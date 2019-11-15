Религиозное движение хасидизм зародилось на Подолии в середине XVIII в. В течение нескольких последующих десятилетий к нему примкнула значительная часть евреев, проживавших на территории Украины, Белоруссии, Литвы и Польши. Последователи нового религиозного движения почитали своих лидеров превыше всех тех, кто возглавлял богоизбранный народ в прежние времена, и безоговорочно повиновались им во всем.

Учение хасидов основывалось главным образом на воззрениях еврейских мистиков поздней античности и средних веков. Многие из концепций, которые до тех пор были известны лишь узкому кругу образованной элиты, в хасидском обществе стали достоянием широких масс. Вопросы о том, каков был характер нового религиозного движения и в чем заключается причина его успешного распространения среди евреев Восточной Европы в столь короткие сроки, породили в кругах исследователей многочисленные дискуссии, которые продолжаются и по сей день.

Основоположник научного хасидоведения Ш.Дубнов считал, что успешное распространение хасидизма объясняется политическим, экономическим и духовным кризисом, поразившим как еврейское общество Речи Посполитой, так и само Польско-Литовское государство во второй половине XVII - первой половине XVIII в. Кризис этот был вызван многочисленными казацкими войнами и восстаниями гайдамаков, которые сопровождались массовым уничтожением евреев и разграблением их имущества. Еврейские общины не смогли оправиться от обрушившихся на них бед.

Они стали слабыми и нищими. Их руководство было не в состоянии поддерживать общественный порядок и оказывать материальную помощь нуждающимся, подобно тому как это было прежде. Внутренняя нестабильность еврейского общества усугублялась тем хаосом, который царил во всем государстве. Вследствие многих смут, потрясших страну, центральная власть ослабла и перестала оказывать сколько-нибудь существенное влияние на положение дел на местах.

Евреи, проживающие вдали от столицы королевства, стали целиком и полностью зависеть от милости могущественных магнатов, которые безбожно эксплуатировали их, старались выжать из них как можно больше денег, не считаясь ни с чем. При этом слабая власть была не способна защитить евреев от погромщиков. Все вышеописанные беды нанесли непоправимый урон традиционной системе еврейского образования. Обедневшие еврейские общины не могли более содержать за свой счет то огромное количество ешив, которое существовало в Речи Посполитой до кризиса.

Игорь Туров – Ранний хасидизм: История. Вероучение. Контакты со славянским окружением

Национальная Академия Наук Украины

Институт политических и этнонациональных исследований

Институт востоковедения им. А.Крымского

Институт иуцаики

Центр еврейского образования в Украине

Издательство – «ДУХ І ЛІТЕРА» – 254 с.

Киев – 2003 г.

ISBN 966-7888-43-6

Игорь Туров – Ранний хасидизм: История. Вероучение. Контакты со славянским окружением – Содержание

Введение

Гпава 1 ИСТОРИЯ РАННЕГО ХАСИДИЗМА

Хасидские движения до Бешта

Периодизация истории раннего хасидизма

Развитие хасидского движения

Мистическое братство сподвижников Бешта

Деятельность р. Исраэля бен Элиэзера в качестве Баал Шема

Развитие хасидизма после смерти Бешта

Жанры хасидской литературы

Сборники проповедей и поучений цадиков

Наставительная литература

Агиографическая литература и сборники хасидских рассказов

Хасидские послания

Обрядовые особенности хасидов

Посещение миквы

Обычай произносить “Во имя единения Святого - да будет Он благословен! - и Шехины Его” перед выполнением каждой заповеди

Замена молитвенников

Обычай начинать молитву позднее предписанного законом времени

Наложение двух пар тфилин

Тфилин в полупраздничные дни (холь hа-моэд)

