Данильян - Культурология
В высшей школе России студенты всех вузов изучают гуманитарную дисциплину «Культурология». Комплекс приобретаемых знаний способствует развитию сознания и духовности человека, его самоопределению в современном мире. В предлагаемом учебнике достаточно полно изложены проблема теории культуры, основные культурологические концепции. Значительное место отведено соотношению культуры и цивилизации, культуры и природы человека, определены аполлонические и дионисийские начала европейской культуры.
Рассматриваются проблемы типологии и динамики культуры, соотношения культуры, субкультуры, контркультуры, анализируются такие явления культуры, как религия, искусство, наука. Через все темы проходит идея о том, что любая материально-практическая научная деятельность человека вне культуры невозможна так же, как невозможна без культуры сама жизнь человека.
Данильян Олег, Тараненко Владимир - Культурология
учебник
2-е изд.
Москва: ИНФРА-М, 2024, 239 с. + Доп. материалы
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-16-110259-6
Данильян Олег, Тараненко Владимир - Культурология - Содержание
Предисловие
Содержательный модуль I
Тема 1. Понятие культуры и науки о культуре
Тема 2. Основные концепции культуры
Тема 3. Культура и цивилизация: культурологический анализ
Содержательный модуль II
Тема 4. Субъекты культуры и ее функции
Тема 5. Типология и классификация в культурологии
Тема 6. Динамика культуры
Содержательный модуль III
Тема 7. Культура и личность
Тема 8. Культура, субкультура, контркультура
Тема 9. Культура как духовный опыт человечества
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