Караман - Царствовать служа

В современном мире слова «власть» и «служение» кажутся антонимами. Нас учат добиваться своего, возвышаться и требовать. Но Юлианна Караман в своей книге «Царствовать служа» приглашает читательниц в иную реальность — туда, где действует небесная логика и где путь вверх начинается с поклона.

На 224 страницах этого вдохновляющего издания автор раскрывает секрет подлинного женского влияния. Быть Дочерью Царя — это не только привилегия носить невидимую корону, но и ответственность нести любовь в этот мир. Книга помогает найти тонкую грань между уничижением и кротостью, между гордыней и чувством собственного достоинства.

Юлианна Караман делится размышлениями о том, как рутинные дела наполнить высоким смыслом и как через простое служение ближним раскрыть красоту своей души. Это чтение для тех, кто ищет гармонию, хочет исцелиться от эгоизма и научиться дарить тепло, не теряя при этом своей царственной осанки. Книга станет прекрасным подарком для каждой женщины, желающей преобразить атмосферу в своем доме и сердце.

Караман Юлианна – Царствовать служа

Киев: Золотой город (ФОП Смоленский С. А.), 2020. — 224 с.

ISBN 978-966-2640-40-3

Караман Юлианна – Царствовать служа - Содержание

От автора

Часть I. «Цветущее девичество»

Глава 1. Цвети для Господа - Глава 2. Поиск призвания - Глава 3. Гардероб юной девушки. О роскоши и женственной элегантности - Глава 4. Девичья красота и индивидуальность - Глава 5. Источник чистоты - Глава 6. Целомудрие - Глава 7. Господь устроит твою жизнь

Часть II «Быть невестой»

Глава 8. Знания, которые делают счастливой - Глава 9. Главное платье в жизни девушки - Глава 10. Начало истории - Глава 11. Манкость - Глава 12. Что я могу ему дать?

Часть III «Быть заМужем»

Глава 13. Расцветая в замужестве - Глава 14. Семья - главная карьера женщины - Глава 15. Быть идеальной или особенной для него? - Глава 16. О подарках и внимании - Глава 17. Полнота счастья, сокрытая в благодарности - Глава 18. Быть его вдохновением - Глава 19. Встречая мужа с работы - Глава 20. Главный человек в жизни женщины - Глава 21. Как снова и снова влюбляться в своего мужа - Глава 22. Крепкие отношения - Глава 23. Вдохновляющее домоводство - Глава 24. Умение отдыхать, наслаждаясь - Глава 25. Гармония и умиротворение

Часть IV «Благословение материнства»

Глава 26. Наслаждаясь материнством - Глава 27. Величественная миссия матери - Глава 28. Абсолют женственности - Глава 29. 20 важных вещей, которые нужно успеть сделать за 9 месяцев счастливого ожидания - Глава 30. Напитывая любовью - Глава 31. Впитывая красоту созданного Богом мира - Глава 32. Материнские дары - Глава 33. Как воспитать дочерей принцессами по сердцу Божию - Глава 34. Об этикете и элегантности - Глава 35. О женственности и платьях - Глава 36. Про игрушки для девочек и сказочный мир детства - Глава 37. Не бойтесь хвалить своих детей - Глава 38. Отцы и дочери - Глава 39. Крепкий росток

Заключение

Его глазами

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