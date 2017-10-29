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Каравидопулос - Введение в Новый Завет

Введение в Новый Завет - Иаоннис Каравидопулос
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, Educational

Классический учебник по Новому Завету, уникальным образом сочетающим в себе самые современные достижения западной библеистики и глубокое знание православного восточного Предания.

Книга адресована преподавателям и студентам богословам, а также всем, кто ориентируется на серьезное изучение Нового Завета в духе православного Предания. Каждая глава учебника снабжена подробной библиографией, включающей в себя как древних церковных авторов, так и современных греческих и западных исследователей.
Научная деятельность профессора Иоанниса Каравидопулоса (род. 1937 г.) связана с Богословским факультетом Университета имени Аристотеля в Солониках, окончив который в 1959 г. он продолжил обучение в области толкования Нового Завета в Страсбургском (Франция) и Геттингенском (Германия) университетах.
Затем в течение более сорока лет И. Каравидопулос преподавал в университете на кафедре исагогики и герменевтики и по сию пору по-прежнему остается ее заслуженным профессором. И. Каравидопулос - член международного научного общества по изучению Библии Studiorum Novi Testamenti Societas, член Международного библейского общества.

Иоаннис Каравидопулос - Введение в Новый Завет

Первое издание:
[перевод с греч. свящ. Максима Михайлова]. — М.: Изд-во ПСТТУ, 2010. — 366 с.
ISBN 978-5-7429-0408-3
Второе издание:
Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Максима Михайлова].
М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 368 с.
ISBN 978-5-7429-1034-3

