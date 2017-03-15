Иврит - на лету - журнал для изучения
Есть известный талмудический комментарий на первую главу Теhилим: «Что имеется в виду в стихе: ведь если не ходил, то как мог стоять, если не стоял — как мог сидеть, а если не сидел — как мог насмешничать? Но подразумевается, что если уж пошел, то, в конце концов, будет стоять, если стоял — будет сидеть, а если сидел — в результате будет насмешничать» (талмуд, -аводазара». isbj.
Обращаясь к читателям всех поколений, составитель Теhилим говорит не об абстрактном идеале, а о вполне конкретных людях. Знаете ливы, каких героев ТаНаХа имеет в виду царь Давид?
Обращаясь к читателям всех поколений, составитель Теhилим говорит не об абстрактном идеале, а о вполне конкретных людях. Знаете ливы, каких героев ТаНаХа имеет в виду царь Давид?
Иврит - на лету - журнал для изучения - Теhилим
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ШЕФ-РЕДАКТОР:
АВРАЛАМ ЭЛИШЕВА МАЛКА
МИТЕЛЬМАН ЧЕРНОЗАТОНСКИ
Иврит - на лету - журнал для изучения иврит - Теhилим - Содержание
Счастлив (тот) человек,
который не ходит по совету злодеев,
и на дороге грешащих не стоит,
и на посиделках демагогов (насмешников) не сидит.
Только к Учению Ьа-Шема" устремление его, и об учении его (своем)
напряженно размышляет вслух он день и ночь. И пребывает он как дерево, пересаженное у разделения (потоков) вод, которое плод свой дает в пору его, и лист его не жухнет. И во всем, что он делает, — преуспевает. Не так — (эти) злодеи,
но как мякина, которую гонит, толкая (ее), ветер. Поэтому не встанут злодеи перед разбирательством (небесного) суда, а грешащие — в общине праведников. Поскольку знает ha-Шем дорогу праведников, а дорога злодеев пропадет.
• כל יום הייתי הוגה על זה.
• Каждый день я, бывало, думал об этом (буквально — «был думающим»).
Некоторые исследователи, считают, что современное про-шедшее время обозначало перфект, то есть завершенное действие. Оно могло быть отнесено не только к прошедше-му, но и к настоящему или будущему времени. Так, глагол הגיתי мог означать и «я рассудил», и «я рассужу». Нако-нец, будущее время обозначало имперфект (несовершенный вид), причем опять-таки — во всех трех временах. То есть, слово אהגה могло бы означать и «я стану рассуждать», и «я рассуждаю», и «я рассуждал».
который не ходит по совету злодеев,
и на дороге грешащих не стоит,
и на посиделках демагогов (насмешников) не сидит.
Только к Учению Ьа-Шема" устремление его, и об учении его (своем)
напряженно размышляет вслух он день и ночь. И пребывает он как дерево, пересаженное у разделения (потоков) вод, которое плод свой дает в пору его, и лист его не жухнет. И во всем, что он делает, — преуспевает. Не так — (эти) злодеи,
но как мякина, которую гонит, толкая (ее), ветер. Поэтому не встанут злодеи перед разбирательством (небесного) суда, а грешащие — в общине праведников. Поскольку знает ha-Шем дорогу праведников, а дорога злодеев пропадет.
Иврит - на лету - журнал для изучения иврит - Теhилим - Глава 1
Почему форма будущего времени הגה! переводится на рус-ский язык глаголом в настоящем' времени? Все дело — в специфике древнего иврита. Сегодня для языка харак-терно наличие явно выраженных трех времен: настоящего, прошлого, будущего. В иврите ТаНаХа ситуация иная. Линг-висты подчеркивают, что нынешняя форма настоящего времени когда-то обозначала причастие — например: ПфЛ — «размышляющий». Причем, этот оттенок характерен для форм настоящего времени и по сей день:
• כל יום הייתי הוגה על זה.
• Каждый день я, бывало, думал об этом (буквально — «был думающим»).
