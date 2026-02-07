Раби Хаим бар Йосеф Виталь, один из величайших каббалистов всех поколений, родился в 5303/1543 году на севере земли Израиля, в Цфате. Законы Торы он изучал у р. Моше Алынейха, от него же и получил смиху (раввинское посвящение). Его первым наставником Каббалы был р. Моше Кордоверо.

Когда в Цфат приехал великий каббалист р. Ицхак Лурия (Аризаль), р. Хаим Виталь стал его верным учеником и ближайшим последователем. Аризаль разрешил записывать свои уроки только ему, так как лишь его восприятие было, по оценке наставника, достаточно адекватным. С 1572 года, когда Аризаль завершил свой земной путь, р. Хаим Виталь сменил его во главе цфатского кружка каббалистов. Около пятидесятилет он посвятил обработке и систематизации записей, сделанных при жизни учителя.

С 5354/1594/ года р. Хаим Виталь жил в Дамаске, где и умер в 5380 /1620/ году, завещав похоронить вместе с ним все его рукописи, содержавшие великие тайны Торы, - и его воля была исполнена. Однако значительную часть сочинений р. Хаима Виталя ученикам удалось скопировать ещё при его жизни - в период болезни, когда он лежал без сознания.

Комментарии р. Хаима Виталя к Танаху собраны в книге «Ликутей Тора», а толкования талмудических приданий - в книге «Ликутей Шас». Сокровенные знания, полученные от Аризаля, он изложил в двух объёмных книгах: «Эцхаим» и «ЭцЬа-даат». Наряду с книгой р. Шимона бар Йохая «ЗоЬар» книги р. Хаима Виталя стали основополагающими трудами Каббалы и наметили пути её изучения для всех последующих поколений.

Среди трудов р. Хаима Виталя, в которых запечатлено учение Аризаля, наиболее выделяется книга «Шаарей Кдуша» («Врата святости»). Сегодня мы представляем эту книгу русскоязычному читателю в переводе р. Лейба Александра Саврасова, известного как переводчика ряда трудов РаМХаЛя.