Иоаннис Каравидопулос - Введение в Новый Завет - Содержание

Предисловие к греческому изданию 2007 года
Предисловие к русскому изданию. Прот. Алексей Емельянов
Введение
Часть I - ТЕКСТ, КАНОН И ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА
  • 1.История текста Нового Завета
    • 1.1. История рукописного текста
    • 1.2. Древние переводы Нового Завета.
    • Приложение. Новогреческие переводы Нового Завета
    • 1.3. Цитаты из Нового Завета у отцов Церкви
    • 1.4. История печатного текста Нового Завета
    • 1.5. Критика новозаветного текста: достижения и перспективы
  • 2.История канона Нового Завета
    • 2.1.Что называлось Писанием в ранней Церкви
    • Приложение. Ветхий Завет как Священное Писание Церкви
    • 2.2. Первые упоминания о Новом Завете как Писании
    • 2.3. Первые собрания книг Нового Завета: гипотезы и данные для решения вопроса
    • 2.4. Конец II века как решающий момент в истории новозаветного канона
    • 2.5. Споры о каноничности некоторых книг Нового Завета в III веке ,
    • 2.6. Окончательное формирование канона в IV веке
    • 2.7. Канон Сирийской Церкви
    • 2.8. Связь между каноном Нового Завета и Церковью
  • 3.Язык книг Нового Завета
Часть II - ВВЕДЕНИЕ В КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
  • 4.Евангелия
    • 4.1. Общие сведения о Евангелиях, их характеристика и цель написания
    • 4.2. Церковное предание, предшествовавшее написанию Евангелий.
    • 4.3. Предыстория и литературная форма Евангелий согласно современным научным исследованиям
  • 5.Евангелие от Марка
    • 5.1. Первенство Евангелия от Марка по времени его написания
    • 5.2. Об авторе Евангелия от Марка
    • 5.3. Содержание Евангелия от Марка
    • 5.4. Свидетельства древнего церковного Предания
    • 5.5. Особенности богословия Евангелия от Марка
    • 5.6. Стиль и язык Евангелия от Марка
    • 5.7. Адресаты, время и место написания Евангелия от Марка
    • 5.8. Эпилог Евангелия от Марка (16, 9-20)
    • 5.9. Евангелие от Марка в современных исследованиях
    • 5.10.Значение Евангелия от Марка для нашего времени
  • 6.Евангелие от Матфея
    • 6.1. Содержание Евангелия от Матфея
    • 6.2. Свидетельства древнего церковного Предания
    • 6.3. Источники Евангелия от Матфея
    • 6.4. Центральные богословские идеи и характерные особенности Евангелия от Матфея
    • 6.5. Адресаты, время и место написания Евангелия от Матфея
    • 6.6. Место Евангелия от Матфея в жизни Церкви и в современных исследованиях
  • 7.Евангелие от Луки
    • 7.1. Автор и пролог Евангелия от Луки
    • 7.2. Содержание Евангелия от Луки
    • 7.3. Источники Евангелия от Луки
    • 7.4. Богословие и характерные черты третьего Евангелия
    • 7.5. Язык Евангелия от Луки
    • 7.6. Адресаты, время и место написания Евангелия от Луки
    • 7.7. Значение Евангелия от Луки для нашего времени
  • 8.Синоптическая проблема
    • 8.1. Что мы называем синоптической проблемой
    • 8.2. Различные варианты решения синоптической проблемы
    • 8.3. «Теория двух источников»
  • 9.Евангелие от Иоанна
    • 9.1. Четвертое Евангелие и его связь с синоптиками
    • 9.2. Содержание Евангелия от Иоанна
    • 9.3. Об авторе Евангелия от Иоанна
    • 9.4. Язык и стиль четвертого Евангелия
    • 9.5. Время, место и цель написания четвертого Евангелия
    • 9.6. Проблемы критики текста четвертого Евангелия
    • 9.7. Богословие четвертого Евангелия
  • 10.Деяния святых апостолов
    • 10.1.Название, автор, адресаты и цель книги Деяний
    • 10.2.Содержание книги Деяний
    • 10.3.Источники книги Деяний
    • 10.4.Связь автора книги Деяний с апостолом Павлом
    • 10.5.Время и место написания книги Деяний
    • 10.6.Хронология событий книги Деяний
    • 10.7.Проблема текста книги Деяний
    • 10.8.Значение книги Деяний для современной Церкви
  • 11.Апостол Павел и его послания
    • 11.1. Происхождение, личность и труды апостола Павла
    • 11.2.Послания апостола Павла
    • 11.3.Последовательность посланий апостола Павла в каноне Нового Завета
  • 12.Послания Первое и Второе к фессалоникийцам
    • 12.1.Основание Церкви в Фессалониках
    • 12.2.Содержание Первого послания к фессалоникийцам
    • 12.3.Цель, содержание и время написания Второго послания к фессалоникийцам
    • 12.4.Хронологическая последовательность двух Посланий к фессалоникийцам
    • 12.5.Два послания к фессалоникийцам как начало христианской письменности
  • 13.Послание к галатам
    • 13.1.Важность и содержание Послания к галатам
    • 13.2.Повод, обстоятельства и цель написания Послания к галатам...
    • 13.3.Время и место написания Послания к галатам. Вопрос об адресатах послания
    • 13.4.Значение Послания к галатам для нашего времени
  • 14.Послания Первое и Второе к коринфянам
    • 14.1.Основание Церкви в Коринфе
    • 14.2.Содержание Первого послания к коринфянам
    • 14.3.Содержание Второго послания к коринфянам
    • 14.4.Время написания Первого и Второго посланий к коринфянам .
    • 14.5.Написал ли апостол Павел другие послания к коринфским христианам до Первого и Второго к коринфянам?
    • 14.6.Два послания к коринфянам в современных исследованиях
  • 15. Послания из уз. Время и место написания
  • 16. Послание к ефесянам
    • 16.1.Важность Послания к ефесянам. Ефесянам как окружное послание
    • 16.2.Содержание Послания к ефесянам
    • 16.3.Связь между Посланием к ефесянам и Посланием к колоссянам
    • 16.4.Основные экклесиологические положения Послания к ефесянам
  • 17.Послание к филиппийцам
    • 17.1.Апостол Павел и Церковь в Филиппах
    • 17.2.Характеристика Послания к филиппийцам и его содержание
    • 17.3.Единство Послания к филиппийцам
    • 17.4.Еретики, обличаемые в Послании к филиппийцам
    • 17.5.Основные наставления Послания к филиппийцам в приложении к нашей эпохе
  • 18.Послание к колоссянам
    • 18.1.Обстоятельства и цель написания Послания к колоссянам
    • 18.2.Колосская ересь
    • 18.3.Содержание Послания к колоссянам
    • 18.4.Богословие Послания к колоссянам
  • 19.Послание к Филимону
    • 19.1.Повод к написанию Послания к Филимону. Особенности послания
    • 19.2.Исторический контекст Послания к Филимону
    • 19.3.Значение Послания к Филимону
  • 20.Послание к римлянам
    • 20.1. Основание Римской Церкви
    • 20.2. Содержание Послания к римлянам
    • 20.3. Цель, место и время написания Послания к римлянам
    • 20.4. 16-я глава Послания к римлянам
    • 20.5. Влияние Послания к римлянам на последующее богословие
  • 21.Пастырские послания
    • 21.1.Корпус Пастырских посланий, его адресаты
    • 21.2.Содержание Пастырских посланий
    • 21.3.Вопрос авторства Пастырских посланий
    • 21.4.Время и место написания Пастырских посланий
    • 21.5.Значение Пастырских посланий для Церкви
  • 22.Послание к евреям
    • 22.1. Адресаты и содержание Послания к евреям
    • 22.2. Об авторе Послания к евреям
    • 22.3. Время написания Послания к евреям
    • 22.4. Литургическое использование Послания к евреям
  • 23. Подлинность посланий апостола Павла
  • 24. Соборные послания
  • 25. Соборное послание Иакова
    • 25.1. Об авторе Соборного послания Иакова
    • 25.2. Содержание Соборного послания Иакова
    • 25.3. Каноничность Соборного послания Иакова
  • 26.Первое и Второе Соборные послания Петра
  • 26.1.Адресаты и содержание Первого Соборного послания Петра
    • 26.2.Автор, место и время написания Первого Соборного послания Петра
    • 26.3.Адресаты и цель написания Второго Соборного послания Петра
    • 26.4.Содержание Второго Соборного послания Петра
    • 26.5.Авторство и каноничность Второго Соборного послания Петра. Место и время написания
  • 27.Соборное послание Иуды
    • 27.1.Содержание Соборного послания Иуды
    • 27.2.Еретики, обличаемые в Соборном послании Иуды
    • 27.3.Адресаты, автор и время написания Соборного послания Иуды .
    • 27.4.Связь Соборного послания Иуды со Вторым Соборным посланием Петра
    • 27.5.Место Соборного послания Иуды в каноне книг Нового Завета.
  • 28.Соборные послания Первое, Второе и Третье Иоанна
    • 28.1. Цель написания и содержание Первого Соборного послания Иоанна
    • 28.2. Второе и Третье Соборные послания Иоанна
    • 28.3. Автор, место и время написания Соборных посланий Иоанна...
    • 28.4. Comma Johanneum (1 Ин. 5, 7-8)
  • 29.Апокалипсис Иоанна
    • 29.1. Иудейские апокалипсисы и христианский Апокалипсис Иоанна.
    • 29.2. Краткое изложение содержания Апокалипсиса
    • 29.3. Основные тематические линии Апокалипсиса
    • 29.4. Виды толкования Апокалипсиса
    • 29.5. Автор, время и место написания книги Апокалипсиса
    • 29.6. Место Апокалипсиса в новозаветном каноне
    • 29.7. Книга Апокалипсис и современность
  • 30.Новозаветные апокрифические книги и «Аграфы» Господа Иисуса Христа
    • 30.1. Новозаветные апокрифические книги
    • 30.2. Гностическое евангелие Иуды
    • 30.3. Незаписанные изречения (аграфы) Господа Иисуса Христа
  • 31. Современные направления в библеистике
    • 31.1.Риторический анализ библейских текстов
    • 31.2.Повествовательный анализ (Narrative criticism)
    • 31.3.Метод восприятия читателя (Reader-Response criticism)
    • 31.4.Постструктуралистический метод толкования (Deconstruction)...
    • 31.5.Общая характеристика современных постструктуралистических методов толкования
Хронологическая таблица Книг Нового Завета
Библиография
Список сокращений

