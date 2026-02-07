Виталь - Врата святости
Раби Хаим бар Йосеф Виталь, один из величайших каббалистов всех поколений, родился в 5303/1543 году на севере земли Израиля, в Цфате. Законы Торы он изучал у р. Моше Алынейха, от него же и получил смиху (раввинское посвящение). Его первым наставником Каббалы был р. Моше Кордоверо.
Когда в Цфат приехал великий каббалист р. Ицхак Лурия (Аризаль), р. Хаим Виталь стал его верным учеником и ближайшим последователем. Аризаль разрешил записывать свои уроки только ему, так как лишь его восприятие было, по оценке наставника, достаточно адекватным. С 1572 года, когда Аризаль завершил свой земной путь, р. Хаим Виталь сменил его во главе цфатского кружка каббалистов. Около пятидесятилет он посвятил обработке и систематизации записей, сделанных при жизни учителя.
С 5354/1594/ года р. Хаим Виталь жил в Дамаске, где и умер в 5380 /1620/ году, завещав похоронить вместе с ним все его рукописи, содержавшие великие тайны Торы, - и его воля была исполнена. Однако значительную часть сочинений р. Хаима Виталя ученикам удалось скопировать ещё при его жизни - в период болезни, когда он лежал без сознания.
Комментарии р. Хаима Виталя к Танаху собраны в книге «Ликутей Тора», а толкования талмудических приданий - в книге «Ликутей Шас». Сокровенные знания, полученные от Аризаля, он изложил в двух объёмных книгах: «Эцхаим» и «ЭцЬа-даат». Наряду с книгой р. Шимона бар Йохая «ЗоЬар» книги р. Хаима Виталя стали основополагающими трудами Каббалы и наметили пути её изучения для всех последующих поколений.
Среди трудов р. Хаима Виталя, в которых запечатлено учение Аризаля, наиболее выделяется книга «Шаарей Кдуша» («Врата святости»). Сегодня мы представляем эту книгу русскоязычному читателю в переводе р. Лейба Александра Саврасова, известного как переводчика ряда трудов РаМХаЛя.
דגי חיים גן יוטף ויטאל
ספר שערי קדושה
rabbi Chaim ben Yosef Vital
Gates of Holiness
раби Хаим бен Йосеф Виталь - Врата святости
ספר יהודי
JEWISH BOOK ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
Иерусалим - Запорожье 5772 - 2012
Врата святости
Перевод рав Лейб Александр Саврасов
ISBN 978-965-7412-34-3
раби Хаим бен Йосеф Виталь - Врата святости - Содержание
Лейб Александр Саврасов Введение
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
- Врата первые - Объяснение вреда, причиняемого грехами человека в отношении заповедей.
- Врата вторые - Ущерб, наносимый недостойными качествами.
- Врата третьи - Подробное объяснение, что означают имена «праведник» и «благочестивый» и как человеку исполнить это на деле.
- Врата четвёртые - Подробное разъяснение ступени «праведник».
- Врата пятые - Краткое объяснение ступени «благочестие», дабы человек всегда держал это перед собой.
- Врата шестые - В них мы кратко соединим всё упомянутое в предшествующих вратах и объясним образ действий благочестивого человека во всех его занятиях и во все дни жизни - так, чтобы не оступиться ему.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
- Врата первые - О наставлениях.
- Врата вторые - О наставлениях, которые мы находим в словах мудрецов, благословенной памяти.
- Врата третьи - О награде за исполнение Торы и заповедей.
- Врата четвёртые - О наказаниях за дурные качества и о награде за приобретение добрых качеств.
- Врата пятые - О запрещённых качествах.
- Врата шестые - О наказаниях за заповеди «не делай».
- Врата седьмые - Об исполнении заповедей «делай» и о соблюдении добрых обычаев.
- Врата восьмые, называемые вратами раскаяния, и они состоят из трёх частей.
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
- Врата первые - О сути миров - максимально кратко, - только то, что необходимо для понимания сути пророчества.
- Врата вторые - О сущности человека, и здесь будут приведены объяснения, не сделанные древними. Это чудесные тайны, и, если бы не необходимость объяснять, что такое пророчество, я бы не привёл их здесь.
- Напишу их максимально кратко, и, как «... овцы, для одежды твоей...
- Врата третьи - О том, что препятствует пророчеству.
- Врата четвёртые - Об условиях пророчества.
- Врата пятые - О том, что такое пророчество.
- Врата шестые - О ступенях пророчества. Каким было пророчество в древних поколениях и какого уровня Духа святости можно достичь в наши времена.
- Врата седьмые - О Духе святости в наше время.
- Врата восьмые, в которых очень кратко объясняется, как в наше время должен вести себя человек, решивший достичь святости.
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
- Врата первые - О способах использования достижения Духа святости.
раби Хаим бен Йосеф Виталь - Врата святости - Введение
Сказал юный Хаим, сын почтенного раби Йосефа Виталя, благословенна память праведника:
- Видел я праведников, которых мало, стремящихся подняться, - а лестница скрывается от их глаз. Они размышляли над книгами древних в поисках троп жизни - пути, по которому следует идти, - и дел, верша которые, поднимаешь душу к Высшему Источнику, соединяясь с Ним, благословен Он, ибо Он - вечное совершенство, - чтобы уподобиться пророкам, которые все дни их были близки к Создателю. И благодаря этому единению был с пророками Дух святости, указывая, как достичь света, просветляющего их глаза возвышенными тайнами Торы, как говорил царь Давид, мир ему: «Открой глаза мои - и узрю чудеса Торы Твоей» (ТеЬилим 119:18), - и направляя на прямую дорогу, ведущую к населённому городу \ приготовленному для них и для тех, кто возвышается.
