Иванов - В поисках Константинополя
Если вы окажетесь в Стамбуле 29 мая, в день падения Константинополя, то обнаружите на стенах домов многочисленные плакаты с изображением султана Мехмета II и датой “1453”. Вечером будет салют. Разумеется, сама по себе Византия мало кому нужна — истинной мишенью этого триумфализма является сегодняшний Запад, не оказывающий Турции должного уважения. Ведь если в глазах российских патриотических историософов Византия есть символ православного противостояния бездуховному “латинству”, то для их турецких аналогов она же ответственна за весь бездуховный христианский мир. Какая ирония!
В последнее время в Турции идет демонтаж светского государственного устройства, освященного авторитетом Кемаля Ататюрка. Это в него метил Высший административный суд, когда в декабре 2019 г. отменил музейный статус для многих бывших византийских церквей. Если постановление будет исполнено, два величайших памятника XIV в., Богородица Хора и Паммакаристос, которым в этой книге посвящены десятки страниц, вновь превратятся в мечети Кахрие-Джами и Фетийе-Джами. И здесь Империя ромеев — лишь пешка в политической игре.
Но угрозы византийскому наследию в Стамбуле не обязательно носят идеологический характер: лифт снаружи на Текфур-Сарай, остаток Влахернского дворца, навесили из чисто коммерческих соображений, и они подчас оказываются разрушительнее всякого исламизма.
Поэтому спешите застать то, что еще можно пока увидеть. Но, повторив это заклинание из моего предисловия 2016 года, я повторю и слова некоторого оптимизма. Турецкая секулярная общественность борется за историчное отношение к истории. Турецкие ученые продолжают раскопки и дарят нам новые византийские памятники. Приведу два примера: на западной окраине Города это поселение, условно именуемое Батонея, — огромный, совершенно неизвестный ранее порт, в котором, скорее всего, квартировали древнерусские купцы, приезжавшие в Царьград. На восточной окраине, в Картале, — это отличный археологический парк, возможно, на месте загородного дворца Вриас. Прочтите эту книгу — и вы узнаете еще о многих других новооткрытых памятниках.
Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному исследователю Кериму Алтугу за то, что он знакомил меня с подземными сокровищами византийского Стамбула, а также Дэвиду Хендриксу, “профессиональному любителю” и энтузиасту Константинополя, создателю прекрасного сайта Byzantine Legacy, который великодушно поделился со мною многими тайнами Города.
Сергей Аркадьевич Иванов - В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу
Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2020. — 656 с.
ISBN 978-5-17-118145-1
Сергей Аркадьевич Иванов - В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу - Содержание
- Предисловие к третьему изданию
- Предисловие ко второму изданию
- Предисловие
- Напротив слепых
- Святая София
- Большой дворец
- Акрополь
- Археологический музей
- Юго-восток
- Северо-восток
- Северо-запад
- Юго-запад
- Влахерны
- Кахрие-Джами
- Феодосиевы стены
- Босфор и острова
- Пригороды Константинополя
- Заключение
- Библиография
- Расписание работы музеев
Словарик специальных терминов
Императоры, правившие в Константинополе
Указатель имен
Топонимический указатель
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