть 9. Подконтрольная свобода
Часть 10. Сегодняшний и завтрашний день евангельских христиан-баптистов Украины
Часть 11. Рассеянные по всему миру
