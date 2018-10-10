... и я (о если бы иметь мне и голос достойный ангельской песни и оглашающий концы мира!) вещаю вам так: Пасха Господня! Пасха! И ещё скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; она настолько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, насколько солнце превосходит звёзды.

Прекрасно у нас и вчера блистало и осиявалось всё светом, каким наполнили мы и частные дома, и места общественные, когда люди всякого почти рода и всякого звания щедрыми огнями просветили ночь в образ великого света: во-первых, света, каким небо сияет свыше, озаряя целый мир своими красотами; во-вторых, света пренебесного, который в ангелах—первой светлой природе после Первоначальной, от Которой и происходит,—и, наконец, Света в Троице, Которой составлен всякий свет, разделяемый и украшаемый от неделимого Света.

Но прекраснее и блистательнее нынешняя светозарность, потому что вчерашний свет был предтечей великого и воскресшего Света и как бы предпразднственным весельем. Ныне же празднуем самое воскресение, не ожидаемое ещё, но уже совершившееся и охватывающее собою весь мир.

Канон Пасхи - истоки и толкование

Слово святителя Григория Богослова и канон преподобного Иоанна Дамаскина, истолкованный преподобным Никодимом Святогорцем

М.: Орфограф, 2018. 168 с., ил.

ISBN 978-5-9909754-3-9

Канон Пасхи - истоки и толкование - Содержание

Предисловие издателей

Слово н Святую Пасху святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского

Толкование на канон Господнего дня Пасхи, составленное преподобным Никодимом Святогорцем

Указатель ирмосов и тропарей

Канон Пасхи - истоки и толкование - Предисловие издателей

Святая Православная Церковь, торжествуя свой самый главный праздник, Воскресение Христово, многократно воспевает песнопения пасхального канона. Первое из них начинается так: «Воскресения день, просветимся, людие!» Просветимся ныне и мы, не только светлой радостью о Воскресшем Господе, но и глубиной понимания сути праздника, изложенной в богомудрых словах церковных песнопений, в первую очередь—ирмосах и тропарях канона Святой Пасхи.

Истоки канона Пасхи уходят в IV век, когда великий святитель Григорий Богослов произнёс своё знаменитое «Слово на Пасху». Это слово было записано и до нынешних дней в соответствии с монастырскими уставами читается в светлые пасхальные дни. Несколько столетий спустя, в VIII веке преподобный Иоанн Дамаскйн, взяв за основу Слово святителя Григория, составил песненный канон в честь Воскресения Христова, и с тех пор этот канон поётся как в сам день Пасхи, так и всю Светлую седмицу, и во все воскресные дни вплоть до Вознесения. Множество православных по всему миру любят этот канон и знают его наизусть, но глубина богословской мысли иногда ускользает за витиеватым плетением словес. Осознавая эту сложность, в XVIII веке афонский учёный монах преподобный Никодим Святогорец написал толкование этого и других праздничных канонов, собрав их в книгу «Эортодромион». И вот, наконец, в XXI веке это толкование было переведено на русский язык, и у нас теперь есть возможность глубже осознать и ярче прочувствовать пасхальные события вместе со святителем Григорием и преподобными Иоанном и Никодимом.

Слово на Пасху подготовлено к печати братией Свято-Преображенского скита на основании греческого текста и дореволюционного русского перевода, сверено с английским переводом и толкованием митрополита Никиты Ираклийского. Перевод тропарей пасхального канона на русский язык сделан профессором Санкт-Петербургской духовной академии Евграфом Ивановичем Ловягиным6. Толкование преподобного Никодима Святогорца на пасхальный канон переведено сёстрами Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря города Екатеринбурга.