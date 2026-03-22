Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кант - Гегель - Категорический императив и всеобщая мировая ирония

Add to Favorites
Category Philosophy

Этика, напротив, дает нам еще некую материю (предмет свободного произвола); цель чистого разума, которая представляется также как объективно необходимая цель, т.е. как долг для человека. — В самом деле, так как чувственные склонности влекут к целям (как к материи произвола), которые могут быть противны долгу, то законодательствующий разум сможет противиться их влиянию не иначе, как опять-таки при помощи противоположной моральной цели, которая, следовательно, должна быть дана a priori независимо от склонности. Цель есть предмет произвола (разумного существа), посредством представления о котором произвол определяется к действию для создания этого предмета. — Правда, я могу быть принужден другими совершать те или иные поступки, направленные как средства к определенной цели, но не могу быть принужден другими к тому, чтобы иметь ту или иную цель; лишь я сам могу сделать что-то своей целью. — Но то, что я обязан делать своей целью, — нечто, лежащее в понятиях практического разума, стало быть, иметь, помимо формального основания определения произвола (как его содержит право), еще и материальную цель, такую, которую можно было бы противопоставить цели, возникающей из чувственных побуждений, — это было бы понятием цели, которая сама по себе есть долг. Но учение о нем имело бы отношения не к учению о праве, а к этике, которая одна лишь содержит в своем понятии само принуждение согласно моральным законам. На этом основании этика может быть определена как система целей чистого практического разума. — Цель и долг составляют основу различия между двумя частями общего учения о нравственности. То обстоятельство, что этика со-держит обязанности, для исполнения которых мы не можем быть (физически) принуждены другими, есть лишь следствие того, что она представляет собой учение о целях, так как принуждение к тому, чтобы иметь или ставить перед собой цель, противоречило бы самому себе.

И. Кант, Г. Гегель. – М.: Родина, 2020 – 272 с. – (Философский поединок).

ISBN 978-5-907255-65-4

Кант - Гегель - Категорический императив и всеобщая мировая ирония - Содержание

И. Кант - ОСНОВЫ ЭТИКИ. КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ

  • Максимы поступков

  • Понятие долга

  • Долг и цель

  • Счастье другого

  • Категорический императив

  • Максимы поступков

  • Моральные чувства

  • Физическое совершенство и моральность

  • Моральные чувства

  • Совесть

  • Любовь к человеку

  • Уважение

  • Аффекты и страсти

  • Бесстрастие

  • Пороки, или «Негативные обязанности»

  • Суицид

  • Распутство

  • Неумеренность

  • Ложь

  • Скупость

  • Раболепие

  • Человеконенавистничество

  • Презрение

  • Высокомерие

  • Злословие

  • Издевательство

  • Моральный катехизис

  • Судья над самим собой

  • Об амфиболии

  • Избавление от пороков

  • Обязанности по отношению к другим

  • Благодарности и участливость

  • Дружба и любовь

  • О добродетелях обхождения

  • Моральный катехизис

  • Этическая аскетика

  • Дополнение

  • Зол ли человек по своей природе?

  • Что такое просвещение?

  • Заключение

Г. Гегель - ЗАКОНЫ ДИАЛЕКТИКИ. ВСЕОБЩАЯ МИРОВАЯ ИРОНИЯ

  • Введение

  • Категории диалектики

  • Качество

  • Количество

  • Соотношение количества и качества

  • Тождество и различие

  • Единство и борьба противоположностей

  • Положительное и отрицательное

  • Понятие необходимости

  • Случайность

  • Действие и противодействие

  • Диалектика истории

  • Ход истории и великие личности

  • Цель всемирной истории

Views 33
Rating
Added 22.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

