Рамбам - Маймонид - Путеводитель растерянных - Алеф
AЛЕФ - Изыскания в еврейской мистике и философии
Маймонид придавал огромное значение книге и считал, что письменное слово, как бы оно ни использовалось — во зло или во благо, — обладает исключительной силой. Об опасном влиянии вредной книги он с негодованием писал в "Послании о религиозных преследованиях" (Иггерет гашмад), обращенном к тем, кто не мог открыто исповедовать иудаизм:
"И понятно, что если кто-то сочинит книгу, будь его слова истинны или ложны, она, несомненно, будет распространена среди людей. И из-за этого увеличивается количество ошибочных мнений среди людей, ибо что заставляет тебя принять ошибочные мнения — то, что они начертаны в книге".
Подобная мысль звучит и в послании к мудрецам г. Монпелье (Прованс):
"И также следует вам знать, что уж сочинены глупцами тысячи пустых и бессмысленных книг, и немало людей, великих годами, но не умом, истратили свои жизни на изучение этих книг... главная болезнь и зло — в том, что все написанное человек изначально воспринимает как истинное, и тем более — написанное в древних книгах..."
С другой стороны, насущность книги полезной Маймонид чувствовал столь остро, что немалую часть своей жизни посвятил сочинению книг на разные темы: галаха, философия, медицина. Представление о нем как о наставнике разбросанных по всему миру еврейских общин сложилось именно на основе его произведений. Среди них послания, написанные на злобу дня, но впоследствии воспринимавашиеся как самоценные сочинения многими поколениями. Сочинение книг воспринималось Маймонидом как исполнение миссии по распространению знания, руководству и указанию к действию. Он считал себя обязанным распространять постигнутую им истину, полагая, что она вечна.
"Путеводитель растерянных" можно воспринимать как часть этой миссии: воспитание того, кто хотел бы сочетать изучение философии с верностью религии. О своем намерении написать подобное сочинение Маймонид заявлял еще в юности, в комментарии к Мишне (Сангедрин 10:1). Осуществляя это намерение, Маймонид пишет "Путеводитель растерянных", начинающийся как послание к ученику, но в конечном счете представляющий собой сложно построенное произведение, требующее специальных правил изучения.
Глубокое осознание значимости своих произведений заставляло Маймонида возвращаться к написанному, чтобы исправить вкравшиеся ошибки или уточнить формулировки. Часть этих исправлений мы находим в автографах Маймонида, сохранившихся в рукописях, другие обнаруживаются при сравнении различных версий его сочинений.
Библиография научной литературы, посвященной изучению "Путеводителя растерянных", - одна из наиболее обширных библиографий, посвященных отдельному произведению. Творчество Маймонида вызывает интерес, не имеющий ни временных, ни географических границ. Поэтому решение, принятое Центром развития иудаики на русском языке Еврейского университета в Иерусалиме, культурно-религиозным"центром "Маханаим" и издательством "Мосты культуры" начать серию переводов классических еврейских источников именно с "Путеводителя растерянных" выглядит безусловно верным. Совместная деятельность этих организаций направлена на распространение еврейской культуры - как в Израиле, так и во всем мире. Эти совместные усилия ставят себе целью предоставить русскоязычному читателю важнейшие произведения еврейской культуры в качественном научном переводе, осуществленном высококлассными специалистами.
Автор перевода "Путеводителя растерянных", Михаил Шнейдер, задает высокую планку необходимого сочетания качеств для будущих переводчиков серии: совершенное владение языком источника, блестящая ориентация в мире понятий еврейско-арабской средневековой философии, богатый опыт переводов еврейских источников на русский язык. В настоящее время М. Шнейдер является докторантом отделения еврейской философии Еврейского университета в Иерусалиме. За его плечами опыт нелегкой борьбы за свою еврейскую идентификацию в Советской России. Им написана книга философских размышлений, опубликован ряд статей по еврейской философии и каббале как на русском языке, так и на иврите.
