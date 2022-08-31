Священное Писание Нового Завета являет нам картину величайшего религиозного и социального переворота. Новый Завет — целая библиотека, включающая послания, исторические и богословские книги. Они написаны разными авторами, в разное время и в разных местах Римской империи в течение I в., но все они — часть истории, отражающей энтузиазм первых последователей Иисуса Христа.

Ранние христиане обвинялись современниками как «всесветные возмутители» (Деян. 17: 6). Действительно, они оказали влияние на каждое последующее поколение. И в наши дни, в секуляризованном мире, находят живой отклик, например, такие пассажи, как Нагорная проповедь (см.: Мф. 5-7) или великий гимн любви апостола Павла (см.: 1 Кор. 13). И сегодня нет более влиятельных книг, чем книги Нового Завета. По нынешним стандартам их писатели были не столь уж изысканно образованными. Однако миллионы людей читают эти тексты регулярно и черпают в них вдохновение для своей жизни. Книги Нового Завета были написаны в отдаленном уголке Римской империи, но люди, принадлежащие самым различным культурам, до сих пор находят, что их весть равно ценна для всех времен и стран. Читая их, многие ощущают мощный вызов для своего мышления и образа жизни.

Все началось с жизни одной личности — Иисуса из Назарета. Родившийся в 4 г. до Р. X. в простой иудейской семье, Он стал известен как религиозный Учитель. В обществе на Него обратили пристальное внимание примерно за три года до того, как Его жизнь трагически оборвалась казнью на Кресте (см.: Лк. 23: 33). За это короткое время Он принес весть о Боге, оказавшую сильнейшее воздействие не только на Его народ, но и на весь ход мировой истории.

Архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Собраны во Имя Мое. Царствие Божие как новая социальная реальность

М.: Никея, 2022. 92 с.

ISBN 978-5-90745798

Архимандрит Ианнуарий - Ивлиев - Собраны во Имя Мое. Царствие Божие как новая социальная реальность - Содержание

Предисловие

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