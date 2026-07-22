Глубоковский - Благовестие Святого Апостола Павла

Обращение Савла было поворотным моментом по отношению к прошлому и началом дальнейшего христианского развития со всем его содержанием. Здесь был дан тот “пункт, при котором прежние элементы должны были получить новый порядок, расположение и ценность; поэтому именно к нему сводится все богатство идей Павловых посланий и из него освещается”. Так - и совершенно справедливо - утверждает западная наука, обязывая к принятию всех необходимых следствий формулированного тезиса. Но если видение Господа совершилось чисто психологическим путем, то оно и не могло сообщить ничего иного, кроме оригинальной точки зрения, не привнесло собственных стихий. Основные мысли сохранились в неизменности, и неожиданно возникшее убеждение способствовало лишь своеобразной их переработке.

Не удивительно, что тогда Благовестие св. Павла будет материально тожественно с верованиями Савла и окажется просто “Богословием обращенного фарисея”. Главнейшие камни “павлинизма” заимствуются из иудейской школьной теологии, и все искусство Апостола заключается единственно в архитектонической отделке. “Иудейский коэффициент” настолько значителен, что “ни одно из новозаветных понятий не остается без своего прототипа в синагогальном Богословии” , где мы находим “корни новозаветных положений, которые иначе являются в наших Священных книгах детьми без родителей”. Все индивидуальное,— хотя бы в качестве личного творчества, — исчезает бесследно , и у св. Павла усматривают странную “смесь (ein Zwitterding) фарисеизма и фантастичности”.

Глубоковский Николай - Благовестие Святого Апостола Павла и иудейско-раввинское богословие

Санкт-Петербург: Светослов, 1998 г.

ISBN 5-89614-010-Х

Глубоковский Николай - Благовестие Святого Апостола Павла и иудейско-раввинское богословие - Содержание