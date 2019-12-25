Диакон Андрей Кураев, он же профессор Московской Духовной Академии; старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ, тем не менее богословом называть себя не дерзает, но считает себя церковным журналистом. И, действительно, его книга «Как делают антисемитом» — это сборник журналистских статей. Но Кураева следует отнести к числу «грязных» журналистов, приведенный пример ярко иллюстрирует эту его особенность. И на таких пассажах построена вся книга.

Валерий Георгиевич Каджая - Диакон бесстыжий, или как делают антисемитом

Издательство Москва, 2008. — 191 с.

ISBN 978-5-8125-1027-5

Валерий Георгиевич Каджая - Диакон бесстыжий, или как делают антисемитом - Содержание

Расколотое сознание

«Тайна Израиля» и «размышлизмы» Кураева

Можно ли не праздновать 8 Марта, или как еврейский Пурим стал международным женским днем

«Мифологический реконструктор»

Май, мир, груд и... Любовь!

Свобода от совести

Ройтман и русский диакон Андрей Кураев записали Марину Цветаеву в «омерзительные» антисемиты

Охлос на воле

Почему не любят евреев? А также грузин, русских, армян, цыган, китайцев, янки и прочая, и прочая

А был ли суд? Или почему не мог в день Песаха приговорить к смерти Иисуса Христа иудейский синедрион

Провокатор в рясе

Святотатцы сраму не имут

Аннотация

Валерий Георгиевич Каджая - Диакон бесстыжий, или как делают антисемитом - Можно ли не праздновать 8 Марта, или как еврейский Пурим стал международным женским днем

Книгу Кураева можно разбирать главу за главой, страницу за страницей — везде ложь, передергивания, подтасовки. Она подобно тлетворному анчару. Но ведь кто-то же «тем ядом напоит свои отравленные стрелы»? Самое же печальное заключается в том, что эта книга (как 1-е, так и 2-е издание) продается только в церквах и церковных лавках. Таким образом, ложь Кураева подкреплена не только авторитетом печатного слова, священнического сана и ученых степеней автора, но также и авторитетом Русской Православной Церкви, и в этом я вижу самую главную опасность.

Как известно из Евангелия от Иоанна, в начале всегда бывает Слово. К несчастью, Слово иногда попадает к сатане, точнее, к сатанятам. В известном смысле сатанята (саганисты) даже опаснее для рода человеческого, ибо они расчищают дорогу сатане, заражая вирусом безумия дотоле богобоязненных, добропорядочных людей. И, когда Слово, наконец, оказывается в руках сатаны, начинает литься кровь.

Этих неуемных сатанистов развелось нынче тьма-тьмущая, как навозных мух в доме, где перестали убирать нечистоты. Они (навозные мухи) зудят в ухо, гадят в пищу и распространяют вокруг себя заразу. Так, что, будем ждать, пока начнется эпидемия, или позаботимся о чистоте в родном доме?

Что же касается вопроса, который диакон столь интригующе вынес в заголовок своей статьи, а я позаимствовал у него тоже для пущей интриги, то, как говорится, вольному воля. Можно ведь не праздновать и Пасху, которая вот уж действительно иудейского происхождения, или Первое мая, уходящее корнями в язычество, а не в Чикаго, как это принято думать. Отказались же праздновать 8 марта прибалты, грузины, отколовшиеся от СССР среднеазиатские республики. По я почему-то уверен, что в России никогда уже от этого праздника не откажутся. Здесь уже давно забыли его революционное происхождение, и давно уже он наполнен совсем другим смыслом. И смысл его, как мне кажется, во-первых, в том, что женщину надо любить и ценить прежде всего потому, что она женщина, а во-вторых, в том, что мы, российские мужчины, в громадной вине перед нашими российскими женщинами. За то, что им так тяжело живется. И потому хоть раз в году мы так стараемся перед ними!