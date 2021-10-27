Дульгеру - Фильм как молитва - Поэтика Тарковского
«Тарковский. Фильм как молитва», первая румынская монография, посвященная Тарковскому, вышла в свет в 2001 году в Бухаресте в период сумбурных перемен, основу которых можно представить как поворот общественных стремлений к Западу, в том числе и в культуре. Неблагоприятный момент для издания книги о русском кино! Тем не менее, это же время было и периодом религиозного освобождения в Румынии, раскрепощения слова о Боге и оживления христианской духовности. Преодолевая идеологические предрассудки, книга быстро нашла свое русло, завоевывая неожиданно обильный и разнообразный круг читателей и поклонников. Пересекая дисциплинарные и государственные границы, она без особого пиара стала своего рода культовой книгой. Став на долгое время бестселлером, книга эта по-новому открыла путь диалога искусства и духовной культуры не только на академическом уровне, но и для широкой публики.
Книга «Тарковский. Фильм как молитва» удостоилась в 2002 году приза им. Джордже Литтера Союза кинематографистов Румынии и выдержала несколько переизданий, а в 2014 году вышла ее обновленная расширенная версия. Многочисленные отклики в прессе, включение книги в библиографию киноведческих и культурологических вузов, ее частое цитирование в научных исследованиях и представление в культурных центрах Румынии и за границей демонстрируют постоянный интерес публики к данному подходу.
Не повторяя ни западные, ни российские исследования, настоящая монография исследует поэтику сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского, раскрывая эстетические и символические элементы, определяющие метафизическое измерение творчества русского кинорежиссера. Последовательное изучение киноязыка Тарковского обнаружило неповторимое органичное симфоническое созвучие, в котором сакральное пространство-время сплетается с мотивами и архетипами повествовательности, определяя смысл и образ каждой кинокартины, живущей — как говорил и верил Тарковский — по законам живого существа.
Елена Дульгеру - Фильм как молитва: Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского
(Серия «Книга света»)
М.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-98712-584-7
Елена Дульгеру - Фильм как молитва: Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского - Содержание
Слово автора
О русской версии этой книги
Часть первая. Андрей Тарковский и время его жизни: Очерк биографии художника
Примечания
Часть вторая. Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского
- Преамбула
- Примечания
1. Сакральное в искусстве
Примечания
2. Сакральное пространство
- 2.1. Пространство в искусстве — пространство в кино
- 2.2. Виртуальное пространство
- 2.3. Виртуальность и метафизика
- 2.4. Кинематографическое пространство между виртуальностью и метафизикой
- Генезис метафоры по Лучиану Благе. Блага и Тарковский
- 2.5. Сакральное в киноискусстве Андрея Тарковского
- 2.6. Архетип дома
- 2.7. Архетип райского сада
- Примечания
3. Матрицы времени в фильмах Андрея Тарковского
- 3.1. Модель временных горизонтов по Лучиану Блага
- 3.2. Время-фонтан: «Иваново детство» и «Андрей Рублев»
- 3.3. Между временем-фонтаном и временем-водопадом: «Солярис»
- 3.4. Обратное время покаяния: «Сталкер»
- Идея «живого космоса», Тарковский и христианство
- 3.5. Время воспоминания: «Зеркало»
- 3.6. Время ожидания и время действия в «Ностальгии»
- 3.7. Эсхатологическое время: «Жертвоприношение»
- 3.8. Время культуры и время Божие. Замечания к временной модели Благи
- О метафильме Тарковского
- Примечания
4. Мотив Христа
- 4.1. От искусства иконы к христианскому кино
- 4.2. Обожествленная материя
- 4.3. Иконный образ
- Примечания
Эпилог
Примечания
Приложения
- Фильмография
- Фильмы в постановке Андрея Тарковского
- Студенческие работы
- Полнометражные фильмы
- Главные документальные фильмы об Андрее Тарковском
Библиография
- Работы Андрея Тарковского и Об Андрее Тарковском
- Статьи в периодических изданиях
- Другие работы
Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова
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