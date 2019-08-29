Из тьмы к свету – Праздник Ханука и его значение

Дорогие читатели! Мы рады представить Вашему вниманию плоды еще одного начинания отдела Диаспоры организации Шалом ЛаАм в ешиве Эц аХаим. Организация Шалом ЛаАм, имеющая почти 100 отделении по всему Израилю, ставит своей целью распространять ценности Торы среди молодежи, находящеися за бортом религиознои общины. Ее возглавляют братья рав Иосеф и рав Хаим Иллель, сыновья великого раввина и кабалиста рава Яакова Иллеля.

Молодые люди, желающие продолжить свое евреиское образование и расширить познания в Торе, получают возможность провести время в нашей ешиве Эц аХаим. Помимо мальчиков из Израиля, в ешиву также приезжают их сверстники из Англии, Турции, Италии, Америки и даже Узбекистана. С огромным удовльствием обогащают они свою жизнь священным изучением Торы и перенимают ее жизненную мудрость и моральные принципы.

Все это происходит в теплой, открытой и дружелюбной атмосфере. Ешива получает большую пользу от руководства и прямого влияния великого рава Яакова Иллеля, ее студенты имеют возможность установления личного контакта с ним, а также и с другими великими личностями и преподавателями Торы. При возможности можете и сами зайти и увидеть этот источник света и тепла, находящийся в древних, пропитанных историей кварталах и зданиях в сердце Иерусалима.

Здесь представлены некоторые страницы из Талмуда, в которых идет речь о Хануке. В них описан каждый важный аспект празднования этого дня, что служит для нас практическим руководством и вдохновением для любви к Б-гу и трепету перед Ним. Все это относится ко всем евреям во всех поколениях. Чем глубже человек погружается в святые слова наших мудрецов, тем больше он осознает величие Б-га и тем больше открывает для себя и впитывает Его Знание.

А это придает нам силу и решимость расти, покорять новые вершины и бороться с вредными влияниями окружающей нас среды. Своим изучением уроков, преподанных этими священными посланиями наших мудрецов, и следованием им в жизни, да удостоимся мы все радостного и наполненного смыслом празднования Хануки во имя Б-га. Амен.

Из тьмы к свету – Праздник Ханука и его значение

Центр Торы и иудаизма – «Шалом ЛаАм»

Издательство – «Оз ВеХадар» – 90 с.

Иерусалим – 5775 г.

Из тьмы к свету – Праздник Ханука и его значение – Содержание

Введение

Праздник Ханука и его смысл – аГаон Рав Яаков Илель

Праздник Ханука – Рав Хаим Илель

История Хануки – Йонатан Салем

Что такое Ханука?

Когда это было?

Греческие указы

Война

Почему мы празднуем Хануку восемь дней?

Ханука и Пурим

Стратегия борьбы в Хануку и в Пурим

Обычаи Хануки

Талмуд о празднике Ханука

Трактат Шабат: Ханука

Самый лучший способ исполнения заповеди (Идур Мицва)

Что такое Ханука?

Праздник Ханука

Место Меноры

Менора в Храме

Обязанность женщин зажигать Ханукальные свечи

Прославление чуда

Ханукальные свечи

Мудрецы Торы

Молитва Аль а-Нисим

Из тьмы к свету – Праздник Ханука и его значение – Победа или масло?

Пересказывая чудеса Хануки в молитве Аль а-Нисим, мы ничего не упоминаем о кувшине неоскверненного оливкового масла, который нашли Маккавеи в Храме. В Аль а-Нисим говорится исключительно о войне: "Ты отдал сильных в руки слабых, многочисленных в руки малочисленных, нечистых в руки чистых, грешных в руки праведных, и злодеев в руки тех, кто изучает Тору". Аль а-Нисим продолжается рассказом о том, что было после еврейской победы над греками: евреи очистили Храм, зажгли Менору и установили восемь дней Хануки как время прославления и выражения благодарности Б-гу. Но где же упоминание о чуде с кувшином масла, которого было достаточно только на один день, но оно горело восемь? С другой стороны, Талмуд спрашивает: "Что такое Ханука?"

В Талмуде не найти вопроса, что такое Пурим или Песах, Шавуот или Суккот. Потому что все другие праздники упомянуты в Танахе, даже Пурим, который упоминается последним. Но Ханука не упоминается ни в одной из двадцати четырех книг Танаха, потому и задается этот вопрос. Раши поясняет, что Талмуд конкретно хочет знать, "из-за какого чуда мудрецы установили праздник Хануки". И отвечает: "из-за запечатанного кувшина с маслом, спрятанного и нетронутого". Талмуд продолжает, что когда евреи выгнали греков из Иерусалима и вновь овладели Храмом, то принялись искать масло, чтобы зажечь Менору. Для службы в Храме можно было использовать только масло, изготовленное ритуально чистыми людьми. Такое масло само было бы ритуально чистым.

Если человек, который изначально был чистым, осквернялся, например, в результате прикосновения к мертвецу, то на его очищение требовалось семь дней. Во время поисков масла в Храме евреи-победители обнаружили, что греки специально перетрогали все масло, чтобы его осквернить. Что они, с ума посходили? Неужели им больше нечем было заняться? Они захватили Храм, который был переполнен сокровищами. Но вместо того, чтобы собирать золото и серебро, они начали бегать и выискивать повсюду маленькие кувшины с оливковым маслом. Вместо того, чтобы набивать карманы драгоценными камнями, они, не жалея времени, принялись открывать кувшины и выливать масло.

Где логика? После долгих поисков евреи нашли один кувшин с чистым оливковым маслом, запечатанный печатью Первосвященника (коэн гадоль). Хотя масла, которое содержалось в этом кувшине, хватало только на один день, оно горело восемь дней. Талмуд говорит, что это и было чудом Хануки, и по этой причине Ханука стала еврейским праздником. Но если в этом вся суть Хануки, то почему об этом чуде ничего не упомянуто в молитве Аль а-Нисим? Кто были воины, одержавшие победу над греками? Первосвященник Матитьяhу, его пять сыновей - все главы ешив, и те, кто к ним примкнул. Эти чистые и святые ученые Торы сражались за нашу веру и разгромили греческие фаланги, их хорошо вооруженных профессиональных воинов.

Эта еврейская победа была огромным чудом. И в Аль а-Нисим упоминается только победа. Но в Талмуде говорится, что Ханука - это праздник чуда с кувшином чистого масла. Противоречие? Ответ таков. Одной военной победы было бы недостаточно для того, чтобы сделать Хануку праздником на все времена. Если бы в ней подчеркивалась прежде всего военная победа, то было бы легко получить неправильное представление, что это была обычная война между двумя народами, как все войны. Сегодня Израиль воюет с арабами. Сколько на свете арабов? Двести пятьдесят миллионов. А евреев? Горстка.