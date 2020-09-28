Философия — Neoclassic

В 1994 году Элиас Канетти ушел из жизни, опровергнув тем самым собственные теории о бессмертии. Я говорю это без всякой иронии, ибо, читая книги Канетти, а особенно его рассуждения о причинах смерти, можно было поверить, что он сумеет с нею справиться и не умрет.

Смерть, как ее видел Канетти, — не столько природный феномен, сколько идеология. Поэтому он считал, что фрейдовский инстинкт смерти танатос — это «просто смешно». Он говорил в одном интервью:

«Я много занимался смертью, и считаю, что это неверно — предполагать наличие фундаментального влечения к смерти. Смерть и без того слишком сильна и не надо без необходимости подчеркивать ее преобладание. Моя позиция... состоит в неприятии смерти, в том, чтобы противостоять ей и пытаться изгнать ее отовсюду, где она сумела к нам прокрасться, потому что она оказывает очень плохое моральное и общественное влияние...

Элиас Канетти - Масса и власть

Философия — Neoclassic

Москва : АСТ, 2015 г. — 576 с.

ISBN 978-5-17-089748-3

Элиас Канетти - Масса и власть - Содержание

О КНИГЕ И ЕЕ АВТОРЕ

МАССА

Обращенный страх прикосновения

Открытая и закрытая массы

Разрядка

Мания разрушения

Извержение

Мания преследования

Приручение масс в мировых религиях

Паника

Масса как кольцо

Свойства массы

Ритм

Задержка

Медленность или удаленность цели

Невидимые массы

Классификация по несущему аффекту

Преследующая масса

Масса бегства

Масса запрета

Массы обращения

Праздничные массы

Двойная масса: мужчины и женщины, живые и мертвые

Двойная масса: война

Массовые кристаллы

Массовые символы

СТАЯ

Стая и стаи

Охотничья стая

Военная стая

Оплакивающая стая

Приумножающая стая

Причастие

Внутренняя и тихая стаи

Определенность стай. Их историческое постоянство

Стаи в легендах о предках аранда

Человеческие построения у аранда

СТАЯ И РЕЛИГИЯ

Преобразование стай

Лес и охота у леле с Касаи

Военные трофеи живарос

Танец дождя у индейцев пуэбло

Динамика войны: первый мертвый, триумф

Ислам как военная религия

Религии оплакивания

Праздник мухаррам у шиитов

Католицизм и масса

Священный огонь в Иерусалиме

МАССА И ИСТОРИЯ

Массовые символы наций

Германия после Версаля

Инфляция и масса

Сущность парламентской системы

Распределение и приумножение. Социализм и производство

Самоуничтожение козов

ВНУТРЕННОСТИ ВЛАСТИ

Хватание и поглощение

Рука

К психологии еды

ВЫЖИВАЮЩИЙ

Выживающий

Выживание и неуязвимость

Выживание как страсть

Властитель как выживающий

Спасение Иосифа Флавия

Враждебное отношение властителей к выживающему. Властитель и преемник

Формы выживания

Выживающий в верованиях первобытных народов

Мертвые как пережитые

Эпидемии

Об атмосфере кладбища

О бессмертии

ЭЛЕМЕНТЫ ВЛАСТИ

Насилие и власть

Власть и скорость

Вопрос и ответ

Тайна

Суждение и осуждение

Власть прощения. Помилование

ПРИКАЗ

Приказ: бегство и жало

Одомашнивание приказа

Отдача и страх перед приказом

Приказ многим

Ожидание приказа

Ожидание приказа паломниками на Арафате

Жало приказа и дисциплина

Приказ. Конь. Стрела

Религиозные оскопления. Скопцы

Негативизм и шизофрения

Обращение

Избавление от жала

Приказ и казнь. Удовлетворенный палач

Приказ и ответственность

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Предчувствие и превращение у бушменов

Превращение как бегство. Истерия, мания и меланхолия

Самоумножение и самопоглощение. Двоякий образ тотема

Масса и превращение в Delirium tremens

Подражание и притворство

Фигура и маска

Обратное превращение

Запреты на превращение

Рабство

АСПЕКТЫ ВЛАСТИ

О позициях человека: что в них есть от власти

Дирижер

Известность

Порядок времени

Двор

Растущий трон императора Византии

Идеи величия у паралитиков

ГОСПОДСТВО И ПАРАНОЙЯ

Африканские короли

Делийский султан Мухаммед Туглак

Случай Шребера. Первая часть

Случай Шребера. Вторая часть

ЭПИЛОГ

Изживание выживающего

Элиас Канетти - Масса и власть – Обращенный страх прикосновения

Человеку страшнее всего прикосновение неизвестного. Он должен видеть, что его коснулось, знать или по крайней мере представлять, что это такое. Он везде старается избегать чужого прикосновения. Ночью или вообще в темноте испуг от внезапного прикосновения перерастает в панику. И одежда не дает безопасности: она легко рвется, сквозь нее легко проникнуть к голой и гладкой беззащитной плоти.

Все барьеры, которые люди вокруг себя возводят, порождены именно страхом прикосновения. Они запираются в домах, куда никто больше не может войти, и только там чувствуют себя в относительной безопасности. Боязнь грабителей проистекает не только из беспокойства за имущество, это ужас перед рукой, внезапно хватающей из темноты. Его повсюду и всегда символизирует рука, превращенная в когтистую лапу. Многое из этого отразилось в двойственности смысла немецкого слова «angreifen». В нем одновременно подразумеваются и безвредное прикосновение, и опасная агрессия, и нечто от последней постоянно отражается в первом. Но в соответствующем существительном «Angriff», означающем атаку, нападение, выразился только дурной смысл слова.

Страх перед прикосновением не покидает нас даже на публике. Манера поведения в толпе на улице, в ресторане, в транспорте продиктована именно этим страхом. Даже когда приходится стоять с кем-то совсем рядом, видеть и ощущать его вплотную, мы стараемся, насколько можно, избежать прикосновений. Если наоборот, значит, другой нам приятен, и инициатива сближения исходит от нассамих.

Быстрота, с какой следует извинение за случайное прикосновение, напряжение, с каким его ждут, резкая, иногда даже действенная реакция, если извинения не последовало, злоба и ненависть, которые изливаются на «обидчика», даже если неизвестно, точно ли он им является, — весь этот узел душевных реакций на прикосновение незнакомца доказывает, что здесь затронуто что-то очень глубокое, вечно бодрствующее и настороженное, что никогда не покидало человека с той поры, как он уяснил границы собственной личности. Даже сон, где человек гораздо беззащитнее, слишком легко нарушается такого рода страхом.

И только в массе человек может освободиться от страха перед прикосновением. Это единственная ситуация, где этот страх переходит в свою противоположность. Для этого нужна плотная масса, где тело прижато к телу, которая плотна также в своей душевной конституции, то есть такая, где человеку безразлично, кто на него «давит». Кто отдал себя на волю массы, не боится ее прикосновений. В идеальном случае в ней все равны. Различия не считаются, даже половые. Кто бы на тебя ни напирал, он такой же, как ты сам. Его ощущаешь как самого себя. Вдруг все оказывается происходящим как будто бы внутри одного тела. Вероятно, этим объясняется, почему масса всегда старается стать как можно плотнее: она хочет максимально подавить свойственный индивидууму страх перед прикосновением. Чем сильнее люди сжаты, тем более они чувствуют, что не боятся друг друга. Массе, следовательно, присуще обращение страха прикосновения. Облегчение, которое по ней распространяется и о котором мы еще будем говорить в другой связи, достигает исключительно высокой степени при ее наибольшей плотности.