Иванов Олег - Метафизика как путь к себе

Что такое метафизика? Вопрос явно не новый и имеющий в истории философии множество вариантов ответа. Дело знакомящегося с философией человека, казалось бы, сводится здесь к нормальной школьной усидчивости, результатом которой станет умение перечислить и как-то пересказать основные метафизические концепции. Но на самом деле решение вопроса лежит в иной плоскости. Рассмотрение метафизики, как это хорошо показано Мартином Хайдеггером, вообще не предполагает взгляда со стороны. Философия есть собственно философствование, то есть самообнаружение, самопроявление тех смысловых реальностей, которые составляют содержание философии. Известно сократовское сравнение дела философа с трудом повивальной бабки. Философ, беседующий с другим человеком, помогает появиться мысли на свет, стать высказанной мыслью. Притом эта высказанность означает не высказывание по поводу внеположенного мысли предмета, как мы говорим, например, о том, что сумма углов треугольника равна 180 градусам, а непосредственно открывает содержание самой мысли. Ведь говорить о себе мысль может, лишь изрекая самоё себя. Она лишь внутреннее, а не внешнее человеческое дело.

Чего же вправе ожидать мы сегодня от такого рода выговаривания, куда поведёт нас путь открывающей самоё себя мысли? Наверное, нет необходимости подробно доказывать тезис о кризисе нынешней философии. Потому столь подробно говорят сегодня об истоках и основах философского знания. Философия как бы топчется на месте, кружит. Но кружение есть всякий раз возвращение к началу, повторению слов, смысл которых на пути, пройденном философией, не был воспринят или был воспринят как-то иначе, нежели это необходимо сделать сегодня. Какой же смысл этих изначальных слов особенно важен нам сейчас, ещё надеющимся на возможность какого-то нового движения мысли? Это, бесспорно, те места из аристотелевской «Метафизики», где ясно говорится, что «первая философия» это путь к Богу, и метафизика, что сегодня особенно очевидно, — это богопознание, или особого рода богословие. «И так же как свободным, — говорит Аристотель,— мы называем того человека, который живёт ради самого себя, а не для другого, точно так же и эта наука единственно свободная, ибо она одна существует ради самой себя.

Олег Евгеньевич Иванов - Метафизика как путь к себе

СПб.: Издательство института богословия и философии, 2013 — 314 c.

ISBN 978-5-902461-14-2

О. Е. Иванов - Метафизика как путь к себе – Содержание

Введение

Часть 1. Человек: опыт логико-философского самоопределения

Глава 1. Человек — это «Я»

Глава 2. Чистое «Я» и конкретная индивидуальность

Глава 3. «Я» и бытие

Глава 4. Бытие и ничто

Глава 5. Ничтожествующее бытие и мир. Непотерянный рай

Глава 6. Логика ничтожествующего бытия и покаянная молитва

Глава 7. Чистое «Я» и время. Восток и Запад

Глава 8. Гегелевская мысль и молитва мытаря

Глава 9. От бытия к бытию

Глава10. Сущностная рефлексия и троекратное вопрошание св. Петра

Глава 11. «Я» между сущностью и существованием

Глава 12. Быть другим, оставаясь тем же

Глава 13. От сущности к субъекту

Глава 14 Творческое «Я» и ничто. «Шаги командора»

Глава 15. «Я» в субстанциальном состоянии

Часть 2. От впечатлений детства к разговорам зрелого возраста

Глава 1. Чей же всё-таки «Курсив мой»

Глава 2. След Заратустры

Глава 3. Вещи против убеждений

Глава 4. О том, как Нина Берберова становится автором своих воспоминаний

Глава 5. Альбер Камю о тотальности Абсурда

Глава 6. Человек, сбывающийся через невозможное

Глава 7. У того, кто не видит Бога впереди, Он стоит за спиной

Глава 8. Волхвы, не идущие за звездой

Глава 9. Анна Ахматова у Крестов. Неописуемость ада как один из его ужасов

Глава 10. Бог отверзает уста

Глава 11. О том, кто был принят за «гостя из будущего»

Глава 12. Анна Ахматова, опыт безгрешного падения

Заключение

Приложение

П.А.Сапронов. Поэзия как преодоление смерти

Ещё два поэтических свидетельства