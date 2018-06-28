Альтернативный путь к Новому времени - Сефардская диаспора в Западной Европе - Йосеф Каплан

Серия — История евреев

В настоящей книге собрано несколько исследований, посвященных ранним процессам модернизации в западноевропейском еврейском обществе и опубликованных в последние десятилетия. В этих работах, как и во всей книге в целом, утверждается, что “германская модель”, которая многие годы безоговорочно царила в еврейской историографии, была не единственной для европейского еврейства моделью модернизации и с ее помощью невозможно объяснить перемены, произошедшие в начале Нового времени во многих еврейских общинах Западной Европы. Западная сефардская диаспора, без сомнения, представляет собой интереснейший пример, на основе которого можно обсудить процессы модернизации еврейского общества. Двенадцать очерков, вошедших в настоящий сборник, не составляют единую и исчерпывающую картину вступления сефардов Западной Европы в Новое время: читатель скорее найдет здесь тематически разнообразную мозаику, которая расскажет об извилистом пути, пройденном этими людьми от христианства к иудаизму и из мира традиции в мир современности. Очерки, представленные в этой книге, первоначально публиковались в разных изданиях на протяжении более двадцати лет. В определенной степени их можно рассматривать как побочный продукт более общих исследований, часть из которых уже увидели свет, тогда как другие я надеюсь опубликовать в будущем. За исключением шестого и двух последних очерков этого сборника, где анализируются события, относящиеся к XVIII веку, в центре внимания оказалось семнадцатое столетие, но и эти три статьи касаются явлений, корни которых лежат в более ранней сефардской истории. Главным местом событий в этой книге стал Амстердам, и лишь два очерка посвящены сефардским общинам Гамбурга и Лондона. Однако в большинстве случаев сказанное об Амстердаме касается не только общины это- го конкретного города, но и всей западной сефардской Нации в целом. Хотя я не вносил принципиальных изменений в уже опубликованные работы, я постарался исправить ошибки и огрехи разного рода, а также внести некоторые добавления, показавшиеся мне уместными. Насколько возможно, я стремился исключить повторы, возникшие из-за того, что первоначально эти очерки публиковались как отдельные статьи. Я хочу выразить сердечную благодарность моему другу доктору Джеффри Грину, который внимательно и аккуратно перевел те очерки, которые были написаны на иврите. Рахель Гринблат уделила массу внимания редактированию статей и превращению их в единое целое с точки зрения содержания и стиля, а также внесла ценные предложения по приведению их в окончательный вид. Джеффри Херман с большой скрупулезностью подготовил указатель. Мои студенты из Еврейского университета в Иерусалиме, которые все эти годы принимали участие в исследованиях данной темы, целиком подтверждают изречение: ״ Обучая мы учимся сами”.

Йосеф Каплан - Альтернативный путь к Новому времени - Сефардская диаспора в Западной Европе

Издательство — Книжники — 320 с.

Москва — 2014 г.

ISBN 978-5-9953-0299-5 (“Книжники”)

ISBN 978-5-7516-1226-9 (“Текст”)

Йосеф Каплан - Альтернативный путь к Новому времени - Сефардская диаспора в Западной Европе - Содержание

Предисловие

Глава 1. Альтернативный путь к Новому времени

Западные сефарды в еврейской историографии

Подход Яакова Каца

Между традицией и переменами

Иудаизм — религия, а не образ жизни

Лицом к лицу с христианским миром

Глава 2. Для кого Эмануэль де Витте писал три картины с изображением сефардской синагоги Амстердама?

Как воспринимали евреев в Голландии XVII века

Христианские посетители сефардских синагог

Сефардские евреи в голландском искусстве

Эмануэль де Витте, мастер церквей

Три картины с изображением синагоги

Глава 3. Самоопределение сефардских евреев Западной Европы и их отношение к чужим и посторонним

“Senhores” и “criados”: происхождение зависимости

“Почетное имя” избранного народа

Прозелиты, индейцы, мулаты

Сочетание поддержки и отчуждения

Нищие, сторожа и служанки

“Пороки и обычаи, чуждые морали и путям иудаизма”

Реформирование ашкеназских евреев и обучение их моральной дисциплине и правильному иудаизму

“Ни посредством брака, ни посредством договора, ни любым другим способом”

Глава 4. Амстердам и ашкеназская эмиграция в XVII столетии

Глава 5. Социальные функции херема

Нарушения, которые влекли за собой отлучение от общины

Сакральный смысл отлучения от общины

Кого отлучали?

