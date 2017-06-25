В настоящем издании собраны три литературных произведения: трактат Авот из Мишны и две версии посталмудического трактата Авот де-рабби Натан, в который, помимо афоризмов из трактата Авот, вошли другие афоризмы мудрецов, толкования библейских стихов и рассказы о деяниях мудрецов. Авот - один из трактатов Мишны, источника, составляющего часть так называемой Устной Торы - свода законов и моральных норм, которые, согласно традиционному для талмудической культуры представлению, были переданы Моше вместе с Письменной Торой на горе Синай.

Издатель М. Гринберг

М., Мосты культуры / Иерусалим, Гешарим, 2011

ISBN 978-5-93273-323-3

Талмудические трактаты - Авот - Авот Де-Рабби Натан - Содержание

Реувен Кипервассер. Предисловие

Правила транслитерации и написания еврейских названий

Книги Библии

Избранная библиография

В течение многих столетий (начиная со второй половины III в.) Мишна служила источником разъяснения и изучения письменного Учения. Над составлением и редактированием свода трудились несколько поколений танаев [1] - мудрецов Мишны. Окончательная редакция этого своего рода галахического компендиума была осуществлена рабби Йегудой га-Наси (Рабби) во II в. н. э.

Мишна состоит из шести крупных разделов, каждый из которых содержит по нескольку отдельных трактатов, поэтому она еще называется «шесть разделов» [2]

Трактат Авот имеет особое значение: существует предположение, что он должен был представлять собой завершение Мишны (в дошедшей до нашего времени версии он располагается в конце раздела Не-зикин, четвертого из шести разделов Мишны). В первых двух главах трактата перечислены те, кто передавал Устную Тору из поколения в поколение - до эпохи, наступившей после разрушения Второго Храма (70 г. н. а). Эта цепочка, восходящая к Моше и к Синайскому откровению, подтверждает авторитет Устной Торы, а также передававших ее танаев.

Трактат Авот состоит из пяти глав. Это единственный из трактатов Мишны, который не содержит галахического материала, а только назидательные высказывания 63 танаев, часто упоминаемых в Мишне. Эти высказывания - короткие, но емкие - напоминают афоризмы, известные из греческой и латинской литературы, - так называемые гномы и сентенции. Название трактата, которое следует переводить как «Отцы», как правило, считают усеченной формой словосочетания DiJiv лик (Авот олам) - «Отцы вселенной»; этот эпитет применяют к мишнаитским авторитетам [3] . Менахем га-Меири в своем введении к трактату Пиркей авот предлагает понимать название как намек на то, что трактат содержит авот йесод (буквально «отцы основ»), то есть основы всей мудрости. Однако, возможно, слово 3N используется в том же значении, что и в некоторых библейских текстах, - как обозначение важной персоны или религиозного авторитета (Шофтим 17:10, Берешит 45:8). В этом трактате собраны высказывания наиболее авторитетных мудрецов Мишны, поэтому он и получил такое название.

Трактат был весьма популярен в рамках традиционной еврейской учености, и в Средние века возник обычай читать его по субботам между праздниками Песах и Шавуот. Читали трактат после послеполуденной молитвы минха, по одной главе каждую субботу на протяжении шести недель. Для того чтобы фрагментов хватило на шесть недель, к трактату была добавлена глава Киньян Тора, посвященная прославлению Торы [4] . Когда трактат Авот стали включать в молитвенники, к нему добавили эту главу. Отсюда дополнительная глава перекочевала в издания Мишны, хотя исходно к трактату она не имела отношения. Обычай читать каждую субботу по одной главе (перек) трактата Авот привел к тому, что трактат стали называть Пиркей Авот (пиркей - одна из форм множественного число от перек). В тех общинах, где обычай сохранился, принято продолжать чтение глав до Рош га-Шана (трактат и Кинъян Тора повторяют на протяжении этого периода четырехкратно).

О значении трактата Авот может свидетельствовать тот факт, что в Средние века к нему были написаны около двадцати самостоятельных комментариев - и это не считая тех, которые были частью общих комментариев к Мишне, например, Маймонида (XII в.) и Менахема fa-Меири. Популярность трактата Авот проявляется и в том, что многие выражения из него стали народными поговорками.

Многие фрагменты трактата Авот начинаются словами: «Рабби такой-то говорит...», а потом следует само высказывание. Иногда от имени одного мудреца приводится ряд высказываний, причем они занимают несколько параграфов, тогда в начале каждого следующего пассажа стоят слова: «Он же говорит...». Обращает на себя внимание множество высказываний, приведенных от имени р. Гилеля (об этом ниже). По всей видимости, р. Акива также пользовался особым уважением редакторов трактата, потому что от его имени приводится высказываний больше, чем от имени других мудрецов. Однако вступительные предложения: «Рабби такой-то говорит...» или: «Он же говорит...» повторяются не всюду. Авот 5:1-6 открываются словом «десять» («Десятью речениями создан мир...» - «Десять вещей были созданы в сумерки перед [первой] субботой...»). Авот 5:7-9 связаны с числом семь («Семь качеств у необразованного и семь у ученого...» ит. д.). Авот 5:10-15 строятся вокруг числа четыре («Четырех родов бывают люди...» и т. д.). Авот 5:16-19 открываются словом «все». Исследователи нередко усматривают в этих композиционных особенностях следы устной передачи текста.

