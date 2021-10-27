«Тарковский. Фильм как молитва», первая румынская монография, посвященная Тарковскому, вышла в свет в 2001 году в Бухаресте в период сумбурных перемен, основу которых можно представить как поворот общественных стремлений к Западу, в том числе и в культуре. Неблагоприятный момент для издания книги о русском кино! Тем не менее, это же время было и периодом религиозного освобождения в Румынии, раскрепощения слова о Боге и оживления христианской духовности. Преодолевая идеологические предрассудки, книга быстро нашла свое русло, завоевывая неожиданно обильный и разнообразный круг читателей и поклонников. Пересекая дисциплинарные и государственные границы, она без особого пиара стала своего рода культовой книгой. Став на долгое время бестселлером, книга эта по-новому открыла путь диалога искусства и духовной культуры не только на академическом уровне, но и для широкой публики.

Книга «Тарковский. Фильм как молитва» удостоилась в 2002 году приза им. Джордже Литтера Союза кинематографистов Румынии и выдержала несколько переизданий, а в 2014 году вышла ее обновленная расширенная версия. Многочисленные отклики в прессе, включение книги в библиографию киноведческих и культурологических вузов, ее частое цитирование в научных исследованиях и представление в культурных центрах Румынии и за границей демонстрируют постоянный интерес публики к данному подходу.

Не повторяя ни западные, ни российские исследования, настоящая монография исследует поэтику сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского, раскрывая эстетические и символические элементы, определяющие метафизическое измерение творчества русского кинорежиссера. Последовательное изучение киноязыка Тарковского обнаружило неповторимое органичное симфоническое созвучие, в котором сакральное пространство-время сплетается с мотивами и архетипами повествовательности, определяя смысл и образ каждой кинокартины, живущей — как говорил и верил Тарковский — по законам живого существа.

Елена Дульгеру - Фильм как молитва: Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского

(Серия «Книга света»)

М.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. — 256 с.

ISBN 978-5-98712-584-7

Елена Дульгеру - Фильм как молитва: Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского - Содержание

Слово автора

О русской версии этой книги

Часть первая. Андрей Тарковский и время его жизни: Очерк биографии художника

Примечания

Часть вторая. Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского

Преамбула

Примечания

1. Сакральное в искусстве

Примечания

2. Сакральное пространство

2.1. Пространство в искусстве — пространство в кино

2.2. Виртуальное пространство

2.3. Виртуальность и метафизика

2.4. Кинематографическое пространство между виртуальностью и метафизикой

Генезис метафоры по Лучиану Благе. Блага и Тарковский

2.5. Сакральное в киноискусстве Андрея Тарковского

2.6. Архетип дома

2.7. Архетип райского сада

Примечания

3. Матрицы времени в фильмах Андрея Тарковского

3.1. Модель временных горизонтов по Лучиану Блага

3.2. Время-фонтан: «Иваново детство» и «Андрей Рублев»

3.3. Между временем-фонтаном и временем-водопадом: «Солярис»

3.4. Обратное время покаяния: «Сталкер»

Идея «живого космоса», Тарковский и христианство

3.5. Время воспоминания: «Зеркало»

3.6. Время ожидания и время действия в «Ностальгии»

3.7. Эсхатологическое время: «Жертвоприношение»

3.8. Время культуры и время Божие. Замечания к временной модели Благи

О метафильме Тарковского

Примечания

4. Мотив Христа

4.1. От искусства иконы к христианскому кино

4.2. Обожествленная материя

4.3. Иконный образ

Примечания

Эпилог

Примечания

Приложения

Фильмография

Фильмы в постановке Андрея Тарковского

Студенческие работы

Полнометражные фильмы

Главные документальные фильмы об Андрее Тарковском

Библиография

Работы Андрея Тарковского и Об Андрее Тарковском

Статьи в периодических изданиях

Другие работы

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