Нарушения, за которые практически отлучали от общины

Суровость наказания в виде херема

Постепенная секуляризация херема

Приложение

Глава 6. Нарушение социальных норм и отлучение В XVIII столетии

Глава 7. Еврейский облик испано-португальской общины Лондона в XVII столетии

Глава 8. Место херема в сефардской общине Гамбурга

Еврейский облик сефардов Гамбурга

Борьба за сохранение еврейской идентичности и религиозной дисциплины

За какие преступления гамбургская община отлучала своих членов?

Подвергшиеся отлучению и их преступления

Альтернативные или дополнительные наказания

Глава 9. Студенты-сефарды в Лейденском университете

Глава 10. Отношение сефардской элиты Амстердама к саббатианскому движению, 1665-1671

Приложение. Антисаббатианские сочинения португальских евреев Амстердама, написанные после вероотступничества Шабтая Цви ...

Глава 11. ״ Караимы” в начале xviii столетия

Приложение

Глава 12. Искушение эросом в сефардском Амстердаме XVIII столетия

Примечания

Указатель имен

Йосеф Каплан - Альтернативный путь к Новому времени - Сефардская диаспора в Западной Европе - Иудаизм - религия, а не образ жизни

Проведя верхнюю границу и отделив западную сефардскую общину в XVII веке от еврейского общества эпохи перемен в XVIII веке, нужно также провести границу между западной сефардской общиной и другими традиционными еврейскими общинами позднего Средневековья и раннего Нового времени. Несмотря на ряд сходств, нельзя игнорировать явные различия между западным сефардским обществом, с центром в Амстердаме, и традиционными общинами остального еврейского мира. Западная сефардская община не унаследовала знания и ценности от прошлых поколений. Она сформировалась не таким естественным путем, при котором каждое поколение опирается на наследие своих предков.

О сефардах XVII века можно сказать, что их традиция изобретена, что их традиционная община возникла ex nihilo под влиянием новых условий, в новые времена. Для самих основателей португальских общин иудаизм был внове, и первая еврейская община, с которой они встретились, была общиной, которую они сами основали. Им пришлось решить уникальную задачу, не известную до тех пор ни одной традиционной еврейской общине: вновь определить для самих себя свою еврейскую идентичность и установить ее границы. Они пришли в иудаизм с концепциями иберийского христианства, которые, как ни парадоксально это звучит, использовали для выстраивания структуры еврейской жизни и наполнения ее содержанием.

Утвердившийся в эпоху Контрреформации в католических землях скептический фидеизм, приверженцы которого провозглашали необходимость признать авторитет церкви и папы, ибо сомневались в способности человека самостоятельно познать религиозную истину, помог бывшим марранам отстоять значение устной традиции и власти раввината в борьбе со скептицизмом многих собратьев по общине. Вернувшись к иудаизму, эти криптоиудеи облекли еврейскую веру в христианские концепции, усвоенные ими за годы жизни в роли новых христиан. В результате многие из них начали воспринимать иудаизм в большей степени как религию, чем как всеобъемлющий образ жизни.

В немалой степени эта перемена произошла вследствие того, что криптоиудейский образ жизни приучил их разделять внутреннюю религиозную реальность, спрятайную в четырех стенах их собственного дома, и внешнюю жизнь, основанную на христианских и иных идеях и ценностях. Многие из этих людей пришли к выводу, что духовная идентификация с еврейской традицией важнее, чем соблюдение заповедей. Религиозная идентичность не могла полностью выразить этническую и социальную идентичность этих евреев, поскольку марраны, вернувшиеся в иудаизм, продолжали рассматривать тех, кто остался в “землях идолопоклонников ״ , как плоть от плоти своей, хотя и строго осуждали их пребывание на Иберийском полуострове.

