Иванов Геннадий - Библейские числа
Исследование Геннадия Иванова погружает читателя в удивительный мир «математики Бога». Автор доказывает, что в Библии нет случайных цифр: каждая дата, возраст или количество участников события несут в себе скрытый смысл, дополняющий основную весть текста. Книга помогает увидеть внутреннюю архитектуру Писания, где числа служат своего рода кодом, подтверждающим божественное авторство Библии. Написанная в ясной и систематической манере, работа Иванова будет полезна как для начинающих изучать Писание, так и для опытных исследователей, желающих глубже понять символический язык библейских пророчеств и притч.
Иванов Геннадий Петрович - Библейские числа
СПб.: РО «Христианское общество “Библия для всех”» PC ЕХБ, 2001. — 368 стр.
ISBN 5-7454-0766-2
Иванов Геннадий Петрович - Библейские числа – Содержание
Сильные числа
Список сокращений
3 — ЧИСЛО СВЯТОСТИ
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Троица Святая - Заключение завета - Моисей в корзине - Братьев — под арест - Фараон, кирпичи и евреи - В пустыне Сур - У горы Синай - Так установил Моисей - Последний приказ вождя - Безумный поступок брата - Не было бы счастья - Старая обида - Когда Давид захотел пить - Наказание на выбор - И послушался молодых - Судьбы изгнанников - Откуда пошел праздник Пурим - Друзья многострадального Иова - Нагой пророк - При дворе вавилонского царя - Строптивый Иона - Елисавета и Мария - Куда делся Иисус? - Покаяться — чтобы выжить - Чтобы народ не ослабел - Каждому по шалашу - Отречение - Храм за три дня - Воскресение Христа. И не только Его - На озере Геннисаретском - Поплатились за обман - Гонитель христиан Савл — он же апостол Павел - Обращение - По субботам в Фессалониках - В римской Асии - Завершая третье путешествие - В Рим на суд - Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Перед тем как стать пророком - Народ отвернулся от Господа - Что увидел Иоанн Богослов
7 — БЛАГОСЛОВЕННОЕ ЧИСЛО. ЧИСЛО ПОЛНОТЫ
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Ритм задан Богом - Господь любил и Каина - Перед самым потопом - Ной выпускает голубя - Многодветие радуги - Овцы для царя Авимелеха - Ради любви к Рахили - Погоня - Встреча с обманутым братом - Иосиф толкует сны фараона - Великий плач - Дочь мадиамского священника - В субботу манны не будет - Особый день - Так гласит закон - Посвящение в священники - Одежды по наследству - Плата за глупость - Очищение от грехов - После родов - Если на коже что-то - После проказы - Зараза в доме - Забота о чистоплотности - Только раз в год - Месяц духовного очищения - Удивительный год - Наказания за грех - Если назорей осквернился • - Вместо проклятия — благословение - Расправа после войны - Кто против израильтян? - Главные праздники - Итог жизни - Вокруг Иерихона - За злые дела - Загадка Самсона - Трофей принес беды - Неделя на раздумье - Поспешность Саула - Гибель первого царя - Так переносили ковчег завета - Царь-самозванец - Чудо в пустыне Едомской - И ребенок чихнул - После купания в Иордане - Восшествие юного царя - Очищение храма - Пророчества Исаии - Когда прекратятся войны - В новом храме - Обязанности князя - В раскаленной печи - Отлученный от царства - Загадочные седмины - Пусто не бывает - И еще осталось - Простить брата - Если было много мужей - Благодарная Мария Магдалина - Иисус обращается с креста - Выборы первых дьяконов - Урок заклинателям - Привычка апостола Павла - Остаток - Откровения Иоанна
10 — ЧИСЛО ОКОНЧАНИЯ
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Десятина - Заповеди Господни - Наказание голодом - Расплата за роскошь - Потеря драхмы - В ответе за дарование - Испытание на верность - Девы, светильник и жених - Зверь из моря
12 — АПОСТОЛЬСКОЕ ЧИСЛО
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Израиль и его сыновья - Наперсник-нагрудник - Измаил — отец двенадцати князей - Камни из реки Иордан - Короба с хлебом - Апостолы Иисуса Христа - Что получат ученики? - Воскрешение девочки - В иерусалимском храме - Крещение в Ефесе - Необычная женщина - Двенадцать урожаев в год
30 — ЧИСЛО СРЕБРЕНИКОВ
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Иосиф — второй после фараона - Чего стоила отгадка - Плата за предательство
40 — ЧИСЛО ИСПЫТАНИЯ
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Всем дождям дождь - Бальзамировали по-египетски - Три периода в жизни Моисея . . . . - Первое сорокалетие - Второе сорокалетие - Третье сорокалетие - Затянувшийся переход - На гору Божию за скрижалями - Манна небесная - Первосвященник Аарон - Начало служения - Красноречивый Аарон промолчал - Бунт против Аарона - И посох расцвел - Наказание - И покоилась земля... Правление судей - Первый судья - Левша Аод - Сражением управляла Девора - Гедеон против мадианитян - Смиренный Илий - Непокоренный назорей Самсон - Давид против Голиафа - Тернистый путь к трону - Премудрый Соломон - Великий пророк Илия - Бесславный конец - Иона предупредил язычников - Иисус в пустыне - Между воскресением и вознесением
50 — ЮБИЛЕЙНОЕ ЧИСЛО
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Юбилейный год - День рождения Церкви
70 — ЧИСЛО УСТРЕМЛЕНИЙ
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - В присутствии старейшин - Месяц ели перепелятину - Судьба потомков Гедеона - Дворцовый переворот - Пророчество Иеремии - От Господа не спрячешься - В вавилонском плену - Прощать от всего сердца - Пошли по двое
100 — ВЕКОВОЕ ЧИСЛО
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Столетний молодой отец - Штраф за клевету - Пророки в подполье - С Богом в сердце - Пропавшая овца - Когда окончится век?
666 —ЧИСЛО ЗВЕРЯ
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Число зверя
1000 — ПРОРОЧЕСКОЕ ЧИСЛО
Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Тысячелетнее царство
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