Встретились два психиатра, не виделись со времен учебы в университете. Первый говорит:

— А какой у тебя был самый странный пациент?

— У меня был больной, который жил в придуманном мире. Он считал, что у него есть дядя в Америке, который собирается оставить ему огромное наследство, и поэтому пациент постоянно ждал письма оттуда. Он никуда не ходил, сидел дома и ждал письма. Я его семь лет лечил! И когда уже почти вылечил, пришло это долбаное письмо!..

По следам Авиценны

Попробую преодолеть налет суетности в теории гипноза, обратившись к практической стороне лечебного дела.

Проблема любого профессионала, особенно хорошего, в том, что его сознание деформировано и в принципе не способно воспринимать новую информацию в той области, в которой он специалист. Есть, конечно, исключения из этого правила, но в целом его надо принимать как норму. Вообще в медицине консерватизм — этический фундамент.

Я не хочу сказать, что врачи плохие, но я уверен, что материалистическое мировоззрение (преодолеть которое — проблема в медицине) сильно препятствуют надлежащему освоению лекарского дела. Потери, н а мой взгляд, составляют не менее трети от тех возможностей, какими обычно владеет практикующий врач, если он использует в своей работе гипноз. Так что моя книга — это и обращение прежде всего к молодым специалистам, свободным от предубеждений.

Кстати, негативный образ суггестивных практик в медицинских кругах вызван прежде всего путаницей, которую привнесли сами гипнотизеры. Стремясь представить свою работу наилучшим образом, они получили обратный эффект, потому что слишком много и не всегд а оправданно пользовались новыми и наукообразными терминами. Даже само название «гипнотерапия» звучит не вполне корректно, потому что искажает суть предмета. Оставим в стороне спор специалистов, считающих, что природу соматических заболеваний можно объяснить естественно-научными (физиологическими и биологическими) причинами, и тех, кто полагает, что этиология многих патологий связана с головой и носит психогенный характер. Мы обратимся к подходу, который демонстрировал Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, известный в миру как Авиценна. Он прославился в веках своими заявлениями об излечимости абсолютно всех заболеваний, что он и демонстрировал н а практике. Самое интересное, что секрет ультимативного врачевания Авиценна не скрывал: «Слово. Растение. Нож».

Если отнестись к этой легенде серьезно (все-таки речь идет о человеке, действовавшем десять веков назад), то мы должны обратить внимание н а детали. В частности, н а то, что в завещании Авиценны было написано: вперед и терапии и хирургии должна стоять психология. Вернее, то, что мы сегодня называем психологией — «ученьем о душе», хотя Авиценна имел в виду нечто иное: семантический характер человеческого целеполагания.

Иванов, Геннадий - Методы психотерапии: как лечить страхи и детскую психосоматику

Москва: Издательство ACT, 2024. — 256 с. — (Высший курс).

ISBN 978-5-17-158557-0

Иванов, Геннадий - Методы психотерапии: как лечить страхи и детскую психосоматику – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

По следам Авиценны

Глава 1. ЭТАП САМОАНАЛИЗА. ПСИХОСОМАТИКА

Глава 2. РЕГРЕССИЯ. ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ

Глава 3. ЭКСПОЗИЦИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ. ИНСТРУМЕНТЫ ГИПНОТЕРАПИИ

Глава 4. ГИПНОЗ. ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ

Глава 5. КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ. ИНСТРУМЕНТЫ ТЕРАПИИ

Глава 6. ВЫБОР СТРАТЕГИИ ТЕРАПИИ

Глава 7. ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕПРОЖИВАНИЕ ПСИХОТРАВМ В ГИПНОЗЕ

Глава 8. ПОМОЩЬ ГИПНОЗОМ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ. ДЕТСКАЯ ПСИХОСОМАТИКА

ПОСЛЕСЛОВИЕ