Здесь мы наблюдаем ситуацию, в которой религиозная идентичность не смогла перекрыть этническую и социальную солидарность. Сефарды Амстердама видели в марранах — как на Пиренейском полуострове, так и в различных регионах империи Габсбургов и Франции — часть Nagao, испано-португальской нации; этот расплывчатый термин они использовали для обозначения всей сефардской диаспоры, включая марранов и новых христиан. Примером этого отношения может служить деятельность основанного в 1615 году членами амстердамской общины Святого братства по наделению приданым осиротевших и бедных девушек (Santa Companhia de dotar orfas е donzelas), которое было открыто и для евреев, и для конверсо — вследствие признания того факта, что и те и другие относились к одному и тому же социальному и национальному целому. Конверсо, жившие в тех странах, где иудаизм был запрещен, могли быть полноправными членами этого братства, при этом реального соблюдения заповедей от них не требовалось.

Они должны были лишь верить в иудаизм и духовно отождествляться с его учением. Хотя руководство никогда идеологически не узаконивало тех представителей Nagao, кто — по своей ли воле или по принуждению — оставался вне иудаизма, тем не менее им обеспечивалась социальная легитимация посредством множества связей, поддерживаемых с ними в различных областях и на разных уровнях. Кроме того, в непосредственной географической близости существовали группы, которые, хотя и принадлежали к сефардскому еврейству в этническом и социальном смысле, так и не вернулись к иудаизму. В каждой из стран западной сефардской диаспоры, на окраинах испанских и португальских еврейских общин жили отдельные люди или группы, которые смогли бежать от ужасов пиренейской инквизиции, но предпочли остаться в “землях свободы ״ , не беря на себя определенных обязательств по отношению к своим еврейским братьям.

Они не присоединялись к еврейским общинам и отказывались принять иго еврейского закона и раввинистических установлений. Без сомнения, отношение глав общин к ним было более суровым, чем к марранам и новым христианам, остававшимся в Испании и Португалии, так как самим своим присутствием в поле зрения эти люди бросали вызов общине, представляя угрозу целостности ее традиционной структуры. Они также были центром притяжения для других людей, которые могли присоединиться к ним в любой момент. В Голландии их присутствие было особенно значимым, поскольку местное христианское население включало заметную прослойку людей, не принадлежавших ни к одной из существовавших церквей или направлений христианства.

Они стремились утвердиться как внеконфессиональные христиане и могли достаточно свободно выражать свои взгляды, благодаря уникальной религиозной свободе, царившей в Голландии. Уникальное политическое и социальное равновесие, сложившееся в Республике Соединенных провинций, позволяло отдельным нонконформистам и их группам существовать и действовать с достаточной свободой, не завися от традиционных ортодоксальных структур. Наряду с внеконфессиональными христианами аналогичный феномен возник в сефардском обществе: ״ евреи вне общины” или ״ евреи без иудаизма”. Имеется много свидетельств того, что это было масштабное явление, прочно вошедшее в жизнь сефардов Амстердама и угрожающее целостности общины.

Большинство этих евреев не были интеллектуалами и не формулировали никаких твердых серьезных принципов. Они не принимали авторитет Галахи но затруднялись предложить альтернативную идеологию. Тем менее они намеревались сделать свой нонконформизм инструментом реформирования еврейского общества. Некоторые из них так и не становились членами еврейской общины; другие вступали в нее, но затем покидали, оборвав все связи. Отдельные личности, которые сумели дать систематическое выражение своему неприятию еврейского мейнстрима, боролись за ״ внеконфессиональный иудаизм”, который был бы свободен от оков фарисейской традиции и обычаи которого не подчинялись бы Устному закону.

Их отталкивала идея избранного народа, и они не наделяли евреев никакой особой ролью. Такие люди, как Уриэль да Коста, который в своих взглядах был близок к универсальному деизму, полностью отстранялись от еврейской традиции. Такой путь избрали и Барух Спиноза, и Хуан де Прадо. Они сторонились любого сепаратизма или сектантства и окончательно обрубили все связи со своими общинами. В конце концов никто из них не представил альтернативной системы ценностей и идей, которая смогла бы изменить еврейское общество. Критическое отношение к иудаизму привело их к полному отрицанию обособленного существования евреев, и по этой причине они так или иначе покинули свою общину, не основав никакого движения по ее преобразованию и не создав какой-либо альтернативной организации.