Иоаннис Каравидопулос - Введение в Новый Завет - 1. Что такое Новый Завет

Словосочетание «Новый Завет» освящено употреблением его Самим Господом Иисусом Христом. Согласно евангельскому повествованию и преданию, дошедшему до нас через апостола Павла, Господь во время установления таинства Евхаристии на Тайной вечери сказал: «Сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 28; см. также: Мк. 14, 24; Лк. 22, 20; 1 Кор. 11, 25). Этими словами Спаситель указал на новый период домостроительства нашего спасения, в основание которого положены Его Божественная Кровь и Крест. Этот новый для человечества период, который Сын Божий начинает Своим воплощением и запечатлевает крестной смертью и воскресением, является осуществлением обетовании Ветхого Завета, ибо уже в те времена пророки созерцали новый, вечный завет Бога с Его народом. Пророк Иеремия благо-вествует: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет...» (Иер. 31, 31 и след.; 32, 40; см. также: Иез. 16, 60; 36, 26). Это обетование осуществилось во Христе, и не только народ Израиля и Иуды, но и все человечество может теперь пользоваться в Церкви плодами Креста и Воскресения. Упоминание «за многих» в установительных словах Тайной вечери означает «за всех» и этим подчеркивается характер искупительной Жертвы Иисуса Христа.
Крест Христов, который явился исполнением тех древних пророчеств, стал одновременно дверью в новую эпоху, эпоху бытия Церкви. Богодухновенные писатели первенствующей Церкви запечатлели в книгах исполнение на деле всех тех событий, о которых так давно уже предвозвещали пророки: смерть и воскресение Христа, вступление мира в новую жизнь и эсхатологические чаяния вселенной. Эти книги и получили название «Новый Завет» для отличия их от книг предшествующего периода, так называемого Ветхого Завета. Употребление термина «Новый Завет» в отношении к собранию книг имеет свидетельства с конца II века по Рождестве Христовом, а с начала III века получает уже широкое распространение. Всех книг Нового Завета, написанных от середины до конца I века, насчитывается 27: 4 Евангелия (Мф., Мк., Лк., Ин.), Деяния святых Апостолов (Деян.), 13 посланий апостола Павла (Рим., 1 и 2 Кор., Гал., Еф., Флп., Кол., 1 и 2 Фес, 1 и 2 Тим., Тит., Флм.), Послание к евреям (Евр.), 7 Соборных посланий (Иак., 1 и 2 Петр., 1, 2, 3 Ин., Иуд.) и Апокалипсис Иоанна (Апок.).
Views 4 332
Rating 4.9 / 5
Added 29.10.2017
Author brat Oleksiy
Rate this publication:
4.9/5 (21)

Comments (7 comments)

G
gios76 8 years ago

спасибо
A
alex_parfiruk 8 years ago


 

ссылка не работает, не могу скачать.


 
E
esxatos 8 years ago

Через несколько дней все будет работать = немецкий сервер.
E
esxatos 8 years ago

Новое издание 2016 года.
G
gios76 8 years ago

Спасибо!
S
sunsell 10 years ago
ну неплохой, сильно краткий
P
pikalov 13 years ago
Спасибо!

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