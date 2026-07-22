Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 2

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 2
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology
Series Психологические технологии (35 books)

Основной теоретический посыл фон Франц: путешествие героя отражает процесс индивидуации, путь эго к Самости1: герой, как правило, обретает искомое сокровище, женится на принцессе и становится правителем. Для многих известных сказок это справедливо, но не для всех — как это демонстрирует автор в последней главе этого тома. Путешествие в бессознательное может приводить к разным последствиям: освобождению энергии, «скованной» родительскими комплексами, обретению анимы, ее «очищению» от родительских интроектов, встрече с тенью и ее интеграции. Иногда даже, как отмечает фон Франц, сказку можно сравнить с серией сновидений.

По концовке сказки, считает фон Франц, можно сказать, отражает ли она процесс индивидуции или некий иной психический процесс. Например, не так легко интерпретировать сказки, где герой не возвращается в обыденный мир сознания, а остается в бессознательном («концовка в магическом»): можно это интерпретировать и как психоз или одержимость, и как смерть, и как неудачную инициацию (например, в традиционном обществе не прошедшие успешно инициацию остаются в статусе «детей», что означает, что психика такого человека не вернулась из этого процесса трансформированной во взрослую и символически осталась «застрявшей» в инициационном пространстве).

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений - Т. 2: Архетипические символы в волшебных сказках. Путешествие героя

  • Пер. с англ. Е.П. Вейцман; Научн. ред. Н.А. Ретеюм. — Μ.: Академический проект, 2024. — 519 с. — (Психологические технологии).

  • ISBN 978-5-8291-4222-3

  • SBN 978-5-8291-4319-0 (T. 2)

Франц М.-Л. фон - Собрание сочинений - Т. 2 – Содержание

В. К. Калиненко. Предисловие к русскому изданию

Введение

  • Глава 1. Три перышка

  • Глава 2. Бедный работник с мельницы и кошечка

  • Глава 3. Тритилл, Литилл и птицы

  • Глава 4. Черт с тремя золотыми волосками

  • Глава 5. Король Золотой горы

  • Глава 6. Глупый Иванко

  • Глава 7. Царь-девица

  • Глава 8. Слепой падишах

  • Глава 9. Мальчик и змея

  • Глава 10. Розовая Дева

  • Глава 11. Золотая птица

  • Глава 12. Золотой замок, парящий в воздухе

  • Глава 13. Красный лебедь

  • Глава 14. История Джиханишаха

  • Глава 15. Джулек-Батыр

  • Глава 16. Волшебник Палермо

  • Глава 17. Концовки — значение конца сказки

Библиография

Именной указатель

Указатель сказок

Предметный указатель

Views 33
Rating 5.0 / 5
Added 22.07.2026
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books