Ношение специального пояса во время молитвы

Законы шхиты

Борьба митнагдим с хасидизмом

Глава 2 ВЕРОУЧЕНИЕ ХАСИДОВ

Источники вероучения хасидов

Учение хасидов о цимцуме

Вознесение души в хасидизме

Учение хасидов о двекуте

Медитативная молитва хасидов

Экстатическая молитва

Просительная молитва

Учение хасидов о соблюдении заповедей

О хасидском веселье и об их отношении к аскетизму

Учение хасидов о цадике

Учение хасидов о Мессии

Глава 3 ОТНОШЕНИЕ ХАСИДОВ К НЕЕВРЕЯМ

Описание инородцев/иноверцев в хасидской литературе XVIII - начала XIX вв

Доктрины происхождения душ иноверцев и особенностей их отношений с Богом

Отношение хасидов к морали и нравам неевреев

Учение хасидов о сосуществовании евреев и народов мира

Глава 4 ХАСИДИЗМ И РУССКИЕ МИСТИЧЕСКИЕ СЕКТЫ

Глава 5 ХАСИДИЗМ И ВЕДУЩИЕ ХРИСТИАНСКИЕ КОНФЕССИИ ВОСТОЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Предыстория вопроса

Христианские конфессии Правобережной Украины и Белоруссии XVII-XVIII вв

Особенности контактов евреев и христиан на восточных землях Речи Посполитой

Роль мессианских сект

Старчество и цадикизм

Сопоставление молитвенных практик

Культ имени Божьего

Библиография

Игорь Туров – Ранний хасидизм: История. Вероучение. Контакты со славянским окружением – Хасидские движения до Бешта

Хасидами в раввинских произведениях талмудического периода называли людей, прославившихся своим исключительным благочестием и отмеченных особой любовью Господа. Ш. Сафрай полагает, что эти люди руководствовались особым сводом законов и нравственных предписаний, отличных от тех, которых придерживалось большинство мудрецов. Основное внимание они уделяли не изучению тонкостей закона, а молитве и храмовому служению. В рассказах мудрецов о хасидах заметное внимание уделяется их способности творить чудеса и испрашивать у Господа блага для всех тех, кто обращается к ним за помощью. В талмуде и мидрашах хасидами называют также и мудрецов, соблюдающих предписания Моисеева Закона со всей надпежащей строгостью.

В средние века на Ближнем Востоке и в Европе периодически возникали религиозные братства, участники которых называли себя хасидами. Наиболее известным среди них является кружок хасидей ашкеназ, действовавший в Германии в ХII-ХIII веках. Этот союз подвижников создал оригинальное мистическое вероучение. Его последователи практиковали крайне изощренный аскетизм. С XVI по первую половину XVIII века в обществе евреев, живших на Ближнем Востоке и в Европе, хасидами обычно называли членов элитарных братств каббалистов. Образцом для таких групп послужили товарищества, созданные выдающимися мистиками Цфата. В эти братства допускались только те, кто был известен своим безупречным образом жизни и основательным знанием произведений классической раввинской литературы.

Считалось, что совместными усилиями подвижники могут оказывать благотворное воздействие на высшие миры, в результате которого на небесах воцаряется гармония, дополнительные потоки высшей благодати нисходят на землю, приближается долгожданное возвращение избранного народа из изгнания. Достижение вышеназванных благих целей требовало от членов мистических братств отречения от общепринятых в еврейском обществе норм поведения и богослужения. Ими были созданы специальные своды предписаний и наставлений, предназначенные для немногих избранных.

Особое внимание в собраниях поучений цфатских хасидов уделялось обоснованию необходимости умерщвления плоти во имя освобождения души от тлетворного влияния тела, что, в свою очередь, позволяло подвижнику совершать деяния, обеспечивающие поддержание гармонии в высших мирах и победу над вселенским злом. Ради обретения духовного совершенства цфатские каббаписты сокращали время, отводимое на сон, приумножали посты, окунались зимой в ледяную воду, а летом садились на муравейник. Обособление от общества и усмирение плоти позволяло подвижникам обрести знания о Боге и тайнах Торы, недоступные для простых людей.