Некоторые исследователи, считают, что современное про-шедшее время обозначало перфект, то есть завершенное действие. Оно могло быть отнесено не только к прошедше-му, но и к настоящему или будущему времени. Так, глагол הגיתי мог означать и «я рассудил», и «я рассужу». Нако-нец, будущее время обозначало имперфект (несовершенный вид), причем опять-таки — во всех трех временах. То есть, слово אהגה могло бы означать и «я стану рассуждать», и «я рассуждаю», и «я рассуждал».
Иврит - на лету - журнал для изучения иврит - Теhилим - Глава 7
РАШИ указывает на три эпизода, которые могли вызвать его сомне-ния. Возможно, Давид упрекает себя в том, что радовался гибели царя Шауля шмуэль. 11. 22). Возможно, он вспоминает историю с городом Но-вом. Его жители помогли Давиду хлебом и оружием, когда он спасал-ся от Шауля. Узнав об этом, Шауль уничтожил город. Осознание тяже-сти произошедшего не покидало Давида, хотя он лишь невольно стал причиной этих событий.
Кроме того, несколько раз во время преследований Шауль оказывался в руках Давида, и у него была возмож-ность сразить противника. Однако Давид не поднял руки на царя и ви-нил себя даже за то, что у него воз-никли подобные мысли.
Кроме того, несколько раз во время преследований Шауль оказывался в руках Давида, и у него была возмож-ность сразить противника. Однако Давид не поднял руки на царя и ви-нил себя даже за то, что у него воз-никли подобные мысли.
Иврит - на лету - журнал для изучения иврит - Теhилим - Глава 20
Недавно я приобрела книгу ТеНилим и сейчас хочу начать ее читать, но немного запуталась. Поясните пожалуйста, следует ее читать как книгу или просто опреде-ленные псалмы, как молитву? И сколько в день нужно читать?
Многие читают книгу ТеРилим каждый день. Для этого она разбивается на части, соответствую-щие каждому дню месяца. Прочитывая каждый день одну такую часть, в течение месяца закан-чивают всю книгу.
ТеРилим желательно читать, проговаривая ело-ва хотя бы шепотом. Лучше всего — на иври-те (даже тот, кто не понимает всех слов, читая ТеРилим. выполняет заповедь изучения Пись-менной Торы). Но если это трудно, можно начать с чтения в переводе.
Время чтения ТеРилим — в течение дня, сразу по-еле утренней молитвы. Начиная с захода солнца и до полуночи (хацот а-лайла) читать эту книгу не принято по каббалистическим причинам. Есть также обычай каждый день читать ту главу ТеРилим, порядковый номер которой соответ-ствует возрасту человека. Например, тот, кому исполнилось 29 лет, читает 30-ю главу ТеРилим. По этому же принципу родители читают ТеРилим за своих детей.
Многие читают книгу ТеРилим каждый день. Для этого она разбивается на части, соответствую-щие каждому дню месяца. Прочитывая каждый день одну такую часть, в течение месяца закан-чивают всю книгу.
ТеРилим желательно читать, проговаривая ело-ва хотя бы шепотом. Лучше всего — на иври-те (даже тот, кто не понимает всех слов, читая ТеРилим. выполняет заповедь изучения Пись-менной Торы). Но если это трудно, можно начать с чтения в переводе.
Время чтения ТеРилим — в течение дня, сразу по-еле утренней молитвы. Начиная с захода солнца и до полуночи (хацот а-лайла) читать эту книгу не принято по каббалистическим причинам. Есть также обычай каждый день читать ту главу ТеРилим, порядковый номер которой соответ-ствует возрасту человека. Например, тот, кому исполнилось 29 лет, читает 30-ю главу ТеРилим. По этому же принципу родители читают ТеРилим за своих детей.
Иврит - на лету - журнал для изучения иврит - Теhилим - Глава 24
Храм был возведен во времена царя Шломо. Шломо вложил в реализацию этого проекта всю свою мудрость, все свои способности, все свое богатство. А его отец, царь Давид, — всю свою жизнь.
Именно он позаботился о созда-нии всех необходимых — физиче-ских, политических,технических и прочих, — условий для беспрепят-ственного возведения Храма. Он отвоевал у йевусеев Иерусалим. Затем за свой счет выкупил у них территорию горы Мориа — единствен-ного в мире места, где может стоять Храм. Он объединил и сплотил народ, превратив строительство Храма в подлинно общенациональный проект. Составил детальный план будущего здания.
