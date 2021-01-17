Если вы окажетесь в Стамбуле 29 мая, в день падения Константинополя, то обнаружите на стенах домов многочисленные плакаты с изображением султана Мехмета II и датой “1453”. Вечером будет салют. Разумеется, сама по себе Византия мало кому нужна — истинной мишенью этого триумфализма является сегодняшний Запад, не оказывающий Турции должного уважения. Ведь если в глазах российских патриотических историософов Византия есть символ православного противостояния бездуховному “латинству”, то для их турецких аналогов она же ответственна за весь бездуховный христианский мир. Какая ирония!

В последнее время в Турции идет демонтаж светского государственного устройства, освященного авторитетом Кемаля Ататюрка. Это в него метил Высший административный суд, когда в декабре 2019 г. отменил музейный статус для многих бывших византийских церквей. Если постановление будет исполнено, два величайших памятника XIV в., Богородица Хора и Паммакаристос, которым в этой книге посвящены десятки страниц, вновь превратятся в мечети Кахрие-Джами и Фетийе-Джами. И здесь Империя ромеев — лишь пешка в политической игре.

Но угрозы византийскому наследию в Стамбуле не обязательно носят идеологический характер: лифт снаружи на Текфур-Сарай, остаток Влахернского дворца, навесили из чисто коммерческих соображений, и они подчас оказываются разрушительнее всякого исламизма.

Поэтому спешите застать то, что еще можно пока увидеть. Но, повторив это заклинание из моего предисловия 2016 года, я повторю и слова некоторого оптимизма. Турецкая секулярная общественность борется за историчное отношение к истории. Турецкие ученые продолжают раскопки и дарят нам новые византийские памятники. Приведу два примера: на западной окраине Города это поселение, условно именуемое Батонея, — огромный, совершенно неизвестный ранее порт, в котором, скорее всего, квартировали древнерусские купцы, приезжавшие в Царьград. На восточной окраине, в Картале, — это отличный археологический парк, возможно, на месте загородного дворца Вриас. Прочтите эту книгу — и вы узнаете еще о многих других новооткрытых памятниках.

Хочу выразить искреннюю благодарность замечательному исследователю Кериму Алтугу за то, что он знакомил меня с подземными сокровищами византийского Стамбула, а также Дэвиду Хендриксу, “профессиональному любителю” и энтузиасту Константинополя, создателю прекрасного сайта Byzantine Legacy, который великодушно поделился со мною многими тайнами Города.

Сергей Аркадьевич Иванов - В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу

Москва: Издательство АСТ : CORPUS, 2020. — 656 с.

ISBN 978-5-17-118145-1

Сергей Аркадьевич Иванов - В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу - Содержание

Предисловие к третьему изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие

Напротив слепых

Святая София

Большой дворец

Акрополь

Археологический музей

Юго-восток

Северо-восток

Северо-запад

Юго-запад

Влахерны

Кахрие-Джами

Феодосиевы стены

Босфор и острова

Пригороды Константинополя

Заключение

Библиография

Расписание работы музеев

Словарик специальных терминов

Императоры, правившие в Константинополе

Указатель имен

Топонимический указатель