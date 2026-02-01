Социально-философская доктрина Маритена наследует множество понятий и концепций (помимо системообразующей для него томистской традиции с ее еще аристотелевскими составляющими), начиная с "Государства" Платона, идей Просвещения и заканчивая изысканиями Чикагской социологической школы. Непосредственное влияние на него оказали А. Бергсон, Э. Мунье, Н. Бердяев.

Свою книгу "Человек и государство" Маритен начинает с анализа отношений — нередко противоречивых — между категориями, в которые он стремится облечь "сложную текучесть социальной реальности". Эти категории — "нация", "политическое общество", "государство", "народ". Фазы исторического развития предстают в диалектической взаимосвязи — то нормальной, то искаженной — между "сообществом" (социальный феномен естественного типа) и "обществом" (феномен организации договорного типа). Нормативная роль "общества", по мнению философа, состоит в том, чтобы содействовать естественному развитию "сообщества", — причем с минимальным вторжением и управлением, — способствуя максимальному проявлению плюрализма, личностной свободы и инициативы. Это постоянное взаимодействие "сообщества" и "общества" подразумевает то, что "суверенитет" может быть лишь относительным или соотносительным, но никак не абсолютным — будь то в сфере общественной автономии или власти государства.

Эти основоположения политики уточняются (посредством анализа современного автору общества) в главах, посвященных власти, соотношению цели и средств, правам человека, демократическому праву, церкви и государству, политическому объединению мира. Многообразие культур, идеологий и религий, не говоря уже о тех интересах и притязаниях, которые обнаруживаются при урегулировании международных проблем, побуждает Маритена различать прагматические правила действия, которые могут быть приняты практическим разумом в текучем и изменчивом мире, и доктринально-теоретические обоснования этих правил, расхождения в трактовке которых никак не устраняют возможности консенсуса на уровне конкретных действий.

Жак Маритен - Величие и нищета метафизики - Книги Жака Маритена по христианской философии

Вы можете познакомиться со следующими книгами Жана Маритена:

Избранное - Величие и нищета метафизики

Маритен Ж. Человек и государство

Маритен Ж. Религия и культура

Маритен Ж. Философия в мире

Маритен Ж. О христианской философии

Маритен Ж. Святой Фома, апостол современности

Жак Маритен - Избранное - Величие и нищета метафизики - Содержание

Краткий трактат о существовании и существующем

Величие и нищета метафизики

Об истине

Натурфилософия

Три реформатора

Тайна Израиля

Искусство и схоластика

Ответ Жану Кокто

Φ. Коплстон О Жаке Маритене

В том вошли также работы по теории искусства и проблемам художественного творчества, рожденные как отклик на сюрреалистические эксперименты, поставившие перед мыслителем задачу возвратить искусствоведческую мысль к твердым основаниям метафизики Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского и соотнести с ней современную ситуацию в художественном творчестве.

Жак Маритен (1882–1973)

Крупнейший религиозный философ современности, основоположник, наряду с Э. Жильсоном, неотомизма, сосредоточен не столько на истории мысли, сколько на продвижении томистской доктрины в собственно метафизической области. Образцы такого рода труда, возвращающего нас в сферу «вечной философии», представлены в настоящем томе.



В противовес многим философским знаменитостям XX в., Маритен не стремится прибегать к эффектному языку неологизмов; напротив, он пользуется неувядающим богатством классических категорий. Общая установка его — сберегающая, исходящая из конфессионального взгляда на мир как на разумный в своем прообразе космос, чем сближается с интуицией русской религиозной философии.