Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 3

Третий том фундаментального исследования фон Франц «Архетипические символы в волшебных сказках» посвящен женской инициации и фемининному пути индивидуации. При этом в начале этой части исследования автор подчеркивает относительность различения «мужских» и «женских» сюжетов с психологической точки зрения, поскольку архетипическое содержание — общее для всех людей, независимо от пола, а гендерная специфика проявляется в процессе формирования психики (наст, изд., 11). Как следствие, анима—анимус, пара связующего образования психики, которую Юнг называл сизигией, есть единая сущность, некий «двуликий Янус», поворачивающийся тем или иным «лицом» в зависимости от пола. И одна из центральных задач индивидуации заключается в соединении мужского и женского, апогеем которого становится конъюнкция.

Для женского пути индивидуации, предложенного в волшебных сказках, как и для мужского, основным условием является инициация; здесь — это испытание девушки. Фон Франц раскрывает в этом томе всю многомерность и сложность этого процесса, разнообразные сценарии женской инициации. Героиня сказки должна преодолеть внешние и внутренние препятствия, которые по сути являются негативными факторами, искажающими анимус. Одним из основных таких препятствий оказываются родительские интроекты, представленные в сказках в образах инцестуозного или уничтожающего отца или ужасной матери (мачехи1)· Другой распространенный антагонист в волшебных сказках — демонический любовник, похищающий или соблазняющий героиню, испытывающий ее способность строить здоровые отношения с мужским, принимать свою женскую функцию, не теряя способность к интеграции психического.

Когда мы говорим о глубинно-психологической интерпретации сказок, неоднозначным является вопрос о представленности в волшебых сказках сценариев инициации, как это определял Мирча Элиаде (см. предисловие ко 2-му тому наст, изд.), и всего пути индивидуации личности. Можно предположить, что в архаических вариантах такие сказки были, в первую очередь, именно сценариями инициации, отличающимися в зависимости от осо- бенностей инициируемого, а когда они утратили это свое назначение, содержание их расширилось, включив все то, что происходит с психикой на протяжении взрослой жизни. Поэтому так трудно анализировать все многообразие сказочных сюжетов только в ограниченных интерпретационных схемах. В своем исследовании фон Франц постоянно подчеркивает это.

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений - Том 3 - Архетипические символы в волшебных сказках - Испытание девицы

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. А.А. Алиповой (Лысиковой); Научн. ред. А.С. Хмель.

Μ.: Академический проект, 2024. — 527 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4222-3

ISBN 978-5-8291-4356-5 (T. 3)

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений - Том 3 - Архетипические символы в волшебных сказках - Испытание девицы - Содержание

В. К. Калиненко. Предисловие к русскому изданию

Введение

Глава 1. Синяя Борода

Глава 2. Жена священника

Глава 3. Женщина, которая стала пауком

Глава4. Седна

Глава 5. Девушка и череп

Глава 6. Две сестры

Глава 7. Госпожа Метелица

Глава 8. Ингебьёрг и добрая мачеха

Глава 9. Награда для падчерицы и родной дочери

Глава 10. Маленькая Фатима с луной во лбу

Глава 11. Снежинка

Глава 12. Спящая красавица (Шиповничек)

Глава 13. Белоснежка и семь гномов

Глава 14. Рапунцель

Глава 15. Золушка

Глава 16. Волшебная лошадь

Глава 17. Чудак Ганс

Глава 18. Allerleirauch, Пестрая шкурка

Глава 19. Белая и черная невесты

Глава 20. Гусятница

Эпилог

Библиография

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