Первый том нового издания «Истории человечества» охватывает период от появления в семье гоминидов пер­вого существа, которое можно поместить в разряд Homo, до изобретения письменности и возникновения первых государств примерно 5 тыс. лет тому назад. Этот «доис­торический» период длился от 2 до 3 млн. лет.

Мало лю­дей могут ясно представить себе эту продолжитель­ность - настолько она громадна. Два сравнения помогут читателю представить себе ее:

Если мы представим себе эти 2,5 млн. лет, прошед­ших с появления человека умелого до сегодняшнего дня в виде одной прямой линии в 5000 м, то каждому году в ней отводилось бы по 2 мм. В этом случае период, предшество­вавший возникновению письменности, составил бы 4990 м, а весь комплекс так называемых «исторических» периодов (от которых у нас остались письменные источ­ники) составил бы последние 10 м; начало новой (христи­анской) эры было бы размещено за 4 м от конечной точ­ки, а открытие Америки Колумбом находилось бы в 1 м от этой конечной точки.

Можно также сравнить общую длительность суще­ствования человечества с сутками (24 часа): человек уме­лый появляется в 0 ч. 1 мин., а каждый век соответствовал бы 3,465 сек. Изобретение письменности и становление первых государств происходило бы за 3 мин. до полуно­чи, а открытие Америки произошло бы за 17 сек до кон­ца суток.

История человечества - Том I - Доисторические времена и начала цивилизации

ЮНЕСКО, 2003

ООО «Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2003

ISBN 92-3-102810-3

(UNESCO) ISBN 5-89317-154-3

ISBN 5-89317-155-1 (T.I)



История человечества - Том I - Доисторические времена и начала цивилизации - Содержание

Введение - Зигфрид Ян ДеЛаат

Предисловие к первому тому - Жан-Пьер Моэн

Часть I От антропогенеза до начала производства пищи

А Антропогенез и период Homo habilis (человек умелый) и Homo ereclus (человек прямоходящий)

1 Антропогенез: общий обзор Ив Коппан и Дени Жера

2 Период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий) -, общий обзор Ив Коппан и Дени Жера

3 Африка в период раннего палеолита и первых поселений-Жан Шавайон

4 Археология раннего и среднего плейстоцена в Европе-Пата Вилла

5 Западная Азия в период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий) Фрэнсис Ауэре

6 Южная Азия в период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий) -Рамчандра В. Джоши

7 Китай в период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий)-By Рукан и Цзя Ланпо

8 Индонезия в период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий)- Герт-Ян Бартстра

Б Неандертальцы и их современники

9 Физическая антропология неандертальцев и их современников: общий обзор Бернар Вандермерш

10 Археология: общий обзор Карел Валох

11 Африка в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники - Фред Уэндорф, Анджела Э. Клоуз, Ромуальд

12 Европа (за исключением бывшего СССР) в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники -Карел Валох

13 Средний палеолит на территории бывшего CCCР В.п. Алексеев

14 Западная Азия в эпоху среднего палеолита Артур Дж. Елинек

15 Южная Азия в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники (средний палеолит) Рамчандра В. Джоши

16 Китай в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники By Рукан и Цзя Ланпо

17 Индонезия в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники - Герт-Ян Бартстра В Период человека разумного современного вида до начала производства пищи (производящего хозяйства)

18 Период человека разумного современного вида до начала производства пищи (производящего хозяйства): общий обзор (за исключением искусства)-Богуслав Клима

19 Начала искусства: общий обзор Ханс-Георг Банди 2 0 Африка от появления человека разумного современного вида до начала производства пищи (производящего хозяйства)-Дж. Десмонд Кларк

21 Европа в период верхнего палеолита и мезолита Марсель Отт

22 Верхний палеолит на территории бывшего СССР В.П. Алексеев

23 Искусство палеолита и мезолита в Европе Ханс-Георг Банди

24 Западная Азия в конце среднего палеолита до начала производства пищи Офер -Бар-Йосеф

25 Южная Азия в период Homo sapiens sapiens (человек разумный современного вида) до начала производства пищи (верхний палеолит и мезолит)-Рамчандра В. Джоши

26 Китай в период Homo sapiens sapiens (человек разумный современного вида) до начала производства пищи -Цзя Ланпо и By Рукан

27 Юго-Восточная Азия и Япония в период Homo sapiens sapiens {человек разумный современного вида) до начала производства пищи- Карл Л. Хуттерер

28 Австралия и Новая Гвинея в период Homo sapiens sapiens {человек разумный современного вида) до примерно 5 тыс. лет назад- Джозефина М. Флуд

29 Появление человека в Америке Хосе Л. Лоренсо

30 Предыстория Северной Америки Алан Л. Брайан

31 Мексика и Центральная Америка от первых обитателей до начала производства пищи -Хосе Л. Лоренсо

32 Центральная Америка, Карибский бассейн, северная часть Южной Америки и Амазония: образ жизни древнейших охотников -Марио Саноха Обедъенте

33 Регион Южной Америки вне Андских Кордильер (Бразилия, Парагвай, Уругвай и Аргентина) в доисторическую эпоху (31-5 тыс. лет назад)-Освалъдо Р. Эредиа

34 Экваториальные и тропические Анды от первых обитателей до начала производства пищи -Луис Г. Лумбрерас-Салъседо

