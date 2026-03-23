Коль скоро мы подходим к новому Иерусалиму, то встречаемся с почти непреодолимыми затруднениями для нашего человеческого разума. Это последнее видение Иоанн получает уже после того, как он видел новое небо и новую землю. Он видит прославленный город, который нисходит из небесных областей.

Иоанн тотчас узнает этот город и говорит, что это «святой город», и сразу же характеризует его. Он говорит, что город готов «как невеста, украшенная для мужа своего». Спрашивается, какая же это невеста, которую Сам Бог приготовил? С другой стороны, какой это муж которому такая невеста приготовлена? Не будем здесь долго останавливаться, потому что и сам Иоанн не говорит ничего положительного. Он только делает сравнение. Но по славе этого города мы можем уже иметь понятие, что он дивно украшен. Отец употребил все самое лучшее, чтобы его приготовить. Ведь невесту украшают для самого требовательного человека – для жениха. Дальше мы читаем, что подходит к нему Ангел и приглашает: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца» (21, 9). И когда Иоанн последовал, то Ангел показал как раз именно этот город – Небесный Иерусалим. Но вот тут-то мы и стоим перед затруднением. На самом ли деле Иерусалим – город, или бесчисленное множество, состоящее из искупленных членов Церкви, то есть невеста?

Остановимся опять немного на Церкви Божией. Она всегда была тайной и есть тайна во всем Слове Господнем. И невеста на Востоке действительно держится за занавеской закрытой. Не призванный глаз не может ее видеть, и только когда она венчается, уходит из девства, вуаль снимается.

Так и с Церковью: она весь ход свой через мир совершает под покрывалом. Она станет явной, только когда явится с Ним. А в этой главе она разоблачается, но все-таки загадочно.

Иван Вениаминович Каргель - Толкователь Откровения Святого Иоанна Богослова

СПб, "Сатисъ", 2006 г. - 198 c.

ISBN 5-7373-0078-3

Иван Вениаминович Каргель Толкователь Откровения Святого Иоанна Богослова - Содержание