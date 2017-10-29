Введение в Новый Завет - Иаоннис Каравидопулос

Каравидопулос - Введение в Новый Завет
Классический учебник по Новому Завету, уникальным образом сочетающим в себе самые современные достижения западной библеистики и глубокое знание православного восточного Предания.
Книга адресована преподавателям и студентам богословам, а также всем, кто ориентируется на серьезное изучение Нового Завета в духе православного Предания. Каждая глава учебника снабжена подробной библиографией, включающей в себя как древних церковных авторов, так и современных греческих и западных исследователей.
Научная деятельность профессора Иоанниса Каравидопулоса (род. 1937 г.) связана с Богословским факультетом Университета имени Аристотеля в Солониках, окончив который в 1959 г. он продолжил обучение в области толкования Нового Завета в Страсбургском (Франция) и Геттингенском (Германия) университетах.
Затем в течение более сорока лет И. Каравидопулос преподавал в университете на кафедре исагогики и герменевтики и по сию пору по-прежнему остается ее заслуженным профессором. И. Каравидопулос - член международного научного общества по изучению Библии Studiorum Novi Testamenti Societas, член Международного библейского общества.
Иоаннис Каравидопулос - Введение в Новый Завет
Первое издание:
[перевод с греч. свящ. Максима Михайлова]. — М.: Изд-во ПСТТУ, 2010. — 366 с.
ISBN 978-5-7429-0408-3
ISBN 978-5-7429-0408-3
Второе издание:
Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Максима Михайлова].
М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 368 с.
ISBN 978-5-7429-1034-3
Иоаннис Каравидопулос - Введение в Новый Завет - Содержание
Предисловие к греческому изданию 2007 года
Предисловие к русскому изданию. Прот. Алексей Емельянов
Введение
Часть I - ТЕКСТ, КАНОН И ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА
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1.История текста Нового Завета
- 1.1. История рукописного текста
- 1.2. Древние переводы Нового Завета.
- Приложение. Новогреческие переводы Нового Завета
- 1.3. Цитаты из Нового Завета у отцов Церкви
- 1.4. История печатного текста Нового Завета
- 1.5. Критика новозаветного текста: достижения и перспективы
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2.История канона Нового Завета
- 2.1.Что называлось Писанием в ранней Церкви
- Приложение. Ветхий Завет как Священное Писание Церкви
- 2.2. Первые упоминания о Новом Завете как Писании
- 2.3. Первые собрания книг Нового Завета: гипотезы и данные для решения вопроса
- 2.4. Конец II века как решающий момент в истории новозаветного канона
- 2.5. Споры о каноничности некоторых книг Нового Завета в III веке ,
- 2.6. Окончательное формирование канона в IV веке
- 2.7. Канон Сирийской Церкви
- 2.8. Связь между каноном Нового Завета и Церковью
- 3.Язык книг Нового Завета
Часть II - ВВЕДЕНИЕ В КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
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4.Евангелия
- 4.1. Общие сведения о Евангелиях, их характеристика и цель написания
- 4.2. Церковное предание, предшествовавшее написанию Евангелий.
- 4.3. Предыстория и литературная форма Евангелий согласно современным научным исследованиям
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5.Евангелие от Марка
- 5.1. Первенство Евангелия от Марка по времени его написания
- 5.2. Об авторе Евангелия от Марка
- 5.3. Содержание Евангелия от Марка
- 5.4. Свидетельства древнего церковного Предания
- 5.5. Особенности богословия Евангелия от Марка
- 5.6. Стиль и язык Евангелия от Марка
- 5.7. Адресаты, время и место написания Евангелия от Марка
- 5.8. Эпилог Евангелия от Марка (16, 9-20)
- 5.9. Евангелие от Марка в современных исследованиях
- 5.10.Значение Евангелия от Марка для нашего времени
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6.Евангелие от Матфея
- 6.1. Содержание Евангелия от Матфея
- 6.2. Свидетельства древнего церковного Предания
- 6.3. Источники Евангелия от Матфея
- 6.4. Центральные богословские идеи и характерные особенности Евангелия от Матфея
- 6.5. Адресаты, время и место написания Евангелия от Матфея
- 6.6. Место Евангелия от Матфея в жизни Церкви и в современных исследованиях
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7.Евангелие от Луки
- 7.1. Автор и пролог Евангелия от Луки
- 7.2. Содержание Евангелия от Луки
- 7.3. Источники Евангелия от Луки
- 7.4. Богословие и характерные черты третьего Евангелия
- 7.5. Язык Евангелия от Луки
- 7.6. Адресаты, время и место написания Евангелия от Луки
- 7.7. Значение Евангелия от Луки для нашего времени
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8.Синоптическая проблема
- 8.1. Что мы называем синоптической проблемой
- 8.2. Различные варианты решения синоптической проблемы
- 8.3. «Теория двух источников»
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9.Евангелие от Иоанна
- 9.1. Четвертое Евангелие и его связь с синоптиками
- 9.2. Содержание Евангелия от Иоанна
- 9.3. Об авторе Евангелия от Иоанна
