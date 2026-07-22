Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 2
Основной теоретический посыл фон Франц: путешествие героя отражает процесс индивидуации, путь эго к Самости1: герой, как правило, обретает искомое сокровище, женится на принцессе и становится правителем. Для многих известных сказок это справедливо, но не для всех — как это демонстрирует автор в последней главе этого тома. Путешествие в бессознательное может приводить к разным последствиям: освобождению энергии, «скованной» родительскими комплексами, обретению анимы, ее «очищению» от родительских интроектов, встрече с тенью и ее интеграции. Иногда даже, как отмечает фон Франц, сказку можно сравнить с серией сновидений.
По концовке сказки, считает фон Франц, можно сказать, отражает ли она процесс индивидуции или некий иной психический процесс. Например, не так легко интерпретировать сказки, где герой не возвращается в обыденный мир сознания, а остается в бессознательном («концовка в магическом»): можно это интерпретировать и как психоз или одержимость, и как смерть, и как неудачную инициацию (например, в традиционном обществе не прошедшие успешно инициацию остаются в статусе «детей», что означает, что психика такого человека не вернулась из этого процесса трансформированной во взрослую и символически осталась «застрявшей» в инициационном пространстве).
Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений - Т. 2: Архетипические символы в волшебных сказках. Путешествие героя
Пер. с англ. Е.П. Вейцман; Научн. ред. Н.А. Ретеюм. — Μ.: Академический проект, 2024. — 519 с. — (Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-4222-3
SBN 978-5-8291-4319-0 (T. 2)
Франц М.-Л. фон - Собрание сочинений - Т. 2 – Содержание
В. К. Калиненко. Предисловие к русскому изданию
Введение
Глава 1. Три перышка
Глава 2. Бедный работник с мельницы и кошечка
Глава 3. Тритилл, Литилл и птицы
Глава 4. Черт с тремя золотыми волосками
Глава 5. Король Золотой горы
Глава 6. Глупый Иванко
Глава 7. Царь-девица
Глава 8. Слепой падишах
Глава 9. Мальчик и змея
Глава 10. Розовая Дева
Глава 11. Золотая птица
Глава 12. Золотой замок, парящий в воздухе
Глава 13. Красный лебедь
Глава 14. История Джиханишаха
Глава 15. Джулек-Батыр
Глава 16. Волшебник Палермо
Глава 17. Концовки — значение конца сказки
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