Перевод "Путеводителя растерянных" на русский язык открывает новые возможности взаимоотношения культур: диалога между современными учеными и интеллектуалами, принадлежащими разным культурам, а также нашего диалога с феноменом культуры более чем восьмисотлетней давности, роль которого в дальнейшем развитии еврейской культуры переоценить невозможно.
Менахем Бен-Сассон,
президент Еврейского университета в Иерусалиме
Элул 5670. август 2010
Иерусалим
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Путеводитель растерянных
Перевод и комментарии М.А. Шнейдера
Издатель М.Гринберг
Научный редактор У. Гершович
Мосты культуры, Москва / Gesharim, Jerusalem, 2011
ISBN 978-5-93273-310-1
В оформлении использованы фрагменты иллюминированной копии Мишне Тора - «Яд Хазака», галахического кодекса Маймонида, созданной в Кельне в 1295-1296 гг.
(Библиотека Венгерской Академии наук. Восточное собрание. Коллекция Кауфмана № А 77)
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Путеводитель растерянных - Содержание
Менахем Бен-Сасон. Предисловие
Моше Идель. Маймонидов синтез
От переводчика
Путеводитель растерянных
- Посвящение
- Введение к части первой
- Наставление о сем трактате
- Предисловие
- Глава 1 – Глава 76
- Краткое изложение содержания
Таблица соответствия евр. и араб. график
Глоссарий арабских терминов
Ссылки на источники
Индекс
Литература
Предисловие
Рабби Моше бен Маймон - Рамбам - Маймонид - Путеводитель растерянных - Моше Идель Маймонидов синтез
Творчество рабби Моше бен Маймона (Маймонида, 1138-1204) приходится на вторую половину двенадцатого — начало тринадцатого века. То было время расцвета еврейской культуры — и на востоке диаспоры, где Маймонид провел большую часть жизни, и на западе, где он оказал наибольшее влияние. В эту эпоху, вполне заслуживающую названия Ренессанса, были созданы главные тексты еврейской философии и появились первые ростки того течения, которое впоследствии оказалось основным соперником Маймонида, — каббалы.
Осознание культурного сдвига, во многом напоминающего европейский ренессанс двенадцатого века, можно найти у Исаака из Акры, каббалиста, прибывшего в западную Европу в конце тринадцатого века. Он пишет:
Я раздумывал над словами пророков и мудрецов о тяготах изгнания Израилева. о том, что сказал пророк (мир ему): "Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника наставляющего, и без Торы" (Пар. II, 15:3), и о том, что сказали мудрецы (благословенна их память): "В грядущем Тора будет забыта в Израиле". И увидел я, что все это исполнилось [и было так] до тех пор, пока Учитель верный[1] не появился в Египте ... а также рабби Авраам бен Давид, Яаков Назорей[2]... Благодаря им наставники Гадали смогли совершенствоваться в мудрости без затруднений[3], а интеллектуальное постижение утвердилось в философском разуме ("Сокровищница жизни", рукопись, РГБ, собр. Гинзбурга 775, л. 183а.).
Эта бурная эпоха не только оказала формативное влияние на интеллектуальную историю еврейства последующих столетий, но и вовлекла различные центры диаспоры в невиданный дотоле водоворот конфликтов, взаимных анафем, яростных теологических споров. Фигура Маймонида, бывшая средоточием этих раздоров, вышла из них облеченная авторитетом, беспрецедентным в истории еврейской культуры[4]. Только о нем и можно было сказать: "От Моисея до Моисея не было подобного Моисею".
Одно из его первых сочинений (по некоторым свидетельствам, оно написано шестнадцатилетним автором) - небольшой "Трактат о логическом искусстве", где Маймонид кратко объясняет основные логические термины и понятия, излагает классификацию наук - в основном в русле идей ал-Фараби[5]. К раннему периоду относится также "Трактат о високосном годе", затрагивающий вопро сы хронологии и астрономии.
