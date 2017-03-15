Иврит - на лету - журнал для изучения - Теhилим

Иврит - на лету - журнал для изучения иврит - Теhилим - Глава 1

Почему форма будущего времени הגה! переводится на рус-ский язык глаголом в настоящем' времени? Все дело — в специфике древнего иврита. Сегодня для языка харак-терно наличие явно выраженных трех времен: настоящего, прошлого, будущего. В иврите ТаНаХа ситуация иная. Линг-висты подчеркивают, что нынешняя форма настоящего времени когда-то обозначала причастие — например: ПфЛ — «размышляющий». Причем, этот оттенок характерен для форм настоящего времени и по сей день:



• כל יום הייתי הוגה על זה.

• Каждый день я, бывало, думал об этом (буквально — «был думающим»).



Некоторые исследователи, считают, что современное про-шедшее время обозначало перфект, то есть завершенное действие. Оно могло быть отнесено не только к прошедше-му, но и к настоящему или будущему времени. Так, глагол הגיתי мог означать и «я рассудил», и «я рассужу». Нако-нец, будущее время обозначало имперфект (несовершенный вид), причем опять-таки — во всех трех временах. То есть, слово אהגה могло бы означать и «я стану рассуждать», и «я рассуждаю», и «я рассуждал».

