Каретникова - Малина под дождем
Книга Марины Сергеевны Каретниковой «Малина под дождем» — это глубоко личное, мемуарное произведение, которое существенно отличается от её строго научных исторических трудов. Автор ставит задачу поделиться своим жизненным опытом, размышлениями и «осколками» памяти, собранными за долгие годы служения и жизни в непростые для церкви времена. Основная идея книги заключена в её поэтичном названии: как ягода малины становится слаще и ароматнее под дождем, так и человеческая душа через испытания, «дожди» скорбей и трудностей, обретает истинную зрелость, красоту и духовную сладость во Христе.
Содержательная часть книги представляет собой мозаику из коротких рассказов, эссе и автобиографических заметок. Марина Сергеевна пишет о своем детстве, о родителях, о встречах с удивительными людьми, чьи имена порой не вошли в большие исторические тома, но чья вера была непоколебимой. Она размышляет о тонкостях человеческих взаимоотношений, о прощении, о красоте Божьего мира и о том, как важно сохранять чуткое сердце в повседневной суете. Это книга не о сухих фактах, а о «невидимых» победах духа, о тех маленьких чудесах и откровениях, из которых складывается большая жизнь верующего человека.
Текст написан в удивительно теплой, доверительной и искренней манере, напоминающей неспешную беседу с мудрым наставником. Марина Сергеевна обладает редким даром видеть вечное в повседневном и передавать это видение читателю через простые, но глубокие образы. Работа служит прекрасным примером христианской рефлексии и будет интересна не только тем, кто изучает историю протестантизма, но и каждому, кто ищет утешения, вдохновения и ответов на вопросы о смысле жизненных испытаний. «Малина под дождем» — это свидетельство о том, что даже в самые пасмурные дни Божья любовь остается неизменной и преображающей.
М. С. Каретникова - Малина под дождем
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2010. – 194 с.
ISBN 978-5-7454-1226-4
М. С. Каретникова - Малина под дождем – Содержание
1. ПРЕЛЮДИЯ
2. МИМОЗА
3. КУРСОВОЙ ВЕЧЕР
4. КОСМОПОЛИТЫ И ПАТРИОТЫ
5. КРУГЛАЯ ЛУНА НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ
6. МАРИНКА
7. ВТОРЖЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
8. БЕГСТВО ДРУГ ОТ ДРУГА
9. КОЛЛЕКТИВ И ТВОРЧЕСТВО
10. КАТОК
11. ФОТОГРАФИЯ
12. ИСААКИЙ В БЕЛОМ ИНЕЕ
13. НОВЫЙ ГОД. 1950-й
14. РИЖСКОЕ ВЗМОРЬЕ
15. ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ
16. КАРТОШКА
17. АНГИНА
18. ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
19. «ВИШНЕВЫЙ САД» в ТЮЗе
20. НАУЧНАЯ РАБОТА
21. КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
22. ПИСЬМА
23. СНЕГ ЗА ОКНОМ
24. СВОБОДА
