Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 3
Третий том фундаментального исследования фон Франц «Архетипические символы в волшебных сказках» посвящен женской инициации и фемининному пути индивидуации. При этом в начале этой части исследования автор подчеркивает относительность различения «мужских» и «женских» сюжетов с психологической точки зрения, поскольку архетипическое содержание — общее для всех людей, независимо от пола, а гендерная специфика проявляется в процессе формирования психики (наст, изд., 11). Как следствие, анима—анимус, пара связующего образования психики, которую Юнг называл сизигией, есть единая сущность, некий «двуликий Янус», поворачивающийся тем или иным «лицом» в зависимости от пола. И одна из центральных задач индивидуации заключается в соединении мужского и женского, апогеем которого становится конъюнкция.
Для женского пути индивидуации, предложенного в волшебных сказках, как и для мужского, основным условием является инициация; здесь — это испытание девушки. Фон Франц раскрывает в этом томе всю многомерность и сложность этого процесса, разнообразные сценарии женской инициации. Героиня сказки должна преодолеть внешние и внутренние препятствия, которые по сути являются негативными факторами, искажающими анимус. Одним из основных таких препятствий оказываются родительские интроекты, представленные в сказках в образах инцестуозного или уничтожающего отца или ужасной матери (мачехи1)· Другой распространенный антагонист в волшебных сказках — демонический любовник, похищающий или соблазняющий героиню, испытывающий ее способность строить здоровые отношения с мужским, принимать свою женскую функцию, не теряя способность к интеграции психического.
Когда мы говорим о глубинно-психологической интерпретации сказок, неоднозначным является вопрос о представленности в волшебых сказках сценариев инициации, как это определял Мирча Элиаде (см. предисловие ко 2-му тому наст, изд.), и всего пути индивидуации личности. Можно предположить, что в архаических вариантах такие сказки были, в первую очередь, именно сценариями инициации, отличающимися в зависимости от осо- бенностей инициируемого, а когда они утратили это свое назначение, содержание их расширилось, включив все то, что происходит с психикой на протяжении взрослой жизни. Поэтому так трудно анализировать все многообразие сказочных сюжетов только в ограниченных интерпретационных схемах. В своем исследовании фон Франц постоянно подчеркивает это.
Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений - Том 3 - Архетипические символы в волшебных сказках - Испытание девицы
Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. А.А. Алиповой (Лысиковой); Научн. ред. А.С. Хмель.
Μ.: Академический проект, 2024. — 527 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-4222-3
ISBN 978-5-8291-4356-5 (T. 3)
Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений - Том 3 - Архетипические символы в волшебных сказках - Испытание девицы - Содержание
В. К. Калиненко. Предисловие к русскому изданию
Введение
Глава 1. Синяя Борода
Глава 2. Жена священника
Глава 3. Женщина, которая стала пауком
Глава4. Седна
Глава 5. Девушка и череп
Глава 6. Две сестры
Глава 7. Госпожа Метелица
Глава 8. Ингебьёрг и добрая мачеха
Глава 9. Награда для падчерицы и родной дочери
Глава 10. Маленькая Фатима с луной во лбу
Глава 11. Снежинка
Глава 12. Спящая красавица (Шиповничек)
Глава 13. Белоснежка и семь гномов
Глава 14. Рапунцель
Глава 15. Золушка
Глава 16. Волшебная лошадь
Глава 17. Чудак Ганс
Глава 18. Allerleirauch, Пестрая шкурка
Глава 19. Белая и черная невесты
Глава 20. Гусятница
Эпилог
Библиография
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