Последующее творчество Маймонида галахиста отличает стремление к концептуально обоснованному всеобъемлющему синтезу, к интеграции философской теологии и этики в систему галахи. Маймонид вновь обращается ко многим разделам и источникам Закона, не изучавшимся с талмудических времен. В юности он прокомментировал многие трактаты Вавилонского и Иерусалимского Талмуда, но от этих трудов сохранились только фрагменты. Обширный комментарий к Мишн[6] (написан в 1158-1168 гг.) включает общее введение, посвященное принципам и истории Устной Торы. Комментарий к трактату Сангедрин содержит пространное рассуждение о воздаянии и наказании, о любви к Богу, о духовном бытии ("грядущем мире") и бессмертии души; здесь же сформулированы тринадцать принципов веры, исповедание которых необходимо для спасения души. Предисловие к трактату Авот разрабатывает философскую этику и учение о душе. Введение к разделу "Тогорот" ("Чистое") - образец систе-матизаторского подхода к галахе: все многообразие талмудических законов о ритуальной чистоте сводится к ограниченному набору порождающих правил.
Подготовка к всеобъемлющей кодификации галахи начинается с "Книги заповедей", состоящей из методологического введения и краткого обзора всех заповедей Торы. Во вступлении Маймонид анализирует принципы классификации заповедей, критикуя бессистемный подход своих предшественников в этом вопросе. Полностью задача кодификации галахи решена в монументальном своде "Мишне Тора" ("Повторение Торы")[7], известном также под названием "Яд гахазака" ("Сильная рука")[8] (ок. 1168-1178). В отличие от упомянутых выше сочинений, этот труд написан на иврите. Маймонид заново формулирует все галахические положения на лаконичном и четком языке Мишны и располагает их в строго продуманном порядке, опуская диалектическую аргументацию Талмуда. По сути дела он стремится создать новый канон, в котором целостность, умопостигаемый порядок, определенность придет на смену открытости, незавершенности, своего рода хаотичности Талмуда и послеталмудической литературы. В противоположность господствовавшим взглядам, он видит высшую форму изучения Торы не в бесконечном развертывании дискуссий по талмудической парадигме, а в осмыслении духовного содержания Закона, его глубинных интенций и интеллектуальных оснований, в связи с философским познанием. Первая книга свода -'"Книга знания", и в особенности ее первый раздел, "Основополагающие законы Торы", содержат теологико-философские положения, составляющие, по мысли Маймонида, фундамент всей системы заповедей. Мишне Тора быстро завоевала огромную популярность, но и вызвала резкую критику, которая была направлена как на предполагаемую ею радикальную реформу в изучении Торы, так и на философские взгляды автора.
Сохранилось несколько сот ответов (респонсов) Маймонида на вопросы, поступавшие к нему со всех концов еврейского мира. Сюда примыкают его послания, среди которых известны "Йеменское послание" (1172) - о судьбах еврейского народа в изгнании и о Мессии; "Послание о религиозных преследованиях" (или же "Послание об освящении имени Божьего") - о надлежащем поведении во время гонений на веру и об отношении к вынужденным отступникам; "Трактат (или Послание) о воскресении мертвых" (1191) - отповедь тем, кто обвинял его в отрицании этого догмата; "Послание мудрецам Марселя", направленное против астрологии.
К последнему периоду жизни Маймонида относятся и многочисленные медицинские сочинения, написанные по-арабски. Среди них выделяются "Моисеевы главы" - около полутора тысяч медицинских афоризмов, выбранных из сочинений Галена и аннотированных Маймонидом, и трактат "О здоровом образе жизни"; помимо того известны многочисленные парафразы Галена; словарь "Истолкование медицинских терминов", содержащий около двух тысяч статей; трактаты "Объяснение афоризмов Гиппократа", "О ядах"; "О совокуплении", "Об астме", "О продолжительности жизни" и др.
Как можно было ожидать, авторитет Маймонида и популярность его сочинений вызвали к жизни целую волну псевдомаймонидовской литературы. Перечислим наиболее важные образцы этого жанра.
1) "Главы о блаженстве". Сохранился ивритский перевод арабского оригинала, написанного, по-видимому, в середине XIII века. Текст содержит описание мистических состояний и спиритуалистическую интерпретацию основных понятий иудаизма; заметны суфийские мотивы.
