Данильян - Культурология

В высшей школе России студенты всех вузов изучают гуманитарную дисциплину «Культурология». Комплекс приобретаемых знаний способствует развитию сознания и духовности человека, его самоопределению в современном мире. В предлагаемом учебнике достаточно полно изложены проблема теории культуры, основные культурологические концепции. Значительное место отведено соотношению культуры и цивилизации, культуры и природы человека, определены аполлонические и дионисийские начала европейской культуры.

Рассматриваются проблемы типологии и динамики культуры, соотношения культуры, субкультуры, контркультуры, анализируются такие явления культуры, как религия, искусство, наука. Через все темы проходит идея о том, что любая материально-практическая научная деятельность человека вне культуры невозможна так же, как невозможна без культуры сама жизнь человека.

Данильян Олег, Тараненко Владимир - Культурология

учебник

2-е изд.

Москва: ИНФРА-М, 2024, 239 с. + Доп. материалы

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-16-110259-6

Данильян Олег, Тараненко Владимир - Культурология - Содержание

Предисловие

Содержательный модуль I

Тема 1. Понятие культуры и науки о культуре

Тема 2. Основные концепции культуры

Тема 3. Культура и цивилизация: культурологический анализ

Содержательный модуль II

Тема 4. Субъекты культуры и ее функции

Тема 5. Типология и классификация в культурологии

Тема 6. Динамика культуры

Содержательный модуль III

Тема 7. Культура и личность

Тема 8. Культура, субкультура, контркультура

Тема 9. Культура как духовный опыт человечества

Рекомендованная литература

Задания и тесты для самостоятельной работы

Учебный словарь-минимум