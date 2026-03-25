Кальвин - Толкование на Послание апостола Иакова - Второе послание апостола Петра - Послание апостола Иуды
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

Библейские комментарии Жана Кальвина (1509-1564), великого богослова Реформации, стали классикой христианской литературы. Они послужили основой для последующего протестантского толкования Библии. Кальвин мастерски объясняет библейский текст, поэтому его труд, написанный в середине XVI века, остается актуальным и сегодня.

Кальвин Жан - Толкование на Послание апостола Иакова - Второе послание апостола Петра - Послание апостола Иуды

том шестой, серия «Библейские комментарии Жана Кальвина»

Пер. с лат. — Киев: Come Over and Help, Золотой город (ФОП Смоленский С. А.), 2018. — 160 стр.

ISBN 978-966-2640-24-3 (серия)
ISBN 978-966-2640-30-4

Кальвин Жан - Толкование на Послание апостола Иакова - Второе послание апостола Петра - Послание апостола Иуды - Содержание

  • Толкование на Послание апостола Иакова

  • Толкование на Второе послание апостола Петра

  • Толкование на Послание апостола Иуды

Added 25.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

zalservik 1 day ago
Благодарю.

