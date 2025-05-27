Протоиерей Николай Карасев - К вопросу о православной мистике в России

В настоящее время наблюдается возрастание интереса к мистике и мистицизму во всем многообразии их проявлений, особенно отмечается общий рост религиозно-мистических настроений. Причины указанных явлений связывают с возникновением целого ряда проблем в различных сферах человеческой жизнедеятельности: научной, технической, культурной, социально-экономической, политической. Попытки разрешения этих проблем в рамках секулярного гуманистического мировоззрения, без обращения к вере в Бога, духовной традиции и к мистическому содержанию религиозного опыта оказались исторически несостоятельными. Поэтому интерес к мистике и мистицизму, их превращение в общественно значимые социокультурные явления свидетельствуют о переломном периоде культурно-исторического развития человечества, которое поставлено перед выбором ценностной ориентации. В результате все актуальнее становится необходимость уяснения истоков духовного кризиса общества и поиска выхода из сложившейся ситуации, а также самого феномена мистики.

Особую роль мистический аспект играет в религиозной жизни. Как отмечал русский исследователь начала XX в. Π. М. Минин, «всякая религия, поскольку она цель человеческой жизни полагает в тесном общении с Божеством и это общение понимает как глубоко интимное переживание, содержит в себе мистический момент». Поэтому можно сказать, что мистика, или мистический опыт, является неизменным компонентом религии, специфика православного мистического духовного опыта определяется в границах Церкви, в ее рамках он обретает определенное выражение, характерное для данной религиозной традиции. Это значит, что Церковь является критерием истины в вопросе о подлинности духовной жизни.

Тем не менее нередко случается так, что происходит нарушение гармонии между индивидуальным мистическим опытом и церковным пониманием того, каким он должен быть. Например, когда личный мистический опыт ставится выше духовной традиции и отклоняется от нее, возникает особое духовное состояние, именуемое «прелестью», которое затем может трансформироваться в ересь. В конце XVIII и в начале XIX столетия во всем мире произошел всплеск увлечения мистическими доктринами. Многократно увеличилось и их разнообразие. Появились новые формы мистического опыта. Когда различные формы мистики начали вызывать социальные проблемы, они стали предметом научного осмысления.

Одним из первых, кто с научных позиций стал исследовать феномен мистики, стал английский ученый У. Джеймс (1842-1910), труд которого «предлагает прорывной подход к психологии мистического опыта». Таким образом, возникло новое, или «научное», направление исследования мистики. Но, к сожалению, и этот подход не решил проблем мистических феноменов.

Протоиерей Николай Карасев - К вопросу о православной мистике в России

М: Паломник, 2025.

ISBN 978-5-87-468189-8

Протоиерей Николай Карасев - К вопросу о православной мистике в России - Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Православная мистика в свете церковного предания: зарождение и развитие понятия

1.1. Основные категории (история и этимология понятия мистического)

1.2. Элементы мистического в библейских текстах

1.3. Начало формирования православной мистики в церковной письменности доникейского периода

1.4. Становление православной мистики в церковной письменности IV в

1.5. Развитие православной мистики в древней монашеской традиции

1.6. Завершающий период формирования православной мистики в греческой патристике: «Ареопагитики», преп. Максим Исповедник

1.7. Последующее развитие мистического богословия в Византии

Глава 2. Возрождение мистического опыта умного делания в духовной жизни православного востока и России в XIV-XIX вв.

2.1. Истоки мистического богословия в России: XIV-XVIII вв

Истоки мистического богословия в России: XIV-XVIII вв 2.2. Мистическое содержание духовного опыта

2.3. Основные мистико-аскетические формы подвижничества в духовной жизни русского общества в XVIII в

2.4. Духовная жизнь и мистический опыт в России XIX в

Глава 3, Основные формы мистики в России XVIII-XIX вв. и отношение к ним Православной Церкви

3.1. Основные проблемы православной мистики

3.2. Понятия «мистика», «мистицизм», «мистик» в духовной жизни России XVIII-XIX вв.

3.3. Масонство и мистицизм в системе государственных отношений и церковной жизни в XVIII в

3.4. Мистика как религиозно-философский синкретизм в Росии в XVIII в

3.5. Второй период истории мистицизма в России: «Александровский мистицизм»

3.6. Богословская полемика с нецерковными формами мистицизма

Глава 4. Осмысление православной мистики в русской богословской мысли XIX — начала XX в.

4.1. Реформа духовного образования и духовные поиски

4.2. Неоднозначное восприятие мистики и аскетизма в литературе XIX в

4.3. Оценка мистики и аскетизма в трудах русских философов конца XIX-XX в.

Глава 5. Изучение и переосмысление мистического богословия свт. Григория Паламы как главной формы православной мистики в россии в конце XIX-середине XX в.

5.1. Значение свт. Григория Паламы для русских ученых

5.2. Первый период: знакомство с житием и подвигами свт. Григория Паламы

5.3. Второй период: начало систематического изучения богословского наследия свт. Григория Паламы

5.4. Третий период: изучение наследия свт. Григория Паламы и его влияние на развитие богословских концепций православной мистики в наследии русского зарубежья

Глава 6. Православная мистика: опыт систематизации

6.1. Характерные особенности православной мистики и системообразующие элементы православного мистического богословия

6.2. Исихазм как высшая форма православной мистики

Заключение

Список литературы

1. Основные источники

2. Дополнительные источники

3. Литература

Список сокращений