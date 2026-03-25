Кальвин - Комментарии на Псалтирь. Псалмы 100-150 - Том 3

Псалом 100

Краткое содержание. Давид, еще не обретя на деле царскую власть, но уже получив от Бога царские полномочия, готовится к тому, чтобы стать наилучшим правителем. И посредством благочестивого размышления не только побуждает себя к исполнению царского служения, но и, давая обет, обещает верно служить Богу, дабы в должное время получить обещанную власть.

Псалом Давида. 1. Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь. 2. Буду размышлять о пути непорочном: когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. 3. Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне. 4. Сердце развращенное будет удалено от меня; злого я не буду знать. 5. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню; гордого очами и надменного сердцем не потерплю.

[Псалом Давида. 1. Милость и суд буду петь; Тебе, Иегова, буду петь. 2. Буду поступать разумно на пути совершенном, доколе Ты придешь ко мне; буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. 3. Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело уклоняющихся я ненавижу: не прилепится оно ко мне. 4. Сердце развращенное отойдет от меня; злого я не буду знать. 5. Тайно клевещущего на ближнего своего, истреблю; гордого очами и надменного сердцем не потерплю.]

1) Милость. Слова Давида о песне читатели должны понимать так: пророк признаётся, что размышлял в уединении о том, как будет царствовать, когда получит обещанный ему престол. Поэтому «петь милость и суд» означает здесь «торжественно обещать быть справедливым и правосудным властителем». Августин понимает сказанное весьма утонченно: Бога следует хвалить независимо от того, наказывает ли Он людей, или оказывает им милость. Но Давид говорит здесь не о таинственных судах Божиих, а о законном способе правления, и хочет как словами, так и делами соответствовать своему призванию. Говоря же: «Тебе, Иегова, буду петь», Давид признает, что получил столь почетное и славное служение по благодеянию Божию, коль скоро заступать на это служение по собственной воле означало бы гордыню и дерзость. Причем пророк вполне обоснованно заключает все царские добродетели в милости и суде. Ведь, поскольку главное дело царя — каждому воздавать по справедливости, от него требуется любовь и человечность к его подданным. Поэтому прав был Соломон, сказав, что милостью утверждается престол, Прит. 16:12.

