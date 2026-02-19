История Церкви – Учебное пособие - Часть 2

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Educational
Series BEE International (14 books)

Учебное пособие «История Церкви. Часть 2», изданное международной школой BEE (Biblical Education by Extension — Библейское обучение через расширение), представляет собой фундаментальный академический и одновременно практический курс. Вторая часть охватывает один из самых динамичных и сложных периодов христианства: от начала Реформации XVI века до современности.

Пособие структурировано для самостоятельного или группового изучения. Оно не просто перечисляет даты и имена, а анализирует причинно-следственные связи: почему возникла необходимость в переменах, как развивались протестантские деноминации и каким образом церковь отвечала на вызовы Просвещения, секуляризма и тоталитарных режимов XX века. Особое внимание уделяется миссионерскому движению и пробуждениям, которые изменили лицо мирового христианства.

Методика BEE предполагает интерактивность: текст содержит множество вопросов для размышления и практических заданий, которые помогают студенту не только усвоить исторический материал, но и извлечь из него уроки для современного церковного служения. Книга, изданная в Луцке, стала важным образовательным ресурсом для постсоветского пространства, помогая восполнить пробелы в знании церковного наследия.

Луцк: Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 1999. – 484 с.

История Церкви – Учебное пособие – Часть 2 - Содержание

Урок 9 — Церковь под давлением

  • Христианство в Новом Свете

  • Просвещение и современный мир

  • Биографический очерк: Блез Паскаль

  • Христианский мистицизм, учение возрожденцев и пробуждение

  • Биографический очерк: Джон Весли — "Всадник Бога"

  • Православный Восток и Третий Рим

  • Биографический очерк: Тихон Задонский

  • Заключение

Урок 10 - Во все концы света

  • Возрождение католицизма: революция, реставрация и перемены

  • Религия и пробуждение в Великобритании

  • Евангелизация мира в этом поколении

  • Биографический очерк: Вильям Кэри (1761 — 1834)

  • Расколы в Европе и повторное пробуждение

  • Заключение

Урок 11 - Религия, революция и новый социальный порядок

  • Вторая "Коперниковская״ революция

  • Религия и общество: проблема секуляризации

  • Религия в Новой Республике

  • Биографические очерки:

  • Дуайт Л.Муди — проповедник, который никогда не проповедовал

  • Филипп Шафф — евангельский католик

  • Заключение

Урок 12 - Христианская вера в век тревог

  • Церкви и социальное устройство

  • Кризис и возрождение ортодоксии

  • Биографические очерки: Дитрих Бонхоффер, Билли Грэм

  • Заключение

Урок 13 - История протестантизма в Украине

  • Предыстория протестантизма в Украине

  • Протестантизм в XVI-XVII веках

  • Протестантизм в XVIII-XIX веках

  • Протестантизм в XX веке

Урок 14 История евангельских христиан-баптистов Украины

  • Часть 1. Предыстория русско-украинского баптизма

  • Часть 2. Возникновение и рост общин (1862-1882)

  • Часть 3. Преследования (1882-1905)

  • Часть 4. Восстановление в правах (1905-1918)

  • Часть 5. Возобновление активной деятельности (1918-1929)

  • Часть 6. Погром: баптисты и евангельские христиане в атмосфере воинствующего атеизма (1929-1942)

  • Часть 7. Евангельские христиане-баптисты на землях Западной Украины, Закарпатья и Буковины (1864-1939)

  • Часть 8. В едином братстве

  • Часть 9. Подконтрольная свобода

  • Часть 10. Сегодняшний и завтрашний день евангельских христиан-баптистов Украины

  • Часть 11. Рассеянные по всему миру

