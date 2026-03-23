Кантор - Две родины Достоевского: попытка осмысления
Когда русская эмиграция первой волны оправилась от шока изгнания, мыслители начали осмыслять утрату. Что было самым дорогим в покинутой России? Ответ оказался почти единодушным: Петербург, Пушкин, Достоевский.
Почти вся зарубежная Россия осознала себя как продолжение петербургской культуры. А Пушкин и Достоевский — как её главные выразители. Однако для Запада символом высших духовных достижений России стал не Пушкин, а Достоевский — писатель, глубже всего раскрывший трагическую природу русского сознания. Именно он оказал наибольшее влияние на зарубежную русскую прозу.
Россия — страна фронтира не меньше, чем Северная Америка. Это пространство постоянных границ и переходов. Фронтир был в оренбургских степях, в Сибири — но фронтиром стал и Петербург.
Через этот город прошли все возможные рубежи:
духовные,
религиозные (православие, лютеранство, католицизм),
архитектурные,
культурные,
горизонтальные и вертикальные.
Достоевский воспринимает Петербург как арену метафизической борьбы — место столкновения Бога и дьявола. В более чем двадцати его произведениях город присутствует не просто как фон, а как действующее лицо.
Даже когда действие разворачивается вне столицы — в пространствах, близких к Петербургу (Тверь в «Бесах», Старая Русса в «Братьях Карамазовых») — ощущается тот же пограничный нерв. Старая Русса становится моделью предреволюционной катастрофы — репетицией будущего Октября, пространством возможного «карамазовского» кошмара.
Владимир Кантор - Судить Божью тварь - Пророческий пафос Достоевского - Очерки
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. - 422 с.
Российские Пропилеи
ISBN 978-5-8243-1345-1
Владимир Кантор - Судить Божью тварь - Пророческий пафос Достоевского - Очерки - Содержание
I. Федор Достоевский — центр русской философской мысли
II. «Карамазовщина» как символ русской стихии
III. Достоевский, Ницше и кризис христианства в Европе конца XIX — начала XX века
IV. Можно ли одолеть «карамазовщину»? («Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского)
V. Кого и зачем искушал черт? (Иван Карамазов: соблазны «русского пути»)
VI. «Дневник писателя» Достоевского, или Провокация имперского кризиса в России
VII. «Вещный мир» в поэтике Достоевского
VIII. Карнавал или бесовщина? (Роман «Бесы»)
IX. Бесы contra Мадонна: магический кристалл русских проблем
X. Скандал — ultima ratio героев Достоевского
XI. Фрейд versus Достоевский
XII. Трагические герои Достоевского в контексте русской судьбы (роман «Подросток»)
XIII. Достоевский как ветхозаветный пророк
Эпилог. Петербург Достоевского — непотонувшая Атлантида
