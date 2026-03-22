Этика, напротив, дает нам еще некую материю (предмет свободного произвола); цель чистого разума, которая представляется также как объективно необходимая цель, т.е. как долг для человека. — В самом деле, так как чувственные склонности влекут к целям (как к материи произвола), которые могут быть противны долгу, то законодательствующий разум сможет противиться их влиянию не иначе, как опять-таки при помощи противоположной моральной цели, которая, следовательно, должна быть дана a priori независимо от склонности. Цель есть предмет произвола (разумного существа), посредством представления о котором произвол определяется к действию для создания этого предмета. — Правда, я могу быть принужден другими совершать те или иные поступки, направленные как средства к определенной цели, но не могу быть принужден другими к тому, чтобы иметь ту или иную цель; лишь я сам могу сделать что-то своей целью. — Но то, что я обязан делать своей целью, — нечто, лежащее в понятиях практического разума, стало быть, иметь, помимо формального основания определения произвола (как его содержит право), еще и материальную цель, такую, которую можно было бы противопоставить цели, возникающей из чувственных побуждений, — это было бы понятием цели, которая сама по себе есть долг. Но учение о нем имело бы отношения не к учению о праве, а к этике, которая одна лишь содержит в своем понятии само принуждение согласно моральным законам. На этом основании этика может быть определена как система целей чистого практического разума. — Цель и долг составляют основу различия между двумя частями общего учения о нравственности. То обстоятельство, что этика со-держит обязанности, для исполнения которых мы не можем быть (физически) принуждены другими, есть лишь следствие того, что она представляет собой учение о целях, так как принуждение к тому, чтобы иметь или ставить перед собой цель, противоречило бы самому себе.

Кант - Гегель - Категорический императив и всеобщая мировая ирония

И. Кант, Г. Гегель. – М.: Родина, 2020 – 272 с. – (Философский поединок).

ISBN 978-5-907255-65-4

Кант - Гегель - Категорический императив и всеобщая мировая ирония - Содержание

И. Кант - ОСНОВЫ ЭТИКИ. КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ

Максимы поступков

Понятие долга

Долг и цель

Счастье другого

Категорический императив

Максимы поступков

Моральные чувства

Физическое совершенство и моральность

Моральные чувства

Совесть

Любовь к человеку

Уважение

Аффекты и страсти

Бесстрастие

Пороки, или «Негативные обязанности»

Суицид

Распутство

Неумеренность

Ложь

Скупость

Раболепие

Человеконенавистничество

Презрение

Высокомерие

Злословие

Издевательство

Моральный катехизис

Судья над самим собой

Об амфиболии

Избавление от пороков

Обязанности по отношению к другим

Благодарности и участливость

Дружба и любовь

О добродетелях обхождения

Моральный катехизис

Этическая аскетика

Дополнение

Зол ли человек по своей природе?

Что такое просвещение?

Заключение

Г. Гегель - ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ. ВСЕОБЩАЯ МИРОВАЯ ИРОНИЯ