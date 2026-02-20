История психологии ХХ век

Эта фундаментальная хрестоматия, составленная выдающимися отечественными психологами П. Я. Гальпериным и А. Н. Ждан, представляет собой одну из самых полных панорам развития психологической мысли в период её самого бурного роста. В книге собраны программные тексты лидеров главных школ XX века: бихевиоризма, гештальтпсихологии, психоанализа, французской социологической школы и гуманистической психологии. Издание позволяет проследить, как психология мучительно преодолевала кризис «науки о сознании» и превращалась в многогранную дисциплину, изучающую поведение, бессознательное и высшие психические функции.
Особая ценность пособия заключается в тщательном отборе фрагментов, которые наиболее ярко отражают логику теоретических споров эпохи. Здесь представлены работы Дж. Уотсона, З. Фрейда, К. Левина, Ж. Пиаже и многих других, чьи идеи заложили фундамент современной практики. Благодаря вступительным статьям и комментариям составителей, читатель получает не просто набор текстов, а связную историю о том, как человечество пыталось найти объективные методы изучения субъективного мира. Это незаменимый труд для глубокого понимания корней современных психологических концепций и методов.
История психологии. XX век
Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан.— 6-е изд.— М.: Академический проект, 2020.— 832 с.— (Серия «Gaudeamus»).
ISBN 978-5-8291-3453-7
История психологии. XX век – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ I. 10-30-е годы XX века. Период открытого кризиса
Вступительная статья. Общая характеристика состояния зарубежной психологии в период открытого кризиса (начало 10-х — середина 30-х годов XX в.)
Раздел I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Раздел II. БИХЕВИОРИЗМ
Раздел III. ГЕШТАЛЫПСИХОЛОГИЯ
Раздел IV. ПСИХОАНАЛИЗ
Раздел V. ФРАНЦУЗСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Раздел VI. ДУХОВНО-НАУЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ЧАСТЬ II. 30–60-е годы ХХ века
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ. Основные направления и тенденции в развитии зарубежной психологии в 30–60-е гг. XX в.
Раздел I. НЕОБИХЕВИОРИЗМ
Раздел II. КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Раздел III. НАПРАВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА
Раздел IV. НЕОФРЕЙДИЗМ
Раздел V. ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Раздел VI. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (ЖЕНЕВСКАЯ ШКОЛА)
Раздел VII. ПСИХОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА
Раздел VIII. НАПРАВЛЕНИЯ, ПРИЕНТИРУННЦИЕСЯ НА ФИЛНСНФИШ МАРКСИЗМА
No comments yet. Be the first!