- 9.4. Язык и стиль четвертого Евангелия
- 9.5. Время, место и цель написания четвертого Евангелия
- 9.6. Проблемы критики текста четвертого Евангелия
- 9.7. Богословие четвертого Евангелия
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10.Деяния святых апостолов
- 10.1.Название, автор, адресаты и цель книги Деяний
- 10.2.Содержание книги Деяний
- 10.3.Источники книги Деяний
- 10.4.Связь автора книги Деяний с апостолом Павлом
- 10.5.Время и место написания книги Деяний
- 10.6.Хронология событий книги Деяний
- 10.7.Проблема текста книги Деяний
- 10.8.Значение книги Деяний для современной Церкви
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11.Апостол Павел и его послания
- 11.1. Происхождение, личность и труды апостола Павла
- 11.2.Послания апостола Павла
- 11.3.Последовательность посланий апостола Павла в каноне Нового Завета
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12.Послания Первое и Второе к фессалоникийцам
- 12.1.Основание Церкви в Фессалониках
- 12.2.Содержание Первого послания к фессалоникийцам
- 12.3.Цель, содержание и время написания Второго послания к фессалоникийцам
- 12.4.Хронологическая последовательность двух Посланий к фессалоникийцам
- 12.5.Два послания к фессалоникийцам как начало христианской письменности
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13.Послание к галатам
- 13.1.Важность и содержание Послания к галатам
- 13.2.Повод, обстоятельства и цель написания Послания к галатам...
- 13.3.Время и место написания Послания к галатам. Вопрос об адресатах послания
- 13.4.Значение Послания к галатам для нашего времени
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14.Послания Первое и Второе к коринфянам
- 14.1.Основание Церкви в Коринфе
- 14.2.Содержание Первого послания к коринфянам
- 14.3.Содержание Второго послания к коринфянам
- 14.4.Время написания Первого и Второго посланий к коринфянам .
- 14.5.Написал ли апостол Павел другие послания к коринфским христианам до Первого и Второго к коринфянам?
- 14.6.Два послания к коринфянам в современных исследованиях
- 15. Послания из уз. Время и место написания
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16. Послание к ефесянам
- 16.1.Важность Послания к ефесянам. Ефесянам как окружное послание
- 16.2.Содержание Послания к ефесянам
- 16.3.Связь между Посланием к ефесянам и Посланием к колоссянам
- 16.4.Основные экклесиологические положения Послания к ефесянам
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17.Послание к филиппийцам
- 17.1.Апостол Павел и Церковь в Филиппах
- 17.2.Характеристика Послания к филиппийцам и его содержание
- 17.3.Единство Послания к филиппийцам
- 17.4.Еретики, обличаемые в Послании к филиппийцам
- 17.5.Основные наставления Послания к филиппийцам в приложении к нашей эпохе
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18.Послание к колоссянам
- 18.1.Обстоятельства и цель написания Послания к колоссянам
- 18.2.Колосская ересь
- 18.3.Содержание Послания к колоссянам
- 18.4.Богословие Послания к колоссянам
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19.Послание к Филимону
- 19.1.Повод к написанию Послания к Филимону. Особенности послания
- 19.2.Исторический контекст Послания к Филимону
- 19.3.Значение Послания к Филимону
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20.Послание к римлянам
- 20.1. Основание Римской Церкви
- 20.2. Содержание Послания к римлянам
- 20.3. Цель, место и время написания Послания к римлянам
- 20.4. 16-я глава Послания к римлянам
- 20.5. Влияние Послания к римлянам на последующее богословие
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21.Пастырские послания
- 21.1.Корпус Пастырских посланий, его адресаты
- 21.2.Содержание Пастырских посланий
- 21.3.Вопрос авторства Пастырских посланий
- 21.4.Время и место написания Пастырских посланий
- 21.5.Значение Пастырских посланий для Церкви
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22.Послание к евреям
- 22.1. Адресаты и содержание Послания к евреям
- 22.2. Об авторе Послания к евреям
- 22.3. Время написания Послания к евреям
- 22.4. Литургическое использование Послания к евреям
- 23. Подлинность посланий апостола Павла
- 24. Соборные послания
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25. Соборное послание Иакова
- 25.1. Об авторе Соборного послания Иакова
- 25.2. Содержание Соборного послания Иакова
- 25.3. Каноничность Соборного послания Иакова
- 26.Первое и Второе Соборные послания Петра
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26.1.Адресаты и содержание Первого Соборного послания Петра
- 26.2.Автор, место и время написания Первого Соборного послания Петра
- 26.3.Адресаты и цель написания Второго Соборного послания Петра
- 26.4.Содержание Второго Соборного послания Петра
- 26.5.Авторство и каноничность Второго Соборного послания Петра. Место и время написания
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27.Соборное послание Иуды
- 27.1.Содержание Соборного послания Иуды
- 27.2.Еретики, обличаемые в Соборном послании Иуды
- 27.3.Адресаты, автор и время написания Соборного послания Иуды .
