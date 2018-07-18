История человечества - Том 1
Первый том нового издания «Истории человечества» охватывает период от появления в семье гоминидов первого существа, которое можно поместить в разряд Homo, до изобретения письменности и возникновения первых государств примерно 5 тыс. лет тому назад. Этот «доисторический» период длился от 2 до 3 млн. лет.
Мало людей могут ясно представить себе эту продолжительность - настолько она громадна. Два сравнения помогут читателю представить себе ее:
Если мы представим себе эти 2,5 млн. лет, прошедших с появления человека умелого до сегодняшнего дня в виде одной прямой линии в 5000 м, то каждому году в ней отводилось бы по 2 мм. В этом случае период, предшествовавший возникновению письменности, составил бы 4990 м, а весь комплекс так называемых «исторических» периодов (от которых у нас остались письменные источники) составил бы последние 10 м; начало новой (христианской) эры было бы размещено за 4 м от конечной точки, а открытие Америки Колумбом находилось бы в 1 м от этой конечной точки.
Можно также сравнить общую длительность существования человечества с сутками (24 часа): человек умелый появляется в 0 ч. 1 мин., а каждый век соответствовал бы 3,465 сек. Изобретение письменности и становление первых государств происходило бы за 3 мин. до полуночи, а открытие Америки произошло бы за 17 сек до конца суток.
История человечества - Том I - Доисторические времена и начала цивилизации
ЮНЕСКО, 2003
ООО «Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2003
ООО «Издательский Дом МАГИСТР-ПРЕСС», 2003
ISBN 92-3-102810-3
(UNESCO) ISBN 5-89317-154-3
ISBN 5-89317-155-1 (T.I)
История человечества - Том I - Доисторические времена и начала цивилизации - Содержание
Введение - Зигфрид Ян ДеЛаат
Предисловие к первому тому - Жан-Пьер Моэн
Предисловие к первому тому - Жан-Пьер Моэн
Часть I От антропогенеза до начала производства пищи
А Антропогенез и период Homo habilis (человек умелый) и Homo ereclus (человек прямоходящий)
- 1 Антропогенез: общий обзор Ив Коппан и Дени Жера
- 2 Период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий) -, общий обзор Ив Коппан и Дени Жера
- 3 Африка в период раннего палеолита и первых поселений-Жан Шавайон
- 4 Археология раннего и среднего плейстоцена в Европе-Пата Вилла
- 5 Западная Азия в период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий) Фрэнсис Ауэре
- 6 Южная Азия в период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий) -Рамчандра В. Джоши
- 7 Китай в период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий)-By Рукан и Цзя Ланпо
- 8 Индонезия в период Homo habilis (человек умелый) и Homo erectus (человек прямоходящий)- Герт-Ян Бартстра
Б Неандертальцы и их современники
- 9 Физическая антропология неандертальцев и их современников: общий обзор Бернар Вандермерш
- 10 Археология: общий обзор Карел Валох
- 11 Африка в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники - Фред Уэндорф, Анджела Э. Клоуз, Ромуальд
- 12 Европа (за исключением бывшего СССР) в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники -Карел Валох
- 13 Средний палеолит на территории бывшего CCCР В.п. Алексеев
- 14 Западная Азия в эпоху среднего палеолита Артур Дж. Елинек
- 15 Южная Азия в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники (средний палеолит) Рамчандра В. Джоши
- 16 Китай в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники By Рукан и Цзя Ланпо
- 17 Индонезия в период Homo sapiens neanderthalensis (человек разумный неандертальский) и его современники - Герт-Ян Бартстра В Период человека разумного современного вида до начала производства пищи (производящего хозяйства)
