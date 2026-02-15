Камерон - Совершенство во Христе

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

В этой книге Найджел Камерон исследует библейское понятие совершенства, которое часто пугает или смущает верующих. Автор подчеркивает, что христианское совершенство — это не безгрешность в человеческом понимании и не отсутствие ошибок, а духовная зрелость и цельность сердца перед Богом. Опираясь на послания апостола Павла, Камерон показывает, что цель Божьего спасения — не просто избавить нас от ада, но полностью восстановить в нас образ Христов, приведя нашу волю, разум и чувства в гармонию с Божьей волей.

Автор детально разбирает процесс освящения как совместный труд Бога и человека. Он предостерегает от двух крайностей: законничества (попыток достичь святости своими силами) и пассивности (ожидания, что Бог сделает всё без нашего участия). Камерон утверждает, что «совершенство» — это динамичный процесс постоянного взирания на Христа и возрастания в любви. Книга служит глубоким и в то же время практическим призывом к каждому христианину не останавливаться на достигнутом, а стремиться к той полноте жизни, которая возможна только через глубокое единение со Спасителем.

Нигель Камерон - Совершенство во Христе

Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. - 127 с.

ISBN 5-88869-100-3.

Нигель Камерон - Совершенство во Христе – Содержание

Предисловие. Чуждо ли христианам все человеческое?

  • 1. Соблазн воплощения

  • 2. Был ли Иисус человеком?

  • 3. Вера и разум

  • 4. Руководство и воля

  • 5. Эмоции и сердце

  • 6. Жизнь во плоти

  • 7. «Облако свидетелей»

  • 8. Человеческий лик Бога

Added 15.02.2026
