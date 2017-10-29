Введение в Новый Завет - Иаоннис Каравидопулос

Классический учебник по Новому Завету, уникальным образом сочетающим в себе самые современные достижения западной библеистики и глубокое знание православного восточного Предания.

Книга адресована преподавателям и студентам богословам, а также всем, кто ориентируется на серьезное изучение Нового Завета в духе православного Предания. Каждая глава учебника снабжена подробной библиографией, включающей в себя как древних церковных авторов, так и современных греческих и западных исследователей.

Научная деятельность профессора Иоанниса Каравидопулоса (род. 1937 г.) связана с Богословским факультетом Университета имени Аристотеля в Солониках, окончив который в 1959 г. он продолжил обучение в области толкования Нового Завета в Страсбургском (Франция) и Геттингенском (Германия) университетах. Затем в течение более сорока лет И. Каравидопулос преподавал в университете на кафедре исагогики и герменевтики и по сию пору по-прежнему остается ее заслуженным профессором. И. Каравидопулос - член международного научного общества по изучению Библии Studiorum Novi Testamenti Societas, член Международного библейского общества.

Иоаннис Каравидопулос - Введение в Новый Завет

Первое издание:

[перевод с греч. свящ. Максима Михайлова]. — М.: Изд-во ПСТТУ, 2010. — 366 с.

ISBN 978-5-7429-0408-3

Второе издание:

Иоаннис Каравидопулос; [перевод с греч. свящ. Максима Михайлова]. М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 368 с. ISBN 978-5-7429-1034-3

Иоаннис Каравидопулос - Введение в Новый Завет - Содержание

Предисловие к греческому изданию 2007 года Предисловие к русскому изданию. Прот. Алексей Емельянов Введение Часть I - ТЕКСТ, КАНОН И ЯЗЫК НОВОГО ЗАВЕТА 1.История текста Нового Завета 1.1. История рукописного текста 1.2. Древние переводы Нового Завета. Приложение. Новогреческие переводы Нового Завета 1.3. Цитаты из Нового Завета у отцов Церкви 1.4. История печатного текста Нового Завета 1.5. Критика новозаветного текста: достижения и перспективы

2.История канона Нового Завета 2.1.Что называлось Писанием в ранней Церкви Приложение. Ветхий Завет как Священное Писание Церкви 2.2. Первые упоминания о Новом Завете как Писании 2.3. Первые собрания книг Нового Завета: гипотезы и данные для решения вопроса 2.4. Конец II века как решающий момент в истории новозаветного канона 2.5. Споры о каноничности некоторых книг Нового Завета в III веке , 2.6. Окончательное формирование канона в IV веке 2.7. Канон Сирийской Церкви 2.8. Связь между каноном Нового Завета и Церковью

3.Язык книг Нового Завета Часть II - ВВЕДЕНИЕ В КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА 4.Евангелия 4.1. Общие сведения о Евангелиях, их характеристика и цель написания 4.2. Церковное предание, предшествовавшее написанию Евангелий. 4.3. Предыстория и литературная форма Евангелий согласно современным научным исследованиям

5.Евангелие от Марка 5.1. Первенство Евангелия от Марка по времени его написания 5.2. Об авторе Евангелия от Марка 5.3. Содержание Евангелия от Марка 5.4. Свидетельства древнего церковного Предания 5.5. Особенности богословия Евангелия от Марка 5.6. Стиль и язык Евангелия от Марка 5.7. Адресаты, время и место написания Евангелия от Марка 5.8. Эпилог Евангелия от Марка (16, 9-20) 5.9. Евангелие от Марка в современных исследованиях 5.10.Значение Евангелия от Марка для нашего времени

6.Евангелие от Матфея 6.1. Содержание Евангелия от Матфея 6.2. Свидетельства древнего церковного Предания 6.3. Источники Евангелия от Матфея 6.4. Центральные богословские идеи и характерные особенности Евангелия от Матфея 6.5. Адресаты, время и место написания Евангелия от Матфея 6.6. Место Евангелия от Матфея в жизни Церкви и в современных исследованиях

7.Евангелие от Луки 7.1. Автор и пролог Евангелия от Луки 7.2. Содержание Евангелия от Луки 7.3. Источники Евангелия от Луки 7.4. Богословие и характерные черты третьего Евангелия 7.5. Язык Евангелия от Луки 7.6. Адресаты, время и место написания Евангелия от Луки 7.7. Значение Евангелия от Луки для нашего времени

8.Синоптическая проблема 8.1. Что мы называем синоптической проблемой 8.2. Различные варианты решения синоптической проблемы 8.3. «Теория двух источников»

9.Евангелие от Иоанна 9.1. Четвертое Евангелие и его связь с синоптиками 9.2. Содержание Евангелия от Иоанна 9.3. Об авторе Евангелия от Иоанна 9.4. Язык и стиль четвертого Евангелия 9.5. Время, место и цель написания четвертого Евангелия 9.6. Проблемы критики текста четвертого Евангелия 9.7. Богословие четвертого Евангелия

10.Деяния святых апостолов 10.1.Название, автор, адресаты и цель книги Деяний 10.2.Содержание книги Деяний 10.3.Источники книги Деяний 10.4.Связь автора книги Деяний с апостолом Павлом 10.5.Время и место написания книги Деяний 10.6.Хронология событий книги Деяний 10.7.Проблема текста книги Деяний 10.8.Значение книги Деяний для современной Церкви

