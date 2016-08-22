Имя епископа Эмессы Немесия практически не из­вестно у нас даже среди людей образованных, интересующихся философией и богословием.

Он не упоминается в недавно изданных по-русски трудах по патристике Г. Флоровского, И. Мейендорфа, О. Клемана. Лишь А.Ф. Лосев посвятил ему несколько страниц в восьмом томе своей монументальной "Истории античной эстетики", но отозвал­ся о нем не очень лестно.

А между тем труд Немезия "О природе человека" представляет собой попытку (и попытку в основном удавшуюся) создания христианской антропологии, опираясь на лучшее, что было создано в науке о чело­веке как античными философами и учеными, так и отцами Церкви.

Немезий Эмесский - О природе человека

Перевод с греч. Ф. С. Владимирского. Составление, послесловие, общая редакция М. Л. Хорькова М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011. — 464 с. История христианскоймысли в памятниках ISBN 978-5-88373-108-1.

Немесий Эмесский - О природе человека - Содержание

Глава I

Глава II: О душе

Глава III: О соединении души с телом

Глава IV: О теле

Глава V: О стихиях

Глава VI: О способности представления

Глава VII: О зрении

Глава VIII: Об осязании

Глава IX: О вкусе

Глава X: О слухе

Глава XI: Об обонянии

Глава XII: О способности мышления

Глава XIII: О способности помнить

Глава XIV: О внутреннем слове и произносимом

Глава XV: Иное деление души

Глава XVI: О неразумной части души, которая называется также страстной [и желательной]

Глава XVII: О чувственно-пожелательной способности

Глава XVIII: Об удовольствиях

Глава XIX: О печали

Глава XX: О страхе

Глава XXI: О гневе

Глава XXII: О неразумном, не подчиняющемся разуму

Глава XXIII: О питающей способности (силе)

Глава XXIV: О пульсовом движении

Глава XXV: О производительной или сперматической способности

Глава XXVI: Иное деление управляющих жи­вотным способностей

Глава XXVII: О движении, происходящем по побуждению или по выбору, которое относится к желательной способности

Глава XXVIII: О дыхании

Глава XXIX: О произвольном и непроизвольном

Глава XXX: О непроизвольном

Глава XXXI: О непроизвольном по неведению

Глава. XXXII: О добровольном

Глава XXXIII: О выборе

Глава XXXIV: Чего касается обсуждение

Глава XXXV: О роке (судьбе)

Глава XXXVI: О роке, действующем посредством звезд

Глава XXXVII: О тех, которые говорят, что из­ брание того, что следует делать, находится в на­ шей власти, а осуществление (исход) избранного - во власти рока

Глава XXXVIII О том, как Платон понимает Fatum

Глава ХХХIХ: О самоопределении, т.е. о том, что находится в нашей власти

Глава XL: О том, что именно находится в на­ шей власти

Глава XLI: По какой причине мы произошли с свободной волей

Глава XLII: О Промысле

Глава XLIII: Что такое Промысл

Глава XLIV: О том, чего касается Промысл

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф. С. Владимирский. ОТНОШЕНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ НЕМЕЗИЯ К ПАТРИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА ПОСЛЕДУЮЩИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ § 1. Мысли свв. отцов и учителей Церкви о значении изучения души человеческой

§ 2. Краткий исторический очерк христианской антропологии первых (4-х) веков и место, занимаемое в ней Немезием. Общие источники философско-антропологических воззрений христианских писателей.— План дальнейшего изложения

§ 3. Общие историко-библиографические замечания о последователях Немезия Отдел I. КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ХРИСТИАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ Отдел II. АНТРОПОЛОГИЯ ХРИСТИАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ Глава I. СОВЕРШЕНСТВО И ДОСТОИНСТВА ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА. ЕГО ВЫСОКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Глава II. СОСТАВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. «ТРИХОТОМИЯ» И ИДЕЯ ЕДИНСТВА ДУХОВНОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА. СОМАТИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ЗНАЧЕНИЕ ТЕЛА КАК ОРГАНА ДУШИ, СОСТАВ, СВОЙСТВАИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ УСТРОЙСТВО ЕГО

Глава III. ПСИХИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О СУБСТАНЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЕ ДУШИ, ЕЕ ДУХОВНОСТИ, СОЕДИНЕНИИ С ТЕЛОМ, ПРОИСХОЖДЕНИИ, СВОЙСТВАХ И СПОСОБНОСТЯХ § 1. Природа души; ее существенные свойства и определение § 2. Соединение души с телом; их взаимодействие § 3. Вопрос о происхождении душ § 4. Способности души

ЗАКЛЮЧЕНИЕ М. Л. Хорьков. НЕМЕЗИЙ ЭМЕССКИЙ И ЕГО СОЧИНЕНИЕ «О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА» ОСНОВНЫЕ РУКОПИСИ, содержащие греческий текст сочинения «О природе человека» БИБЛИОГРАФИЯ Немесий Эмесский - О природе человека - Содержание