Как свидетельствовать о Христе

В наше время каждый служитель и член Церкви должен лично участвовать в работе завоевания душ, которые предстанут перед судом. Существует множество путей, чтобы заинтересовать людей изучением Евангелия:

Христианский образ жизни. Распространение литературы. Добрососедство. Товарищеские группы. Библейские клубы. Общественное служение. Занятия по здоровому образу жизни и многое другое.

Все эти методы эффективны в пробуждении у взрослых и детей интереса к Иисусу Христу и особым истинам нашего времени. Поэтому есть смысл и впредь использовать как предлагаемые здесь, так и другие методы благовествования.

Дело найдется для каждого члена Церкви. Данное пособие написано специально для того, чтобы научить искусству приобщения людей ко Христу и Церкви.

Слово «свидетельство», по мнению авторов данного пособия, охватывает все аспекты нашего духовного опыта. Значение этого слова вмещает в себя не только призыв посвятить жизнь Иисусу Христу, но и методику проведения занятий по изучению Библии.

В данном пособии представлены три основных метода. Каждый из них может использоваться и в отдельности, но эффектив ность каждого метода возрастает при взаимодействии с другими. Идеальной была бы комбинация всех трех. Вот эти методы.

1. Закрепление территории. Каждая семья несет ответственность за определенное миссионерское поле, где члены этой семьи должны работать в соответствии с их индивидуальными духовными дарами. «Всякому, кто присоединяется к рядам Церкви через обращение, необходимо указать его место и обязанности» (Христианское служение, с. 74).

2. Организация малых групп для христианского служения. Ими могут быть классы субботней школы или особые малые группы, объединяющие людей по признаку сходства их духовных даров. «Создание небольших групп как основы христианских усилий было показано мне Тем, Кто никогда не ошибается» (Христианское служение, с. 72).

3. Организация курсов подготовки миссионеров (интенсивный 12-недельный курс).« Каждая община должна стать школой подготовки христианских работников... Уроки должны преподаваться не только теоретически, но и практически, под руководством опытных наставников. Пусть учителя покажут, как надо трудиться среди людей, все же пусть внимательно наблюдают, а затем следуют их примеру» (Христианское служение, с. 59).

Человек, свидетельствующий о Христе, будет благословлен вдвойне. Радость от приобретения новых душ будет сопровождаться личным пробуждением. Этими благословениями Бог одаривает тех, кто трудятся в деле спасения душ.

«Бог мог бы спасать грешников и без нашей помощи. Сотрудничать с Ним необходимо нам, дабы выработать характер, подобный Христову. Чтобы радоваться вместе с Ним каждой новой искупленной душе, мы должны участвовать в работе нашего Спасителя» (Желание веков, с. 142).

Именно Бог завершает работу, но Он предпочитает делать это через людей.

Как свидетельствовать о Христе

Заокский: «Источник жизни», 2003. — 240 с.

ISBN 5-86847-231-4

Как свидетельствовать о Христе - Содержание

Предисловие

Введение

Да, предложенные методы действуют!

1. Подготовка к свидетельству

2. Свидетельство через духовные дары

3. Свидетельство на «семейной территории»

4. Свидетельство в целях установления здоровых дружеских отношений

5. Как свидетельствовать о своем личном христианском опыте

6. Как свидетельствовать бывшим членам Церкви, чтобы способствовать их возвращению в общину, и тем людям, которые проявляют интерес к вести благодаря адвентистским средствам массовой информации

7. Как свидетельствовать людям, читающим миссионерские журналы и познакомившимся с адвентистской вестью через миссионерское служение церкви

8. Как свидетельствовать, используя возможности социально-религиозного опроса

9. Как указать на путь ко Христу

10. Технические средства и наглядные пособия, используемые для .свидетельства

11 Как свидетельствовать несмотря на препятствия

12 Свидетельство, помогающее принять решение

13 Свидетельство для подготовки миссионеров в Церкви

Приложение