А за пророками пришли «первые благочестивые», называемые пруьиим[1]; они хотели следовать пророкам и уподобиться им, избегая человеческих путей в пещерах скал и пустынях. Были и такие, что, подобно путникам в пустыне, уединялись в своих домах. Дни и ночи они не прекращали славить Создателя занятиями Торой и песнями царя Давида, радующими сердце, так что их мысли в мощном стремлении соединялись с высшими светами. Они были последовательны в этом все дни их и поэтому поднимались на уровень Духа святости и непрерывно пророчествовали, как перевёл Онкелос: «...и не прекратили» (Бемидбар 11:25).
И поскольку первые и вторые не похожи друг на друга, мы не понимаем их путей и образов служения: «Как служили эти святые Всевышнему, дабы и мы сделали так же?»[2] Поэтому измельчали сердца и мысли поколений, пришедших за ними, и исчезли владеющие святым духом. Они ушли на покой, а нас оставили вздыхать, жаждущих и голодных, так что люди отчаялись исследовать эту чудесную мудрость. И если найдутся «две-три песчинки на вершине»[3], одна на город и две на семью, [они] ищут воду и не находят! Ибо сокрылась любая возможность видений, из-за того что не описаны в книгах образы их[4] действий - как приблизиться к глубинам святости.
Были среди них такие, что силой Святых имён заклинали ангелов, надеялись на свет, а получили тьму! Поскольку это были очень низкие ангелы, исполняющие служение в этом мире[5], соединённые из добра и зла. Такие ангелы сами не постигают истину и высшие света и могут открыть только вещи, сплетённые из добра и зла, истины и лжи и пустых вещей, подобно медицине и науке химии (знания о том, как обратить серебро в золото, а олово и медь - в серебро), а также подобно действиям камей и заклинаниям. И они[6] тоже «были обмануты вином и введены в заблуждение пьянящим напитком»[7]. Лучше бы их сердца обратились к изучению Торы и исполнению заповедей! Выучили бы «тем более»[8] из тех четырёх великих в Израиле, что вошли в ПаРДеС[9] и не спасся из них никто, кроме благочестивого старца - раби
Акивы (Хагига 146). Да и его хотели оттолкнуть ангелы- служители, и только благодаря помощи Всевышнего он «вошёл с миром и вышел с миром» (Там же). Хотя, конечно, они пытались достичь очень высоких ступеней, близких к пророчеству, поэтому подверглись опасности[10].
Поэтому дай нам Б־г удостоиться немного святого духа, подобно явлению ЭлияЬу, доброй памяти, которого, как известно, удостоились многие; и подобно явлению душ праведников, как многократно упоминается в книге Тикуним[11] (Тикуней ЗоЬар 20:43,269*3׳)• Более того, даже в наше время видел я святых людей, которые удостоились всего этого. Также бывает, что собственная душа, просветлённая необычайно, является человеку и наставляет его на всех путях его.
Всё это пути доступные и достижимые и в наше время теми, кто достоин их. Однако необходимы большое умение различать и богатый опыт, дабы понять истину - может быть, «другой дух» был с ним? Всё это будет разъяснено в третьей части, в восьмых вратах.
Поэтому стеснил я дух в утробе моей[12] и решил дать возможность прушим, воздержанным, поддержать десницу их и указать им путь, по которому они пойдут. Для этого составил я этот труд, малый количеством, но великий качеством, для «понимающих, что засияют»[13] и назвал его «Врата святости». В нём я объясню тайны, не гневя древних, что были до нас. Ибо я получил их[14] из уст святого человека, ангела Г־спода Воинств, учителя моего, - АРИ Лурия, благословенна память праведника. И поскольку это - возвышенные [тайны] мира и сокровенное, я открою «на ладонь» и скрою на «две тысячи локтей» [15].
Я немного, на «игольное ушко», приоткрою врата святости. Тот, кто будет достоин, сможет проникнуть внутрь, и благой Всевышний не откажет во благе тому, кто идёт в цельности.
[1]Дословно - «воздержанные», как объясняет РаМХаЛь в книге «Месилат Йешарим». Суть этой ступени в отказе от любых, даже разрешённых, удовольствий этого мира, если только они не являются крайне необходимыми для поддержания жизни и служения Всевышнему.
[2]Автор имеет в виду, что мы не видим общего в том, как достигали Духа святости пророки и древние мудрецы, и поэтому не можем понять, благодаря чему это на самом деле происходило.
[3]Скрытая цитата - ЙешаяЬу 17:6.
[4]Пророков и древних благочестивых.
[5]Нижнем, материальном.
[6]Заклинающие ангелов.
[7]Скрытая цитата - ЙешаяЬу 28:7.
[8]«Тем более» - один из принципов толкования Торы, построенный на чистой логике. Если точно известно, что некое свойство характеризует определённый предмет, и есть другой предмет, для которого то же свойство может быть характерно с ещё большими основаниями, то, согласно принципу «тем более», это свойство соотносят и со вторым предметом.
[9]То есть постичь Тору на самом глубинном уровне. Подробнее см. ниже ссылку 36.
[10]Несмотря на своё величие и праведность.
[11]«Книге исправлении».
[12]Автор хочет сказать, что решение написать эту книгу явилось результатом немалой внутренней борьбы и многочисленных сомнений относительно допустимости публикации её содержания.
[13]Скрытая цитата: «А понимающие засияют, как сиянье небосвода» (Даниэль 12:3).
[14]Упомянутые тайны.
соотношению ширины ладони и расстояния в две тысячи локтей (миля); ладонь и локоть - традиционные меры длины.