- 18 Период человека разумного современного вида до начала производства пищи (производящего хозяйства): общий обзор (за исключением искусства)-Богуслав Клима
- 19 Начала искусства: общий обзор Ханс-Георг Банди 2 0 Африка от появления человека разумного современного вида до начала производства пищи (производящего хозяйства)-Дж. Десмонд Кларк
- 21 Европа в период верхнего палеолита и мезолита Марсель Отт
- 22 Верхний палеолит на территории бывшего СССР В.П. Алексеев
- 23 Искусство палеолита и мезолита в Европе Ханс-Георг Банди
- 24 Западная Азия в конце среднего палеолита до начала производства пищи Офер -Бар-Йосеф
- 25 Южная Азия в период Homo sapiens sapiens (человек разумный современного вида) до начала производства пищи (верхний палеолит и мезолит)-Рамчандра В. Джоши
- 26 Китай в период Homo sapiens sapiens (человек разумный современного вида) до начала производства пищи -Цзя Ланпо и By Рукан
- 27 Юго-Восточная Азия и Япония в период Homo sapiens sapiens {человек разумный современного вида) до начала производства пищи- Карл Л. Хуттерер
- 28 Австралия и Новая Гвинея в период Homo sapiens sapiens {человек разумный современного вида) до примерно 5 тыс. лет назад- Джозефина М. Флуд
- 29 Появление человека в Америке Хосе Л. Лоренсо
- 30 Предыстория Северной Америки Алан Л. Брайан
- 31 Мексика и Центральная Америка от первых обитателей до начала производства пищи -Хосе Л. Лоренсо
- 32 Центральная Америка, Карибский бассейн, северная часть Южной Америки и Амазония: образ жизни древнейших охотников -Марио Саноха Обедъенте
- 33 Регион Южной Америки вне Андских Кордильер (Бразилия, Парагвай, Уругвай и Аргентина) в доисторическую эпоху (31-5 тыс. лет назад)-Освалъдо Р. Эредиа
- 34 Экваториальные и тропические Анды от первых обитателей до начала производства пищи -Луис Г. Лумбрерас-Салъседо
- 35 Западная часть Южной Америки (юг Перу, Боливия, северо-запад Аргентины, Чили) в каменный век Лаутаро Нуньес Атенсио
Часть II От начала производства пищи до первых государств
- 36 От начала производства пищи до первых государств: общий обзор -Зигфрид Ян Де Лаат
- 37 Окультуривание растений: общий обзор- Джек Р. Хэрлэн
- 38 Одомашнивание животных от начала производства пищи до 5000 лет назад: общий обзор- Шандор Бёкёни
- 39 Поздняя предыстория Египта -Лех Кшизаняк
- 40 Африка (кроме Египта) от начала производства пищи до 5000 лет назад- Дэвид У. Филлипсон
- 41 Западная Азия в период неолита и халколита (около 12000-5000 лет назад)-Джеймс Мелларт
- 42 Доисторический период Аравийского полуострова- Абдулла Хасан Масри, Ахмад Хасан Дани
- 43 Южная Азия в период неолита до начала бронзового века -Ахмад Хасан Дани
- 44 Центральная и Северная Азия в период неолита А.П. Деревянко
- 45 Юго-Восточная Азия и Корея от начала производства пищи до первых государств -Вильгельм Г. Сольхейм II
- 46 Китай в эпоху неолита -Ань Чжиминь
- 47 Европа в эпоху неолита -Зигфрид Ян Де Лаат
- 48 Регион Эгейского моря в эпоху неолита -Христос Думал
- 49 Культуры Западного Средиземноморья в эпоху неолита-Жан Гилэн
- 50 Балканский полуостров и Юго-Восточная Европа в эпоху неолита- Милутин Гарашанин
- 51 Центральная Европа в эпоху неолита-Йенс Люнинг
- 52 Европейская часть бывшего СССР в эпоху неолита и халколита - Н.Я. Мерперт
- 53 Атлантические регионы Европы в эпоху неолита Пьер-Ролан Жио
- 54 Становление неолита на Северо-Европейской низменности Лили Кэлас
- 55 Мегалитические памятники Европы - Лили Кэлас
- 56 Горное дело в Европе в период неолита и халколита -Роберт Шеферд
- 57 Мексика и Центральная Америка: начало производства пищи - Хосе Л. Лоренсо
- 58 Центральная Америка, Карибский бассейн, северная часть Южной Америки и Амазония: начало производства пищи Марио Саноха Обедъенте
- 59 Экваториальные и тропические Анды от начала производства пищи до 5000 лет до наст. в.- Луис Г. Лумбрерас-Салъседо
Послесловие-Зигфрид Ян ДеЛаат