- 27.4.Связь Соборного послания Иуды со Вторым Соборным посланием Петра
- 27.5.Место Соборного послания Иуды в каноне книг Нового Завета.
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28.Соборные послания Первое, Второе и Третье Иоанна
- 28.1. Цель написания и содержание Первого Соборного послания Иоанна
- 28.2. Второе и Третье Соборные послания Иоанна
- 28.3. Автор, место и время написания Соборных посланий Иоанна...
- 28.4. Comma Johanneum (1 Ин. 5, 7-8)
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29.Апокалипсис Иоанна
- 29.1. Иудейские апокалипсисы и христианский Апокалипсис Иоанна.
- 29.2. Краткое изложение содержания Апокалипсиса
- 29.3. Основные тематические линии Апокалипсиса
- 29.4. Виды толкования Апокалипсиса
- 29.5. Автор, время и место написания книги Апокалипсиса
- 29.6. Место Апокалипсиса в новозаветном каноне
- 29.7. Книга Апокалипсис и современность
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30.Новозаветные апокрифические книги и «Аграфы» Господа Иисуса Христа
- 30.1. Новозаветные апокрифические книги
- 30.2. Гностическое евангелие Иуды
- 30.3. Незаписанные изречения (аграфы) Господа Иисуса Христа
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31. Современные направления в библеистике
- 31.1.Риторический анализ библейских текстов
- 31.2.Повествовательный анализ (Narrative criticism)
- 31.3.Метод восприятия читателя (Reader-Response criticism)
- 31.4.Постструктуралистический метод толкования (Deconstruction)...
- 31.5.Общая характеристика современных постструктуралистических методов толкования
Хронологическая таблица Книг Нового Завета
Библиография
Список сокращений
Иоаннис Каравидопулос - Введение в Новый Завет - 1. Что такое Новый Завет
Словосочетание «Новый Завет» освящено употреблением его Самим Господом Иисусом Христом. Согласно евангельскому повествованию и преданию, дошедшему до нас через апостола Павла, Господь во время установления таинства Евхаристии на Тайной вечери сказал: «Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 28; см. также: Мк. 14, 24; Лк. 22, 20; 1 Кор. 11, 25). Этими словами Спаситель указал на новый период домостроительства нашего спасения, в основание которого положены Его Божественная Кровь и Крест. Этот новый для человечества период, который Сын Божий начинает Своим воплощением и запечатлевает крестной смертью и воскресением, является осуществлением обетовании Ветхого Завета, ибо уже в те времена пророки созерцали новый, вечный завет Бога с Его народом. Пророк Иеремия благо-вествует: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет...» (Иер. 31, 31 и след.; 32, 40; см. также: Иез. 16, 60; 36, 26). Это обетование осуществилось во Христе, и не только народ Израиля и Иуды, но и все человечество может теперь пользоваться в Церкви плодами Креста и Воскресения. Упоминание «за многих» в установительных словах Тайной вечери означает «за всех» и этим подчеркивается характер искупительной Жертвы Иисуса Христа.
Крест Христов, который явился исполнением тех древних пророчеств, стал одновременно дверью в новую эпоху, эпоху бытия Церкви. Богодухновенные писатели первенствующей Церкви запечатлели в книгах исполнение на деле всех тех событий, о которых так давно уже предвозвещали пророки: смерть и воскресение Христа, вступление мира в новую жизнь и эсхатологические чаяния вселенной. Эти книги и получили название «Новый Завет» для отличия их от книг предшествующего периода, так называемого Ветхого Завета. Употребление термина «Новый Завет» в отношении к собранию книг имеет свидетельства с конца II века по Рождестве Христовом, а с начала III века получает уже широкое распространение. Всех книг Нового Завета, написанных от середины до конца I века, насчитывается 27: 4 Евангелия (Мф., Мк., Лк., Ин.), Деяния святых Апостолов (Деян.), 13 посланий апостола Павла (Рим., 1 и 2 Кор., Гал., Еф., Флп., Кол., 1 и 2 Фес, 1 и 2 Тим., Тит., Флм.), Послание к евреям (Евр.), 7 Соборных посланий (Иак., 1 и 2 Петр., 1, 2, 3 Ин., Иуд.) и Апокалипсис Иоанна (Апок.).
спасибо
ссылка не работает, не могу скачать.
Через несколько дней все будет работать = немецкий сервер.
Новое издание 2016 года.
Спасибо!