2) "Назидательное послание", написанное на иврите; традиционно включается в собрания посланий Маймонида. Подобно предыдущему сочинению, отмечено аллегорико-спиритуалистической тенденцией.
3) "Трактат о единобожии". Любопытный теологический трактат, сохранившийся в ивритском переводе. Некоторые исследователи, в частности классик еврейской библиографии М. Штейншнейдер, считали его аутентичным произведением Маймонида.
4) "Свиток тайн". Послание, автор которого рассказывает о своих занятиях "вопросами во сне"[9], пермутациями букв в духе профетической каббалы[10], астральной магией.
5) Послание, где говорится об алхимических штудиях Маймонида. Этот ни разу не издававшийся текст хранится в Мюнхенской библиотеке (Х214, 29а-336); существуют и другие алхимические рукописи, содержащие материал, приписываемый Маймониду.
6)"Книга сущего" - медицинский и натурфилософский трактат.
Столь весомый авторитет и прочное положение, приобретенные учением Маймонида вопреки многочисленным нападкам, связаны с присущими ему особыми качествами: в первую очередь это точно найденное равновесие между принципами традиции и интеллектуальной открытостью, а также сочетание глубочайших познаний во всех сферах еврейской религии с виртуозным владением философским аппаратом, придавшее творчеству Маймонида глубинные измерения, которых прежде не знала еврейская философия. В то же время это сочетание не было эклектичным: Маймонид умел четко формулировать альтернативы, стоящие перед философской мыслью, детально анализировать их духовную и интеллектуальную значимость и авторитетно обосновывать свой выбор. В этом плане Маймонид был взыскательным и независимым мыслителем, не останавливавшимся перед тем, чтобы резко критиковать предшественников, создавая свою собственную, не похожую ни на один из существующих жанров, манеру письма и сознательно игнорируя те аспекты еврейской культуры, которые он не желал включать в свою систему мысли. Другое его важное качество — широта его познаний: речь идет несомненно об энциклопедических знаниях, охватывающих не только сферу его непосредственного творчества, то есть гала-ху, теологию, медицину, но и точные науки, а также, по собственному свидетельству Маймонида, — всю магическую литературу того времени.
Подобно другим философам, сформировавшим западную мысль, - Филону Александрийскому и Фоме Аквинскому, - Маймонид стремился согласовать основанный на вере сакральный мир Писания и мир греков, запечатленный в различных философских системах, поставивших во главу угла умозрение. Любой синтез, пытающийся сопрячь столь разные интеллектуальные основания, осложнен изначально, и мысль Маймонида развивалась под знаком острых противоречий и напряженного противоборства противоположных тенденций.
[1] Титул, придаваемый Маймониду в писаниях Исаака из Акры (здесь и далее примечания переводчика).
[2] Первые каббалисты Прованса; см. G. G. Scholem, Origins of the Kabbalah, Princeton, 1987, 205-248. Авраам бен Давид из Поекьеры известен также как один из ведущих галахистов своего поколения.
[3] Имеется в виду, в первую очередь, кодификация галахи, осуществленная Маймонидом.
[4] О полемике вокруг Маймонида см., напр.: Краткая еврейская энциклопедия, т. 5, стр.42-44.
[5] Ср. ал Фараби, "О классификации наук" (см. библиографию).
[6] Мишна - свод законов Устной Торы, составленный на основе высказываний таннаев р. Йегудой fa-Наси (II в).
[7] Это же название носит последняя книга Пятикнижия (ср. Deuteronomium, Второзаконие); кроме того сразу возникает ассоциация с Мишной, стиль которой Маймонид взял за образец.
[8] Слово Яд имеет численное значение четырнадцать и указывает на число книг в своде; вдобавок к этому, здесь содержится аллюзия к заключительным словам Пятикнижия: "...и по всей руке сильной и по всем великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля" (Втор. 34:12).
[9] Техника дивинации, позволяющая получать ответ на поставленный вопрос в вещем сне.
[10] О профетической каббале Авраама Абулафии см., напр., Гершом Шолем, Основные течения в еврейской мистике. Иерусалим, 1993, т. 1, стр. 169-216.
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