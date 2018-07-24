Поэтому Палеологи и прибегли к соединению Церквей, ибо в те времена политический оборонительный союз казался невоз можным, если ему не будет предшествовать соединение Церквей. Под знаменем этой национальной цели в разные времена посылались разные миссии. Сперва удалось убедить Мануила Палеолога отправиться собственнолично ко дворам Франции и Англии, католических стран, после безрезультатной поездки Мануила Хрисолора к христианским правителям Запада. И вот Мануил отправился к ним царским посольством в 1400 году, оставив попечение о Константинопольском престоле на своего племянника, сына Андроника Палеолога Иоанна, а свою жену - брату на Пелопонессе. 3 июня он прибыл в Париж. Король Франции Карл встретил Мануила вне стен города, со всеми подобающими Императору почестями, а затем принял его во дворце Лувра. Однако, ничего не добившись после своего пятнадцатидневного пребывания в Париже, Мануил отправился к Генриху IV Английскому. Тот, сославшись на гражданские раздоры и постоянные распри, совершенно уничижил все национальные чаяния венценосного посла. Посольство всюду встречало препятствия по причине светского и духовного вмешательства Пап.

Мы намереваемся, дабы наиболее убедительно показать в сей главе дух лжесобора, созванного во Флоренции при Иоанне Палеологе, предпоследнем монархе Константинопольском, и Евгении IV, Епископе Римском, ради объединения Восточной и Западной Церквей, начать наше повествование с рассказа о тогдашнем политическом положении. Тогда читатели легче поймут причины созыва того лжесобора и достигнутой на нём договорённости о подчинении Восточной Православной Церкви Христовой Западной Церкви, против чего поднял громогласный протест только приснопоминаемый святой Марк, архиепископ Эфесский, Евгеник. Ибо святой Марк вдохновлялся православным учением апостольских вселенских правил Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви. В царствование в древнем граде Византии, он же град Константина, империя Палеологов была уже уничиженной и ослабшей, хотя некогда она была славной и цветущей. Ибо когда французы были уже изгнаны с завоёванных ими территорий в Малой Азии и Фракии, на островах архипелага и берегах Пелопонесса и Аттики до Фессалии правили чада Италии, венецианцы и генуэзцы, а всей Азией завладели совсем другие племена.

Пер. с греч. А.В. Маркова.

Предисловие редактора. Е.С. Полищук

О различных злодеяниях, совершённых над православными Императором Михаилом Палеологом, и о пытках и мученичестве, которое претерпели от руки Императора не поддержавшие унию монахи и миряне Уже после отъезда посольства в Рим, когда оно было ещё в дороге, Император Михаил начал производить аресты тех, которые твёрдо стояли в отеческих догматах, подвергать их пыткам, конфисковывать их имущество, отправлять в ссылку. Он не уставал злодействовать и, как говорит Григора: «Всё было в ходу у Императора: истязания, изгнания, тюрьмы, выкалывания глаз, бичевания, отрубания рук». Он отправил в ссылку свою сестру Евлогию, которая воспитывала его, когда он был маленький, хотя и до его восшествия на престол, и после она показывала к нему самое тёплое отношение и сестринскую любовь - и только за то, что она отвергла унию. Он бросал в тюрьму, заковывая в тяжёлые железные оковы, всех, кто открыто противостояли искажению Православия. Это были члены синклита, некоторые из первых должностных лиц и его родственники, например, протостратор Андроник Палеолог, Мануил Рауль и брат Исаакий, племянник протостратора Иоанн. Он велел отрезать витии Великой Церкви Оловолу нос и губы, а затем бесчеловечно истязал в тюрьме, а потом связал длинной верёвкой его, Иасита, племянницу Оловола и ещё десять человек, и двух первых обмотал овечьими кишками, полными кала, а Оловола велел специально пытать, выплёскивая на уста овечью желчь, и так он распорядился провести их по всему городу для всеобщего издевательства.

Острова Лемнос, Скирос, Кос и город Никея принимали ссыльных. Он велел отсечь нос у своего врача Пердики. Он приказал ослепить некоего Пахомия, почтеннейшего мужа, как и знаменитого монаха Галактиона Галисиота, и благороднейшего Лазаря Горианита. Он распорядился отсечь язык у писавшего в ямбических стихах против латинян монаха Мелетия и вырвать все его зубы с корнем. Макария Перистеру он, не зная жалости, отправил в изгнание. Монахов из Коккоса он подверг различным пыткам. Калоидосу он прижигал голову раскалёнными пластинами и отсёк нос. Феодора Редистина он подверг бичеваниям и потом замуровал, и содеял множество других зверств. Многие, видя, какие ужасные деяния творит этот тиран, молчали. Патриарх Иосиф, снявший с Императора отлучение, видя, что Церковь подвергается насилию за то, что не хочет иметь ничего общего с ересью папизма, поднял свой голос и сразу был низложен после прибытия послов из Рима, и Патриархом стал Векк. Удалившись от дел, Иосиф поселился в монастыре, расположенном в Анаплусе (согласно Григоре, это местность, идущая от Босфора до Иероса). Туда к нему прибыли те, которые не принимали унию, и обратились к нему, и таким образом возникал некоторый раскол, чем были недовольны униаты.

Когда Императору об этом донесли, он повелел закрыть доступ к Патриарху. Но тот ответил, что он предпочитает лучше быть сосланным, чем отвергнуть православных. Император его и отправил в ссылку в Хили. Император отправлял в ссылку и других людей, которые были привержены Патриарху. Во время этих событий к Императору явились папские послы, заявив, что он должен показать не только на словах, но и делами, что он латиномыслящий. Он позвал к себе клириков и сказал им, что он совершает вселенское единение и они должны показать перед послами, что разделяют его намерение. Чтобы убедить папских послов в том рвении, которое он имеет к унии, он приказал Исааку Эфесскому проводить послов в тюрьму, чтобы те увидели, как в узах томятся родственники Императора за то, что они не принимают унию. Затем он отправил послание Папе, подписанное всеми епископами, как будто это соборное решение. Как говорит Пахимер: «Тогда сфабриковали послание с ответом Папе, под которым стояло множество подписей уже умерших епископов или на самом деле не епископов, сделанных одной рукой, как будто послание поддержано великими и священными людьми». Он отправил к Папе и некоторых своих сторонников, которым Папа вручил подарки и велел проводить обратно в Константинополь.