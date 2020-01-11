Сборникъ статей Московской Духовной академии - Въ двухъ частяхъ

Въ собранiи Совъта Императорской Московской Духовной Академiи 22-го янв. 1913·го года (Журналы стр. 39-40) было заслушано слъдующее предложенiе сверхштатнаго заслуженнаго ординарнаго профессора Академiи М. Д. Муретова: "По дълу празднованiя академическаго юбилея считаю долгомъ внести на обсужденiе Совъта слъдующее предложенiе, если оно не внесено въ докладъ юбилейной коммисiи:

Празднующiе столътнiй юбилей Академiи представители ея не должны оставаться праздными, но почтить торжество посредствомъ освященнаго издавнимъ и общенароднымъ обычаемъ изданiя особаго юбилейнаго сборника, въ коемъ всъ здравствующiе члены академической корпорацiи, какъ настоящiе такъ и бывшiе, могли бы, по желанiю, помъстить свои ученые труды, въ опредъленныхъ для каждаrо максимальныхъ размърахъ,-этимъ празднующая Академiя проявитъ, въ какой мъре она жива и причастна безсмертному духу своихъ достойныхъ покойниковъ" и постановлено: "Ознаменовать предстоящее торжество (между прочимъ) изданiемъ юбилейнаго сборника научныхъ статей, принадлежащихъ перу профессоровъ и преподавателей Академiи и бывшихъ членовъ академической корпорацiи, поручивъ редактированiе и наблюденiе за изданiемъ этого сборника Почетному Члену Академiи-сверхштатному заслуженному ординарному профессору М. Д. Муретову, изъявившему на то свое coглacie". Исполненiемъ сего постановленiя является издаваемый сборникъ: въ немъ приняли участiе большинство (2/3) наличныхъ и многiе изъ бывшихъ членовъ академической корпорацiи.

Сборникъ статей, принадлежащихъ бывшимъ и настоящим членамъ академической корпорацiи. Въ двухъ частяхъ. Часть первая

Сергiевъ посадъ, Типографiя Св.-Тр. Сергiевой Лавры, 1915 г. – 586 с.

Сборникъ статей, принадлежащихъ бывшимъ и настоящим членамъ академической корпорацiи. Въ двухъ частяхъ. Часть первая - Содержанiе

Отъ редактора

О загробной жизни и вечныхъ мученiяхъ. Apxieп. Харьковскаго Антонiя

Митрополитъ Сочавскiй Досифей: Apxieп. Новгородскаго Арсенiя

О духовной жизни. Ректора Акад. Епископа Феодора

Краеугольный камень Церкви Инспектора Акад. Архим.Илариона

Къ вопросу о научномъ изданiи славянскаго перевода Библiи. Проф. Г. А. Воскресенскаго

Изъ англiйской церковной жизни XVI века. Проф. В. А. Соколова

Загадочная славянская версiя IX правила Халкидонскаго собора. Проф. Н. А. Заозерскаго

3наченiе слова φελονης во 2 тим. 4. 13. Проф. С. И. Соболевскаго

Философiя и свобода. Проф. С. С. Глаголева

Къ вопросу о происхожденiи синагоги и некоторыхъ чертъея устройства. Проф. свящ. Е. А. Воронцова

Авраамъ и Сарра въ стране фараоновъ. Проф. Д. И. Введенскаго

Преосвященный Іоаниъ, епископъ Смоленскiй. Проф. свящ. Д. В. Рождественскаго

Bеpa въ близость "napyciи" или второго пришествiя Господа въ первохристiанстве и у св. Апостола Павла. Проф. свящ. В. Н. Страхова

Сотерiологiя Ансельма Кэнтерберiйскаго. Проф. А. П. Орлова.

Хиландарскiй отрывокъ "Слова къ брату столпнику " съ именемъ Иларiона, митрополита Кiевскаго. Проф. Н. Л. Туницкаго

Ходатай Новаго 3авета (Евр. 1, 1 -5). Проф. Н. Н. Глубоковскаго

Христiанская вера и жизнь, какъ таинство. И. Д. доцента iером. Пантелеимона

Сборникъ статей, принадлежащихъ бывшимъ и настоящим членамъ академической корпорацiи. Въ двухъ частяхъ. Часть первая - О загробной жизни и вьчныхъ мученіяхъ

Мы привыкли представлять себе загробную участь гръшниковъ по притчі о Богатомъ и Лазаре. Осужденные вь адскомъ пламени будутъ тщетно оплакивать свои грехи и безуспешно взывать къ Богу и святымъ о помилованій: покаяніе отъ умершихъ не принимается, исправляться уже поздно! —Почему это такъ? Почему душа, осудившая свои паденія и изменившая настроеніе, все-таки отвергается Божественнымъ правосудіемь, это остается непонятнымъ.

Отсюда весьма естественный попытки создать вымыслы о какомъ-то новомъ всеобщемъ примиреній- апокатастасисе. Но это ученіе осуждено Церковью и оригенисты признаны еретиками. Да и вполне последовательно: всъ попытки толковать вечность мученій, какъ весьма большую продолжительность, но не безконечность, противоречатъ слову Божію и преданію Церкви. Достаточно указать на слова Божій у Исаіи: «червь ихъ не умретъ и огонь ихъ не угаснетъ» (66, 24). Эти слова уже невозможно перетолковать въ пользу большой продолжительности вечныхъ мученій, ибо прямо указано, что конца имъ не будетъ. (Ср. Анок. 14, 11; 20, 10).