История человечества - Том I - Доисторические времена и начала цивилизации - Введение
...«Доисторический период»: термин ошибочный, но укоренившийся. Этот огромный период, предшествовавший появлению письменности, в обиходе называется «доисторическим». Однако, несмотря на его распространенность во всех языках, этот термин ошибочный. Если понимать его буквально, то он отбрасывает примерно 99,8% всего времени существования человечества и отводит лишь 0,2% этого времени «собственно истории» (истории, основанной на письменных источниках), Кроме того, он негативно воспринимается народами, которые лишь недавно обрели письменность и которые с полным правом воспринимают свое прошлое таким же «историческим», как и народы, у которых письменность появилась очень давно.
Действительно, в этот «доисторический» период мы присутствуем при рождении, детстве и юности человечества. Он ведет нас от антропогенеза к изобретению письменности, к возникновению первых городов и первых государств. Он «видел» зарождение «классового общества», которое в течение тысячелетий характеризует период «собственно истории». Он «видел» медленное развитие основных характерных особенностей человеческой цивилизации, без знания которых большинство главных черт современных культур было бы непонятным.
Действительно, в этот «доисторический» период мы присутствуем при рождении, детстве и юности человечества. Он ведет нас от антропогенеза к изобретению письменности, к возникновению первых городов и первых государств. Он «видел» зарождение «классового общества», которое в течение тысячелетий характеризует период «собственно истории». Он «видел» медленное развитие основных характерных особенностей человеческой цивилизации, без знания которых большинство главных черт современных культур было бы непонятным.
Термин «доисторический период» был введен в XIX в. первоначально для того, чтобы обозначить период, в течение которого человек был современником исчезнувших видов животных, период, свидетельства о котором были найдены геологами и палеонтологами в очень древних геологических слоях, указывающих на то, что человек появился намного раньше тех шести тысяч лет, которые ему отводили ранее на базе библейской хронологии (см. ниже). Прилагательное «допотопный» (до потопа) применялось для обозначения того же периода, но быстро было отброшено.
А термин «доисторический», напротив, быстро распространился на все периоды до появления письменности и включил в себя остатки всех предшествующих эпох. Исследования далеких эпох долгое время являлись предметом изысканий со стороны «антикваров» , часто в чисто историческом плане. Даже историки очень поздно начали интересоваться этими периодами, письменными источниками о которых они не располагали. В течение долгого времени специалисты по доисторическому периоду и историки взаимно игнорировали друг друга.
Однако сегодня времена изменились, и, начиная с периода между двумя мировыми войнами, контакты специалистов участились вследствие развития обоих наушных направлений. С одной стороны, изучение периодов до появления письменности достигло большого прогресса, а с другой стороны, история постепенно, но в значительной степени, расширила свою сферу. Люсьен Февр (Febvre, 1953, р. 428), один из основателей журнала «Анналы», считал, что история в самом общем смысле «интересуется всем, что, принадлежав человеку, зависит от человека, выражает человека, означает его присутствие, его деятельность, вкусы и способы быть человеком». Те же цели преследовались лучшими представителями доисторической науки в течение многих лет. Это сближение, очевидно, облегчило процесс интеграции так называемых доисторических эпох в комплекс истории человечества а (DeLaet, 1978, р. 228; 1985, р. 139).
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