Маймонид придавал огромное значение книге и считал, что письменное слово, как бы оно ни использовалось — во зло или во благо, — обладает исключительной силой. Об опасном влиянии вредной книги он с негодованием писал в "Послании о религиозных преследованиях" (Иггерет гашмад), обращенном к тем, кто не мог открыто исповедовать иудаизм:

"И понятно, что если кто-то сочинит книгу, будь его слова истинны или ложны, она, несомненно, будет распространена среди людей. И из-за этого увеличивается количество ошибочных мнений среди людей, ибо что заставляет тебя принять ошибочные мнения — то, что они начертаны в книге".

Подобная мысль звучит и в послании к мудрецам г. Монпелье (Прованс):

"И также следует вам знать, что уж сочинены глупцами тысячи пустых и бессмысленных книг, и немало людей, великих годами, но не умом, истратили свои жизни на изучение этих книг... главная болезнь и зло — в том, что все написанное человек изначально воспринимает как истинное, и тем более — написанное в древних книгах..."

С другой стороны, насущность книги полезной Маймонид чувствовал столь остро, что немалую часть своей жизни посвятил сочинению книг на разные темы: галаха, философия, медицина. Представление о нем как о наставнике разбросанных по всему миру еврейских общин сложилось именно на основе его произведений. Среди них послания, написанные на злобу дня, но впоследствии воспринимавашиеся как самоценные сочинения многими поколениями. Сочинение книг воспринималось Маймонидом как исполнение миссии по распространению знания, руководству и указанию к действию. Он считал себя обязанным распространять постигнутую им истину, полагая, что она вечна.

"Путеводитель растерянных" можно воспринимать как часть этой миссии: воспитание того, кто хотел бы сочетать изучение философии с верностью религии. О своем намерении написать подобное сочинение Маймонид заявлял еще в юности, в комментарии к Мишне (Сангедрин 10:1). Осуществляя это намерение, Маймонид пишет "Путеводитель растерянных", начинающийся как послание к ученику, но в конечном счете представляющий собой сложно построенное произведение, требующее специальных правил изучения.

Глубокое осознание значимости своих произведений заставляло Маймонида возвращаться к написанному, чтобы исправить вкравшиеся ошибки или уточнить формулировки. Часть этих исправлений мы находим в автографах Маймонида, сохранившихся в рукописях, другие обнаруживаются при сравнении различных версий его сочинений.

Библиография научной литературы, посвященной изучению "Путеводителя растерянных", - одна из наиболее обширных библиографий, посвященных отдельному произведению. Творчество Маймонида вызывает интерес, не имеющий ни временных, ни географических границ. Поэтому решение, принятое Центром развития иудаики на русском языке Еврейского университета в Иерусалиме, культурно-религиозным"центром "Маханаим" и издательством "Мосты культуры" начать серию переводов классических еврейских источников именно с "Путеводителя растерянных" выглядит безусловно верным. Совместная деятельность этих организаций направлена на распространение еврейской культуры - как в Израиле, так и во всем мире. Эти совместные усилия ставят себе целью предоставить русскоязычному читателю важнейшие произведения еврейской культуры в качественном научном переводе, осуществленном высококлассными специалистами.

Автор перевода "Путеводителя растерянных", Михаил Шнейдер, задает высокую планку необходимого сочетания качеств для будущих переводчиков серии: совершенное владение языком источника, блестящая ориентация в мире понятий еврейско-арабской средневековой философии, богатый опыт переводов еврейских источников на русский язык. В настоящее время М. Шнейдер является докторантом отделения еврейской философии Еврейского университета в Иерусалиме. За его плечами опыт нелегкой борьбы за свою еврейскую идентификацию в Советской России. Им написана книга философских размышлений, опубликован ряд статей по еврейской философии и каббале как на русском языке, так и на иврите.

Перевод "Путеводителя растерянных" на русский язык открывает новые возможности взаимоотношения культур: диалога между современными учеными и интеллектуалами, принадлежащими разным культурам, а также нашего диалога с феноменом культуры более чем восьмисотлетней давности, роль которого в дальнейшем развитии еврейской культуры переоценить невозможно.

Менахем Бен-Сассон,

президент Еврейского университета в Иерусалиме

Элул 5670. август 2010

Иерусалим