11.Апостол Павел и его послания 11.1. Происхождение, личность и труды апостола Павла 11.2.Послания апостола Павла 11.3.Последовательность посланий апостола Павла в каноне Нового Завета

12.Послания Первое и Второе к фессалоникийцам 12.1.Основание Церкви в Фессалониках 12.2.Содержание Первого послания к фессалоникийцам 12.3.Цель, содержание и время написания Второго послания к фессалоникийцам 12.4.Хронологическая последовательность двух Посланий к фессалоникийцам 12.5.Два послания к фессалоникийцам как начало христианской письменности

13.Послание к галатам 13.1.Важность и содержание Послания к галатам 13.2.Повод, обстоятельства и цель написания Послания к галатам... 13.3.Время и место написания Послания к галатам. Вопрос об адресатах послания 13.4.Значение Послания к галатам для нашего времени

14.Послания Первое и Второе к коринфянам 14.1.Основание Церкви в Коринфе 14.2.Содержание Первого послания к коринфянам 14.3.Содержание Второго послания к коринфянам 14.4.Время написания Первого и Второго посланий к коринфянам . 14.5.Написал ли апостол Павел другие послания к коринфским христианам до Первого и Второго к коринфянам? 14.6.Два послания к коринфянам в современных исследованиях

15. Послания из уз. Время и место написания

16. Послание к ефесянам 16.1.Важность Послания к ефесянам. Ефесянам как окружное послание 16.2.Содержание Послания к ефесянам 16.3.Связь между Посланием к ефесянам и Посланием к колоссянам 16.4.Основные экклесиологические положения Послания к ефесянам

17.Послание к филиппийцам 17.1.Апостол Павел и Церковь в Филиппах 17.2.Характеристика Послания к филиппийцам и его содержание 17.3.Единство Послания к филиппийцам 17.4.Еретики, обличаемые в Послании к филиппийцам 17.5.Основные наставления Послания к филиппийцам в приложении к нашей эпохе

18.Послание к колоссянам 18.1.Обстоятельства и цель написания Послания к колоссянам 18.2.Колосская ересь 18.3.Содержание Послания к колоссянам 18.4.Богословие Послания к колоссянам

19.Послание к Филимону 19.1.Повод к написанию Послания к Филимону. Особенности послания 19.2.Исторический контекст Послания к Филимону 19.3.Значение Послания к Филимону

20.Послание к римлянам 20.1. Основание Римской Церкви 20.2. Содержание Послания к римлянам 20.3. Цель, место и время написания Послания к римлянам 20.4. 16-я глава Послания к римлянам 20.5. Влияние Послания к римлянам на последующее богословие

21.Пастырские послания 21.1.Корпус Пастырских посланий, его адресаты 21.2.Содержание Пастырских посланий 21.3.Вопрос авторства Пастырских посланий 21.4.Время и место написания Пастырских посланий 21.5.Значение Пастырских посланий для Церкви

22.Послание к евреям 22.1. Адресаты и содержание Послания к евреям 22.2. Об авторе Послания к евреям 22.3. Время написания Послания к евреям 22.4. Литургическое использование Послания к евреям

23. Подлинность посланий апостола Павла

24. Соборные послания

25. Соборное послание Иакова 25.1. Об авторе Соборного послания Иакова 25.2. Содержание Соборного послания Иакова 25.3. Каноничность Соборного послания Иакова

26.Первое и Второе Соборные послания Петра

26.1.Адресаты и содержание Первого Соборного послания Петра 26.2.Автор, место и время написания Первого Соборного послания Петра 26.3.Адресаты и цель написания Второго Соборного послания Петра 26.4.Содержание Второго Соборного послания Петра 26.5.Авторство и каноничность Второго Соборного послания Петра. Место и время написания

27.Соборное послание Иуды 27.1.Содержание Соборного послания Иуды 27.2.Еретики, обличаемые в Соборном послании Иуды 27.3.Адресаты, автор и время написания Соборного послания Иуды . 27.4.Связь Соборного послания Иуды со Вторым Соборным посланием Петра 27.5.Место Соборного послания Иуды в каноне книг Нового Завета.

28.Соборные послания Первое, Второе и Третье Иоанна 28.1. Цель написания и содержание Первого Соборного послания Иоанна 28.2. Второе и Третье Соборные послания Иоанна 28.3. Автор, место и время написания Соборных посланий Иоанна... 28.4. Comma Johanneum (1 Ин. 5, 7-8)

29.Апокалипсис Иоанна 29.1. Иудейские апокалипсисы и христианский Апокалипсис Иоанна. 29.2. Краткое изложение содержания Апокалипсиса 29.3. Основные тематические линии Апокалипсиса 29.4. Виды толкования Апокалипсиса 29.5. Автор, время и место написания книги Апокалипсиса 29.6. Место Апокалипсиса в новозаветном каноне 29.7. Книга Апокалипсис и современность

30.Новозаветные апокрифические книги и «Аграфы» Господа Иисуса Христа 30.1. Новозаветные апокрифические книги 30.2. Гностическое евангелие Иуды 30.3. Незаписанные изречения (аграфы) Господа Иисуса Христа

31. Современные направления в библеистике 31.1.Риторический анализ библейских текстов 31.2.Повествовательный анализ (Narrative criticism) 31.3.Метод восприятия читателя (Reader-Response criticism) 31.4.Постструктуралистический метод толкования (Deconstruction)... 31.5.Общая характеристика современных постструктуралистических методов толкования

Хронологическая таблица Книг Нового Завета Библиография Список сокращений