35 Западная часть Южной Америки (юг Перу, Боливия, северо-запад Аргентины, Чили) в каменный век Лаутаро Нуньес Атенсио

Часть II От начала производства пищи до первых государств

36 От начала производства пищи до первых государств: общий обзор -Зигфрид Ян Де Лаат

37 Окультуривание растений: общий обзор- Джек Р. Хэрлэн

38 Одомашнивание животных от начала производства пищи до 5000 лет назад: общий обзор- Шандор Бёкёни

39 Поздняя предыстория Египта -Лех Кшизаняк

40 Африка (кроме Египта) от начала производства пищи до 5000 лет назад- Дэвид У. Филлипсон

41 Западная Азия в период неолита и халколита (около 12000-5000 лет назад)-Джеймс Мелларт

42 Доисторический период Аравийского полуострова- Абдулла Хасан Масри, Ахмад Хасан Дани

43 Южная Азия в период неолита до начала бронзового века -Ахмад Хасан Дани

44 Центральная и Северная Азия в период неолита А.П. Деревянко

45 Юго-Восточная Азия и Корея от начала производства пищи до первых государств -Вильгельм Г. Сольхейм II

46 Китай в эпоху неолита -Ань Чжиминь

47 Европа в эпоху неолита -Зигфрид Ян Де Лаат

48 Регион Эгейского моря в эпоху неолита -Христос Думал

49 Культуры Западного Средиземноморья в эпоху неолита-Жан Гилэн

50 Балканский полуостров и Юго-Восточная Европа в эпоху неолита- Милутин Гарашанин

51 Центральная Европа в эпоху неолита-Йенс Люнинг

52 Европейская часть бывшего СССР в эпоху неолита и халколита - Н.Я. Мерперт

53 Атлантические регионы Европы в эпоху неолита Пьер-Ролан Жио

54 Становление неолита на Северо-Европейской низменности Лили Кэлас

55 Мегалитические памятники Европы - Лили Кэлас

56 Горное дело в Европе в период неолита и халколита -Роберт Шеферд

57 Мексика и Центральная Америка: начало производства пищи - Хосе Л. Лоренсо

58 Центральная Америка, Карибский бассейн, северная часть Южной Америки и Амазония: начало производства пищи Марио Саноха Обедъенте

59 Экваториальные и тропические Анды от начала производства пищи до 5000 лет до наст. в.- Луис Г. Лумбрерас-Салъседо

Послесловие-Зигфрид Ян ДеЛаат

История человечества - Том I - Доисторические времена и начала цивилизации - Введение

...«Доисторический период»: термин ошибочный, но укоренившийся. Этот огромный период, предшествовавший появле­нию письменности, в обиходе называется «доисторичес­ким». Однако, несмотря на его распространенность во всех языках, этот термин ошибочный. Если понимать его буквально, то он отбрасывает примерно 99,8% всего вре­мени существования человечества и отводит лишь 0,2% этого времени «собственно истории» (истории, осно­ванной на письменных источниках), Кроме того, он не­гативно воспринимается народами, которые лишь не­давно обрели письменность и которые с полным правом воспринимают свое прошлое таким же «историческим», как и народы, у которых письменность появилась очень давно.



Действительно, в этот «доисторический» период мы присутствуем при рождении, детстве и юности челове­чества. Он ведет нас от антропогенеза к изобретению письменности, к возникновению первых городов и пер­вых государств. Он «видел» зарождение «классового об­щества», которое в течение тысячелетий характеризует период «собственно истории». Он «видел» медленное развитие основных характерных особенностей челове­ческой цивилизации, без знания которых большинство главных черт современных культур было бы непонят­ным.

Термин «доисторический период» был введен в XIX в. первоначально для того, чтобы обозначить период, в течение которого человек был современником исчезнувших видов животных, период, свидетельства о котором были найдены геологами и палеонтологами в очень древних геологических слоях, указывающих на то, что человек появился намного раньше тех шести тысяч лет, которые ему отводили ранее на базе библейской хронологии (см. ниже). Прилагательное «допотопный» (до потопа) применялось для обозначения того же периода, но быстро было отброшено.

А термин «доисторический», напротив, быстро распространился на все периоды до появления письменности и включил в себя остатки всех предшествующих эпох. Исследования далеких эпох долгое время являлись предметом изысканий со стороны «антикваров» , часто в чисто историческом плане. Даже историки очень поздно начали интересоваться этими периодами, письменными источниками о которых они не располагали. В течение долгого времени специалисты по доисторическому периоду и историки взаимно игнорировали друг друга.

Однако сегодня времена изменились, и, начиная с периода между двумя мировыми войнами, контакты специалистов участились вследствие развития обоих наушных направлений. С одной стороны, изучение периодов до появления письменности достигло большого прогресса, а с другой стороны, история постепенно, но в значительной степени, расширила свою сферу. Люсьен Февр (Febvre, 1953, р. 428), один из основателей журнала «Анналы», считал, что история в самом общем смысле «интересуется всем, что, принадлежав человеку, зависит от человека, выражает человека, означает его присутствие, его деятельность, вкусы и способы быть человеком». Те же цели преследовались лучшими представителями доисторической науки в течение многих лет. Это сближение, очевидно, облегчило процесс интеграции так называемых доисторических эпох в комплекс истории человечества а (DeLaet, 1978, р. 228; 1985, р. 139).