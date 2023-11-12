Если полагаться на газетные заголовки и на то, чем открывается чуть ли не всякая программа новостей... Если держать в поле зрения лишь тех знакомых, кто изо дня в день вынужден терпеть превратности жизни — сколько неизлечимых болезней, разводов, разрушаемых пьянством или наркоманией семей; дети бунтуют против родителей; кварталы, посёлки и целые города разъедаются нищетой или гибнут в расовых столкновениях... Если только за тем и следить, что за ходом бесконечных гражданских войн, межплеменных и религиозных конфликтов, которые бушуют сегодня по всему миру... Если слушать только тех, кто не в силах более терпеть издевательства или должен как-то уживаться со страшной памятью об издевательствах былых... Если настраиваться душой только на бесконечный поток телевизионных программ, исполненных непристойностей и насилия... Тогда надежде места не остаётся. Но я смотрю не туда, и внимание моё поглощено не этим. У меня есть надежда. Непоколебимая надежда. Надежда, основанная на вечном и всемогущем.

Надежда, утверждённая на надёжном свидетельстве. И вот главное, почему у меня есть эта надежда: я знаю, что у меня личные взаимоотношения с Богом через Его Сына Иисуса Христа. Моё общение с Иисусом Христом позволяет мне обрести всё то, что Бог обещал Своему народу в Своём Слове. Поэтому что бы мне ни понадобилось, в любое время, при любых обстоятельствах, — мне дано. Мне довелось многое пережить в своей жизни — достаточно, чтобы убедиться: Бог всегда рядом, когда я нуждаюсь в Нём. Он со мной — я могу в этом не сомневаться. Он здесь — я всегда могу на Него положиться. Я знаю наверное: что бы ни случилось в моей жизни, управляет ею Он. Он рядом в самом совершенном смысле слова, Он всесилен, и Он трудится неустанно. Он — Всевышний Бог, а стало быть, ничто в моей жизни не может произойти помимо Его воли. Я знаю, что Бог любит меня совершенно, сокровенно и лично, и это позволяет мне никогда не терять надежду. Что бы со мной ни случилось — всё обернётся к лучшему!

Даже в наихудших, казалось бы, обстоятельствах своей личной жизни я не переставал — и по-прежнему не перестаю — надеяться. И хотя со стороны может показаться, что я терплю поражение, в душе я праздную победу. Почему? — Я всегда уповаю на Господа. Он — Господь победивший; неудача и несостоятельность абсолютно чужды Его природе. И Своей победой, Своей праведностью, Своим видением, Своей мудростью, Своей верой Он наделяет и меня. Это не значит, будто я отрицаю, что у меня в жизни есть свои трудности. Я живу в реальном мире, и проблемы у меня такие же, как и у остальных людей. Но я отказываюсь сдаваться перед напором обстоятельств. Они не властны надо мной. Они не способны испугать меня или заставить меня жить в постоянном страхе. Конечно же, в моей жизни немало дней, полных таких проблем, что если бы я думал только о них и больше ни о чём, то наверняка поддался бы отчаянию. Но, что бы ни происходило, я всегда полагаюсь только на Бога, и потому всегда жива во мне надежда. Бог выше, больше и сильнее моих проблем. Он использует мои проблемы — действует через них. И Он разрешает мои проблемы во благо мне и моему вечному будущему. Если так, то как я могу не надеяться? Я един со всевышним и всемогущим Царём вселенной. Он — мой небесный Отец. Он направляет мою жизнь и желает, чтобы результат её вышел самым что ни на есть для меня благоприятным. Он — якорь, надёжный всегда, какая бы буря ни бушевала. Он даёт нам очень конкретные основания, на которых каждый из нас может созидать свою надежду. Если сегодня вы её утратили или если её потерял любимый вами человек, вы должны знать эти основания, чтобы строить на них свою жизнь. Эта книга для вас!

Чарльз Стэнли - Как обрести надежду

Культурно-просветительский центр «Прикосновение», 2001 г. - 160 с.

ISBN 5-901507-03-7

Чарльз Стэнли - Как обрести надежду - Содержание

Вступление: Я МОГУ НАДЕЯТЬСЯ!

1. СОЗДАННЫЕ ДЛЯ ЛЮБВИ

2. ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ЗАМЫСЕЛ БОГА

3. У БОГА ЕСТЬ ПЛАН ДЛЯ ВАС ЛИЧНО

4. У БОГА ЕЩЁ МНОГОЕ ПРИПАСЕНО ДЛЯ ВАС

5. БОГУ ЕЩЁ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ ВАМ

6. У БОГА ЕЩЁ ЕСТЬ ТЕ, КОМУ ВЫ НУЖНЫ

7. БОГ ЖЕЛАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОСУЩЕСТВИТЬ ВАШЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

8. У БОГА ЕСТЬ ОБЕЩАНИЯ, КОТОРЫЕ ЖДУТ СВОЕГО ЧАСА

9. БОЖЬЯ ПОМОЩЬ ВСЕГДА РЯДОМ

Заключение: БОГ ДАЁТ НАМ НАДЕЖДУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