Немесий Эмесский - О природе человека
Имя епископа Эмессы Немесия практически не известно у нас даже среди людей образованных, интересующихся философией и богословием.
Он не упоминается в недавно изданных по-русски трудах по патристике Г. Флоровского, И. Мейендорфа, О. Клемана. Лишь А.Ф. Лосев посвятил ему несколько страниц в восьмом томе своей монументальной "Истории античной эстетики", но отозвался о нем не очень лестно.
А между тем труд Немезия "О природе человека" представляет собой попытку (и попытку в основном удавшуюся) создания христианской антропологии, опираясь на лучшее, что было создано в науке о человеке как античными философами и учеными, так и отцами Церкви.
Немезий Эмесский - О природе человека
Перевод с греч. Ф. С. Владимирского. Составление, послесловие, общая редакция М. Л. Хорькова
М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. — 464 с.
История христианскоймысли в памятниках
ISBN 978-5-88373-108-1.
Немесий Эмесский - О природе человека - Содержание
Глава I
Глава II: О душе
Глава III: О соединении души с телом
Глава IV: О теле
Глава V: О стихиях
Глава VI: О способности представления
Глава VII: О зрении
Глава VIII: Об осязании
Глава IX: О вкусе
Глава X: О слухе
Глава XI: Об обонянии
Глава XII: О способности мышления
Глава XIII: О способности помнить
Глава XIV: О внутреннем слове и произносимом
Глава XV: Иное деление души
Глава XVI: О неразумной части души, которая называется также страстной [и желательной]
Глава XVII: О чувственно-пожелательной способности
Глава XVIII: Об удовольствиях
Глава XIX: О печали
Глава XX: О страхе
Глава XXI: О гневе
Глава XXII: О неразумном, не подчиняющемся разуму
Глава XXIII: О питающей способности (силе)
Глава XXIV: О пульсовом движении
Глава XXV: О производительной или сперматической способности
Глава XXVI: Иное деление управляющих животным способностей
Глава XXVII: О движении, происходящем по побуждению или по выбору, которое относится к желательной способности
Глава XXVIII: О дыхании
Глава XXIX: О произвольном и непроизвольном
Глава XXX: О непроизвольном
Глава XXXI: О непроизвольном по неведению
Глава. XXXII: О добровольном
Глава XXXIII: О выборе
Глава XXXIV: Чего касается обсуждение
Глава XXXV: О роке (судьбе)
Глава XXXVI: О роке, действующем посредством звезд
Глава XXXVII: О тех, которые говорят, что из брание того, что следует делать, находится в на шей власти, а осуществление (исход) избранного - во власти рока
Глава XXXVIII О том, как Платон понимает Fatum
Глава ХХХIХ: О самоопределении, т.е. о том, что находится в нашей власти
Глава XL: О том, что именно находится в на шей власти
Глава XLI: По какой причине мы произошли с свободной волей
Глава XLII: О Промысле
Глава XLIII: Что такое Промысл
Глава XLIV: О том, чего касается Промысл
ПРИЛОЖЕНИЕ
Ф. С. Владимирский. ОТНОШЕНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ НЕМЕЗИЯ К ПАТРИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА ПОСЛЕДУЮЩИХ ПИСАТЕЛЕЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
- § 1. Мысли свв. отцов и учителей Церкви о значении изучения души человеческой
- § 2. Краткий исторический очерк христианской антропологии первых (4-х) веков и место, занимаемое в ней Немезием. Общие источники философско-антропологических воззрений христианских писателей.— План дальнейшего изложения
- § 3. Общие историко-библиографические замечания о последователях Немезия
Отдел I. КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Отдел II. АНТРОПОЛОГИЯ ХРИСТИАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
- Глава I. СОВЕРШЕНСТВО И ДОСТОИНСТВА ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА. ЕГО ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
- Глава II. СОСТАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. «ТРИХОТОМИЯ» И ИДЕЯ ЕДИНСТВА ДУХОВНОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА. СОМАТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛА КАК ОРГАНА ДУШИ, СОСТАВ, СВОЙСТВАИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ УСТРОЙСТВО ЕГО
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Глава III. ПСИХИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О СУБСТАНЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ДУШИ, ЕЕ ДУХОВНОСТИ, СОЕДИНЕНИИ С ТЕЛОМ, ПРОИСХОЖДЕНИИ, СВОЙСТВАХ И СПОСОБНОСТЯХ
- § 1. Природа души; ее существенные свойства и определение
- § 2. Соединение души с телом; их взаимодействие
- § 3. Вопрос о происхождении душ
- § 4. Способности души
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
М. Л. Хорьков. НЕМЕЗИЙ ЭМЕССКИЙ И ЕГО СОЧИНЕНИЕ «О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА»
ОСНОВНЫЕ РУКОПИСИ, содержащие греческий текст сочинения «О природе человека»
БИБЛИОГРАФИЯ
Немесий Эмесский - О природе человека - Содержание
Многими, и притом славными, мужами признано, что человек прекрасно устроен из разумной души и тела, и настолько хорошо, что иначе невозможно было ему произойти, или составиться. Но название души разумною возбуждает недоумение относительно того, ум ли, присоединившись к душе, как иное к иному, сделал ее разумной, или душа есть разумное сама по себе, по своей природе, и притом это [разумное] есть превосходнейшая часть ее, как глаза в теле. Некоторые, между ними и Плотин, полагая, что иное есть душа, а иное ум, желают составить человека из трех [частей]: тела, души и ума. Им последовал и Аполлинарий, епископ Лаодикийский: положивши это в основу своего мнения, он и остальное согласовал со своим [главным] положением.
Некоторые же не отделяли ума от души, но полагали, что разумное есть «владычественное» ее существа. А Аристотель ум как потенцию считает соприсущим человеку, а как энергию считает его извне привходящим в нас, и не столько
назначенным для бытия и существования человека, сколько способствующим успешному познанию и созерцанию природы. Он [Аристотель] тщательно, таким образом, удостоверяет, что немногие из людей, именно, одни только занимающиесяфилософией, имеют ум деятельный.
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