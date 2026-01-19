Иванов Геннадий - Библейские числа

Народные пословицы и поговорки, крылатые выражения - Ритм задан Богом - Господь любил и Каина - Перед самым потопом - Ной выпускает голубя - Многодветие радуги - Овцы для царя Авимелеха - Ради любви к Рахили - Погоня - Встреча с обманутым братом - Иосиф толкует сны фараона - Великий плач - Дочь мадиамского священника - В субботу манны не будет - Особый день - Так гласит закон - Посвящение в священники - Одежды по наследству - Плата за глупость - Очищение от грехов - После родов - Если на коже что-то - После проказы - Зараза в доме - Забота о чистоплотности - Только раз в год - Месяц духовного очищения - Удивительный год - Наказания за грех - Если назорей осквернился • - Вместо проклятия — благословение - Расправа после войны - Кто против израильтян? - Главные праздники - Итог жизни - Вокруг Иерихона - За злые дела - Загадка Самсона - Трофей принес беды - Неделя на раздумье - Поспешность Саула - Гибель первого царя - Так переносили ковчег завета - Царь-самозванец - Чудо в пустыне Едомской - И ребенок чихнул - После купания в Иордане - Восшествие юного царя - Очищение храма - Пророчества Исаии - Когда прекратятся войны - В новом храме - Обязанности князя - В раскаленной печи - Отлученный от царства - Загадочные седмины - Пусто не бывает - И еще осталось - Простить брата - Если было много мужей - Благодарная Мария Магдалина - Иисус обращается с креста - Выборы первых дьяконов - Урок заклинателям - Привычка апостола Павла - Остаток - Откровения Иоанна