Человек, воспринимая свет, не уменьшит его своим восприятием, и его товарищ может воспринимать не меньше чем он. Это похоже на зажигание свечи от свечи, оба в достатке получают удовольствие. Пример указывает на то, что в духовном мире, можно воспринимать, не теряя сути вещей, один и тот же свет может быть в разных местах у разных людей, передавая его кому то, он также остаётся у тебя, и это отличается от физического восприятия.

Творец создавал миры искрящимся путем. Это подобно солнцу освещающему землю. Оно распространяет свет, который бьет в объекты, отражающие его. Определим свет, как часть солнца, когда солнце удалится, действие его влияния исчезнет от воспринимающего его, ибо свет частица солнца. Но свет не находиться в каком то определенном месте, как физический объект. Мы не говорим, что солнце отдаёт свою частицу человеку. Мы говорим, что солнце распространяет свой свет.

Из этого ясно, что солнце даёт человеку свет от всего себя, также и духовное неделимо. Потому мы говорим, что светит само солнце. То есть, не смотря на то, что мы не воспринимаем весь солнечный свет и солнце, мы все же называем то, что видим словами, которые указывают на восприятие самого солнца. Но на самом деле мы воспринимаем только его проявление в момент соприкосновения с объектом, который отражает его свет.

Это постижение не ограниченно воспринимающим, просто человек должен находиться в месте, где есть солнечный свет. При физическом контакте с предметом, человек может перенести его из одного места в другое. Но невозможно собрать свет и унести его в место, где он будет не связан с солнцем, которое его излучает. Ибо солнце не ограничивает количество света. Но когда оно не находится рядом с объектом, то нет никакой возможности свету озарить его даже на секунду.

В материальном мире получив, что либо, мы берем и удаляем подарок от того, кто его подарил. Но в духовном восприятии этого не может быть, ибо свет и дающий его неразрывно связаны друг с другом. Пример тому свет солнца, он светит всем в равной мере, но попытайтесь взять его и унести в свою отдельную комнату, положите его себе в карман, это не возможно. Также сам подарок может находится одновременно в нескольких местах, у нескольких человек воспринимающих свет.

Это пример отличия восприятия духовного и материального. Духовное восприятие не ограниченно субъективным человеческим «Я», так же как человек не может сказать, что солнце это его личное святило, которое персонально служит ему. Также и духовный свет, он воспринимается тогда, когда человек чувствует себя неотделимой частью всего творения, всех миров. Больше нет отделённого «Я». Нет личности воспринимающей себя, как нечто отдельное от всего мироздания. Желающему воспринимать духовно нужно прийти в духовное мир, там восприятие другого сорта, там нет мнения - это только принадлежит мне.

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Основы тайного учения

Автор переводов книги «Зоар», комментария «Сулам» и комментариев «Дети пророков»

Аврам Давид Фишерман (РАДАФ)

«Дети пророков» - 60 с.

Израиль

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Основы тайного учения – Содержание

Мир «отраженного света»

Первое исправление желания в его корне - Зачатие

Духовный закон: Новая ступень наполняет светом предыдущую ступень

Суть удовольствия и его производное

Большое желание

Ограничение и сила, позволяющая его отменить

Большой свет в маленьких сосудах

Корень связи между мужчиной и женщиной

Маленький ум не рождает ничего нового

Цель спуска Души в грубый мир

Четыре стадии в молитве

Любовь и отмена отдельного «Я»

Жертвоприношение

Перед воспеванием

Воспевание

Благословения

Личная молитва

Единственный путь - выше понимания

Аврам Давид Фишерман – Радаф – Основы тайного учения – Большое желание

Удержать, сосредоточить желание в одной точке, значит увеличить желание. Сильное желание - это одно большое желание, в котором все маленькие страсти самоуничтожаются. Есть закон: Большое желание поглощает малые, как большая рыба пожирает мальков. Работая с разными ступенями восприятия, о которых мы говорили выше, нужно научиться сосредотачивать себя абсолютно на той работе, которая проводиться. В какой точке мы бы не находились, желание в ней должно быть большим, доминантным, так, что все остальные мелочи растают в нём. Главным образом нужно сосредоточить ум на одной мысли. Это повлияет на то, что воображение и сердце будут воспроизводить трансляцию нужного настроя в органы чувств.

Если мы не можем долго думать об одном, это знак, что у нас слабое, маленькое желание. Тогда нужно увеличить важность этого желания с помощью молитвы и благодарности. В молитве человек просит, чтобы его желание расширилось, вознося благодарность, делает важным то, что Творец дал ему мысли об этом. Так, увеличивая важность того, что Творец желает контакта с нами и, прося об этом, желание будет расти по мере увеличения важности. Увеличивать желание можно также с помощью внешних действий. Мы должны придать нашей внутренней работе атмосферу праздника. Делать в честь этого - праздничные трапезы, одеваться в нарядные одежды и петь хвалебные песни.

Все эти действия поднимут важность момента, в котором мы желаем совершать внутреннюю работу, сделают его особенным и важным в жизни. Внутреннее развитие не должно выглядеть повседневной рутиной, мы должны приводить себя каждый раз заново в состояние праздника и помнить перед какой силой мы стоим, и радоваться новой возможности привести замысел творения к цели. Находясь в среде людей и желая продолжать работу, человек должен увеличить свое желание, сосредоточившись только на одном. Тогда все окружающие его, которые обладают малыми желаниями, быстро меняющиеся в их сознании, будут поглощены большим, доминантным желанием Праведника. Никто не сможет сбить его с пути.

Сам же человек повлияет на общество так, что они сами того не зная, будут принимать позицию, соглашаясь с его желанием. Только нельзя злоупотреблять этой силой и специально управлять людьми ради собственной выгоды. Это называется практическая каббала, ею запрещено пользоваться, ибо она удаляет от Творца, подменяя цель средством. Но если человек работает над собой, он будет излучать эту силу ненамеренно, и тогда мир вокруг него изменится, ибо будет с ним соглашаться и подчиняться его желанием, хотя он сам этого не преследует. Об этом сказано: «Праведник приказывает и Творец исполняет». «Творец повелевает, а Праведник отменяет приказы Творца». Ограничение и сила, позволяющая его отменить. Мы видим, что в мире присутствуют две силы.

Сила, которая нас ограничивает и сила, позволяющая на время отменить ограничение. Приведём пример: человек не может летать, как птица, но он может временно преодолеть это ограничение с помощью самолёта, вертолета, парашюта и даже, подпрыгнув на мгновенье, оторваться от земли. Но он не может в совершенстве обладать этой силой, как птица, ибо высшая сила нас ограничила в этом. Этот закон идет из духовных миров, там произошла поломка сосудов по причине того, что сила, которая на время позволяет отменять ограниченность, дала субъективное ощущение того, что ограничения вообще нет. Творение ограниченно тем, что может вступать в контакт с Творцом только посредством желаний отдачи, которые довольны тем, что есть, и ничего для себя не просят.