Трактат Авот состоит из двух больших частей, различающихся по формальным признакам. В первую часть входят главы первая-чет-вертая, в которых приведены авторские афоризмы, пятая глава представляет собой отдельную структурную единицу, в ней собраны анонимные высказывания, объединенные по чисто внешнему признаку. Однако и первая часть трактата в свою очередь подразделяется на два блока: первый - Авот 1:1-2:14 («Р. Эльазар говорит...»); второй-

Авот 2:15 («Р. Тарфон говорит...») и до конца четвертой главы. Таким образом, всего в трактате можно выделить три основных тематически-структурных блока.

Первую главу трактата составляют высказывания мудрецов, которые «получили Тору» у своих учителей; они перечисляются поколение за поколением, начиная с мужей Великого Собрания. Все эти высказывания начинаются со слов: «Рабби такой-то получил Тору у рабби такого-то...» Здесь поименно упомянуты представители семи поколений «передававших Тору» со времен Шимона Праведного (Авот 1:2) до эпохи Гилеля и Шамая (1:15). На этом рассказ о «преемственности» заканчивается. Начиная с Авот 1:16 говорится: «Рабби такой-то говорит...», но слово «получил» больше не употребляется. Таким образом, Авот 1:1-15 представляет собой самостоятельную часть, объединенную идеей получения-передачи Торы. Стоит отметить, что со времен так называемого Великого Собрания, то есть с начала эпохи Второго Храма, и до времен Гилеля и Шамая прошло более 400 лет. В списке семи упомянутых в Авот поколений есть большие пропуски (между Шимоном Праведным и Йосе бен Йоэзером), и упомянуты далеко не все из «передававших Тору» от учителя к ученику.

Представляется, что первые два тематически-структурных блока высказываний скомпонованы вокруг персоналий: 1) блок о «передающих Тору» до Гилеля (1:1-15); 2) блок о потомках Гилеля (1:16-2 до середины 4) [5] . Однако мы обнаруживаем имя Гилеля во второй раз в 2:4, после высказываний его потомков. До 2:7 следует большой блок высказываний самого Гилеля. В 2:8 неожиданно появляется фраза: «Раббан Йоханан бен Закай получил от Гилеля и Шамая...» Складывается впечатление, что слова р. Йоханана бен Закая служат прямым продолжением рассказа о «передающих Тору». В середине части, посвященной высказываниям Гилеля (от его имени приводятся две цепочки высказываний), редактор поместил цепочку о наш (патриархах), потомках Гилеля, не относящихся к цепочке «передающих Тору».

Гилель оказывается на пересечении трех блоков трактата Авот: он в числе преемников Шимона Праведного, он основоположник династии патриархов, и он передает Тору последнему из преемников, р. Йоханану бен Закаю. Составители трактата, желая подчеркнуть особую роль Гилеля, привели от его имени две длинные цепочки высказываний; более ни один из мудрецов не удостоился такого почета в трактате Авот.

Третий блок начинается высказыванием Гилеля (середина 2:4). Р. Йоханан бен Закай «получает от него Тору», в 2:8 рассказывается о выдающихся учениках последнего. Авот 2:10 начинается с высказывания учеников, они приведены и далее (до 2:14). На этом третий блок завершается.

Второй блок нарушает хронологию, однако внутри блоков составители всегда строго соблюдают временную последовательность.

Начиная со слов р. Тарфона в 2:15 и до конца четвертой главы в порядке высказываний мудрецов нет хронологической последовательности, поэтому будем считать этот блок отдельным. Так, известно, что р. Тарфон (2:15) действовал после р. Акавии бен Магалалеля (3:1) и р.Ханины, Смотрителя Священников (3:2). Р. Доса бен Гаркинос (3:1) был предшественником р. Ханины бен Досы (3:9) и т. п. Пятая глава отличается от других и представляет собой третью, последнюю часть трактата. Трактат заканчивается своеобразным эпилогом, в коем возносится молитва о восстановлении Храма и обретении мудрости, выраженной в Торе.

Почему и как трактат был включен в Мишну? Распространена точка зрения, что Авот - это введение в Устную Тору, имеющее целью представить хронологию и историю передачи устной традиции. Исследователи нередко сомневались в этом, полагая, что в таком случае трактат стоял бы в начале Мишны. Кроме того, как уже было сказано ранее, во второй главе трактата хронологический метод нарушается. Как уже говорилось выше, существует предположение, что трактат Авот изначально был эпилогом Мишны. Оно основано на том, что в талмудической литературе принято завершать галахические писания агадическими [6] фрагментами. Но следует отметить, что в дошедшей до нас версии Мишны Авот не заключает раздел Незикин, после него еще следует трактат Горайот. Согласно традиционной точке зрения, раздел Незикин в основном содержит сведения, нужные судьям, а трактат Авот представляет собой некое духовное обоснование судебной премудрости, что вполне может отражать идею редактора, включившего трактат в этот раздел.

Трактат Авот - это важный источник для исследования талмудической мысли и еврейской теологии вообще. С философской точки зрения, трактат предлагает фундаментальные концепции природы и сущности человека, а также содержит доктрину о вознаграждении и наказании.

Недавно вышло критическое издание трактата, содержащее версии всех существующих рукописей, которое было использовано при подготовке настоящего издания.