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Дульгеру - Фильм как молитва - Поэтика Тарковского

Елена Дульгеру - Фильм как молитва: Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Cultural Studies Art
«Тарковский. Фильм как молитва», первая румынская монография, посвященная Тарковскому, вышла в свет в 2001 году в Бухаресте в период сумбурных перемен, основу которых можно представить как поворот общественных стремлений к Западу, в том числе и в культуре. Неблагоприятный момент для издания книги о русском кино! Тем не менее, это же время было и периодом религиозного освобождения в Румынии, раскрепощения слова о Боге и оживления христианской духовности. Преодолевая идеологические предрассудки, книга быстро нашла свое русло, завоевывая неожиданно обильный и разнообразный круг читателей и поклонников. Пересекая дисциплинарные и государственные границы, она без особого пиара стала своего рода культовой книгой. Став на долгое время бестселлером, книга эта по-новому открыла путь диалога искусства и духовной культуры не только на академическом уровне, но и для широкой публики.
Книга «Тарковский. Фильм как молитва» удостоилась в 2002 году приза им. Джордже Литтера Союза кинематографистов Румынии и выдержала несколько переизданий, а в 2014 году вышла ее обновленная расширенная версия. Многочисленные отклики в прессе, включение книги в библиографию киноведческих и культурологических вузов, ее частое цитирование в научных исследованиях и представление в культурных центрах Румынии и за границей демонстрируют постоянный интерес публики к данному подходу.
Не повторяя ни западные, ни российские исследования, настоящая монография исследует поэтику сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского, раскрывая эстетические и символические элементы, определяющие метафизическое измерение творчества русского кинорежиссера. Последовательное изучение киноязыка Тарковского обнаружило неповторимое органичное симфоническое созвучие, в котором сакральное пространство-время сплетается с мотивами и архетипами повествовательности, определяя смысл и образ каждой кинокартины, живущей — как говорил и верил Тарковский — по законам живого существа.

Елена Дульгеру - Фильм как молитва: Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского

(Серия «Книга света»)
М.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-98712-584-7

Елена Дульгеру - Фильм как молитва: Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского - Содержание

Слово автора
О русской версии этой книги
Часть первая. Андрей Тарковский и время его жизни: Очерк биографии художника
Примечания
Часть вторая. Поэтика сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского
  • Преамбула
  • Примечания
1. Сакральное в искусстве
Примечания
2. Сакральное пространство
  • 2.1. Пространство в искусстве — пространство в кино
  • 2.2. Виртуальное пространство
  • 2.3. Виртуальность и метафизика
  • 2.4. Кинематографическое пространство между виртуальностью и метафизикой
  • Генезис метафоры по Лучиану Благе. Блага и Тарковский
  • 2.5. Сакральное в киноискусстве Андрея Тарковского
  • 2.6. Архетип дома
  • 2.7. Архетип райского сада
  • Примечания
3. Матрицы времени в фильмах Андрея Тарковского
  • 3.1. Модель временных горизонтов по Лучиану Блага
  • 3.2. Время-фонтан: «Иваново детство» и «Андрей Рублев»
  • 3.3. Между временем-фонтаном и временем-водопадом: «Солярис»
  • 3.4. Обратное время покаяния: «Сталкер»
  • Идея «живого космоса», Тарковский и христианство
  • 3.5. Время воспоминания: «Зеркало»
  • 3.6. Время ожидания и время действия в «Ностальгии»
  • 3.7. Эсхатологическое время: «Жертвоприношение»
  • 3.8. Время культуры и время Божие. Замечания к временной модели Благи
  • О метафильме Тарковского
  • Примечания
4. Мотив Христа
  • 4.1. От искусства иконы к христианскому кино
  • 4.2. Обожествленная материя
  • 4.3. Иконный образ
  • Примечания
Эпилог
Примечания
Приложения
  • Фильмография
  • Фильмы в постановке Андрея Тарковского
  • Студенческие работы
  • Полнометражные фильмы
  • Главные документальные фильмы об Андрее Тарковском
Библиография
  • Работы Андрея Тарковского и Об Андрее Тарковском
  • Статьи в периодических изданиях
  • Другие работы
Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова
Views 309
Rating 5.0 / 5
Added 27.10.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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