Калика-пурана является одной из 18 упапуран (младших пуран) и принадлежит к числу важнейших текстов шактизма и тантризма. Об ее авторитетности говорит тот факт, что цитаты из нее встречаются в сборниках смрити (smriti digests), составленных в разных уголках Индии.

Пурана содержит более восьми тысяч шлок, разделяемых на 90 (в других изданиях 91 или 93 главы). Ученые называют различные даты составления КП, от 10 до 14 века. Проф. Шастри считает временем создания пураны середину 9 века. Местом ее создания единодушно называют Камарупу — страну, занимавшую территорию нынешнего индийского штата Ассам.

Текст КП посвящен мифологии и ритуалам поклонения различным проявлениям высшего женского божества. Его можно условно разделить на три большие части: 1). главы 1-51 — исключительно мифологическое повествование; 2). главы 52-75 — культовые предписания, а также связанные с ними мифы; 3). главы 76-90 — преобладает мифологическое повествование, а также есть главы, посвященные науке государственного управления, хорошим манерам и правилам совершения омовения.

Калика-пурана - Том 1

Переводчик и составитель А. Игнатьев

Совместный проект "Касталии" и оккультно-религиоведческого журнала "Апокриф"

М.: Клуб Касталия. 2018. — 218 с.

ISBN 978-5-519-60479-6

Маркандея сказал: Слушайте же, о тигры среди мудрецов, как Сати, Дочь Дакши В былые времена стала Дочерью гор и как приняла она половину тела [Шивы]. (3)

Когда некогда богиня Сати, Дочь Дакши, оставляла тело,

Тогда сердцем устремилась она к Менаке в Гималайские горы. (4)

Когда вместе с Харой Дочь Дакши в Гималаях

Предавалась забавам, тогда Менака была ее благожелательницей. (5)

«Ее дочерью я стану», — так решив, о дваждырожденные,

Рассталась с жизнью тогда Богиня, и [позже] родилась она как Дочь Гималаев. (6)

Когда в былые времена Дакшаяни рассталась с жизнью из-за гнева на Дакшу,

Тогда богиня Менака стала поклоняться Благой (7)

Махамайе, Создательнице мира, Йоганидре вечной,

Подчиняющей власти своих чар все существа, прибежищу всех небожителей. (8)

Держа пост на восьмой [титхи], а на девятый [титхи подношением]

Сладких шариков, бали, кусочками рисовой толочи, рисовой каши на молоке, благовоний и цветов, (9)

Начав с месяца чайтра, на протяжении двадцати семи лет

Она совершала поклонение ради [обретения] потомства постоянно, благая. (10)

На [берегу] Ганги в Ошадхипрастхе изваяв из земли образ [Деви],

То воздерживаясь от пищи, то следуя обету, (11)

С умом, сосредоточенным на Благой, двадцать семь лет

Провела богиня Менака, стремясь к высочайшему процветанию. (12)

По прошествии двадцати семи лет Матерь мира, вселенную наполняющая,

Стала [ею] довольна и, воочию явившись, обратила к ней речь. (13)

Калика-пурана - Том 2

Переводчик и составитель А. Игнатьев

Совместный проект "Касталии" и оккультно-религиоведческого журнала "Апокриф"

М.: Клуб Касталия. 2018, — 382 с.

ISBN 978-5-519-60480-2