Именно он позаботился о созда-нии всех необходимых — физиче-ских, политических,технических и прочих, — условий для беспрепят-ственного возведения Храма. Он отвоевал у йевусеев Иерусалим. Затем за свой счет выкупил у них территорию горы Мориа — единствен-ного в мире места, где может стоять Храм. Он объединил и сплотил народ, превратив строительство Храма в подлинно общенациональный проект. Составил детальный план будущего здания.
Иврит - на лету - журнал для изучения иврит - Теhилим - Глава 117
Как запоминать слова иностранного языка?
Пытаясь искоренить бесполезную зубрежку, преподаватели разработали интересные методики для пополнения активного словаря.
Например, используя метод Ильи Франка, вы не будете делать упражнений, вникать в грамматику. Выучить язык вам поможет книга с захватывающим сюжетом. Или можно напечатать карточки, на которых будут написаны слова с переводом и развесить их по квартире. Но у этих методик есть свои минусы. Метод Ильи Франка позволяет отработать, главным образом, навыки чтения, а карточки быстро примелькаются.
Порекомендуем один из самых практичных методов: читая тексты на иностранном языке, составлять списки слов, а потом заучивать их, вспоминая контекст употребления.
Этот метод позволяет запоминать слова благодаря связанному с ними ассоциативному ряду. Вы будете помнить, где увидели слово впервые и в какой ситуации оно было употреблено. А потом сможете с легкостью повторить его в новых речевых ситуациях.
Пытаясь искоренить бесполезную зубрежку, преподаватели разработали интересные методики для пополнения активного словаря.
Например, используя метод Ильи Франка, вы не будете делать упражнений, вникать в грамматику. Выучить язык вам поможет книга с захватывающим сюжетом. Или можно напечатать карточки, на которых будут написаны слова с переводом и развесить их по квартире. Но у этих методик есть свои минусы. Метод Ильи Франка позволяет отработать, главным образом, навыки чтения, а карточки быстро примелькаются.
Порекомендуем один из самых практичных методов: читая тексты на иностранном языке, составлять списки слов, а потом заучивать их, вспоминая контекст употребления.
Этот метод позволяет запоминать слова благодаря связанному с ними ассоциативному ряду. Вы будете помнить, где увидели слово впервые и в какой ситуации оно было употреблено. А потом сможете с легкостью повторить его в новых речевых ситуациях.
Иврит - на лету - журнал для изучения иврит - Теhилим - Глава 134
А ночное чтение Теhилим (которое тоже является изучением Торы), по мнению ряда комментаторов, и вовсе превращает дом человека в дом Б-га.
Как известно, царь Давид на протяжении всей своей жизни не спал после полуночи, проводя предрассветные часы занятиях Торой, молитвами и Теhилим. Именно тогда были написаны многие главы этой книги. Впрочем, и в первой половине ночи Давид, если и спал, то лишь урывками, не позволяя себе погрузиться в сон даже на полчаса.
Сегодня, как, впрочем, и в те времена, Теhилим говорят весь день. (Правда, с момента захода солнца и до hалахической середины ночи эту книгу не читают по каббалисти-ческим причинам). Однако и сейчас есть особый вкус у чтения ТеЬилим именно после полуночи — в то время, которое приносит с собой покой, безмятежность и уединение.
Как известно, царь Давид на протяжении всей своей жизни не спал после полуночи, проводя предрассветные часы занятиях Торой, молитвами и Теhилим. Именно тогда были написаны многие главы этой книги. Впрочем, и в первой половине ночи Давид, если и спал, то лишь урывками, не позволяя себе погрузиться в сон даже на полчаса.
Сегодня, как, впрочем, и в те времена, Теhилим говорят весь день. (Правда, с момента захода солнца и до hалахической середины ночи эту книгу не читают по каббалисти-ческим причинам). Однако и сейчас есть особый вкус у чтения ТеЬилим именно после полуночи — в то время, которое приносит с собой покой, безмятежность и уединение.
Спасибо
Спасибо огромное!