Впрочемъ, если бы даже ни св. Библiя, ни .ясно выраженное ученiе Церкви не открыли людямъ ученiя о въчности мученiй, нашъ разумъ все равно не могъ бы отклониться отъ такого печальнаго вывода о загробной участи сознательныхъ противниковъ Божiихъ или нераскаянныхъ гръшниковъ. Дъйствительно, оставалось бы допустить, что Господь насильно сдълаетъ ихъ праведными и привлечетъ къ Своей радости: но, въдь, гдъ насилiе, тамъ нътъ уже нравственныхъ цънностей, тамъ исчезаетъ самая разность между добромъ и зломъ, а съ тъмъ вмъстъ и весь смыслъ Искупленiя и Домостроительства.

Сборникъ статей, принадлежащихъ бывшимъ и настоящим членамъ академической корпорацiи. Въ двухъ частяхъ. Часть вторая

Сергiевъ посадъ, Типографiя Св.-Тр. Сергiевой Лавры, 1915 г. – 670 с.

Сборникъ статей, принадлежащихъ бывшимъ и настоящим членамъ академической корпорацiи. Въ двухъ частяхъ. Часть вторая - Содержанiе

Изъ исторіи слова. Архіеп. Евдокима

Смыслъ идеализма., Проф. свящ. П. А. Флоренскаго

Святой долгъ науки. .Проф. А. А. Тихомирова

Умершіе подъ церковнымъ отлученіемъ. Проф. А. Я. Алмазова

Божественная Комедія Данта. Проф. I. А. Татарскаго

Лимонарь. И. д. доцента свящ. I. А. Смирнова

Кого слѣдуетъ считать авторомъ приписываемыхъ Евсевію Кесарійскому сочиненій Бывшаго и. д. доц. нынѣ лектора франц. языка А. К. Мишина

О характерѣ проповѣдническаго творчества Кирилла, епископа Туровскаго. Доц. В. П. Виноградова

Церковная идея въ христіанствѣ и ея значеніе. Бывшаго доц. Н. Д . Кузнецова

Экстазъ и откровеніе въ системѣ бл. Августина. Проф. И. В. Попова

Греческое монашество въ южной Италіи. Доц. Н. Д. Протасова

Пророкъ послѣднихъ дней перваго Іерусалима. Доц. іером. Варѳоломея

Брачныя молитвы и благословенія древней церкви (I—X в.). Проф. А. И. Покровскаго

Новый Завѣтъ какъ предметъ православно-богословскаго изученія. Проф. М. Д . Муретова

Сборникъ статей, принадлежащихъ бывшимъ и настоящим членамъ академической корпорацiи. Въ двухъ частяхъ. Часть вторая - Изъ исторіи слова

Какъ и все въ мірѣ, слово имѣетъ свою исторію. Мнѣ, какъ служителю слова и отчасти какъ бывшему учителю слова, хотѣлось бы остановить благосклонное вниманіе читателя на исторіи слова, которое такъ близко сердцу каждаго человѣка, какъ бы онъ ни былъ образованъ или невѣжествененъ.

Исторія слова длинна. Поэтому я остановлюсь только на нѣсколькихъ моментахъ,—и при томъ очень бѣгло,—этой замѣчательно интересной исторіи,—моментахъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга и большими хронологическими разстояніями и глубокимъ различіемъ со стороны ихъ содержанія.

I.

Говорятъ; слово такъ же старо, какъ старъ самый міръ. Я бы сказалъ иначе: Оно древнѣе міра. Слово было уже и тогда, когда еще не было этого міра. Впервые раздалось, прогремѣло Оно, когда не существовало этого міра. Мертвое молчаніе тьмы надъ бездной нѣкогда прервалось навсегда первымъ мощнымъ словомъ Логоса: „да будетъ!". Св. Василій Великій пишетъ: „первое Божіе слово создало природу свѣта, разогнало тьму, разсѣяло уныніе, обвеселило міръ, всему дало вдругъ привлекательный и пріятный видъ. Явилось небо, покрытое дотолѣ тьмою; открылась красота его въ такой мѣрѣ, въ какой еще и нынѣ свидѣтельствуютъ о ней взоры. Озарился воздухъ, повсюду, до самыхъ своихъ предѣловъ, распространняя быструю передачу лучей... Господь сказалъ: Да будетъ свѣтъ, и повелѣніе стало дѣломъ; произошло естество, пріятнѣе котораго къ наслажденію невозможно ничего и представить человѣческимъ разумомъ".

Вотъ еще новое слово раздалось все еще надъ хаотической необъятной массой: „да будетъ твердь!". И стало такъ. „Что это значитъ „да будетъ твердь", пишетъ св. Іоаннъ Златоустъ „Это то же, отвѣчаетъ онъ, какъ если бы кто сказалъ на языкѣ человѣческомъ: да будетъ нѣкая стѣна и ограда, которая бы, находясь посреди, дѣлала собою раздѣленіе. И дабы ты понялъ великую покорность стихій и превосходную силу Создателя, говоритъ: „и бысть тако". Только сказалъ—и уже послѣдовало исполненіе".