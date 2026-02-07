В своей недавней работе «Пневматология: Святой Дух в экуменической, международной и контекстуальной перспективе» я привел доводы относительно того, что любой разговор о Духе должен носить одновременно контекстуальный и экуменический характер. Иными словами, Дух Божий нельзя рассматривать как некое общедоступное бесплотное естество, парящее над миром. Кроме того, ни одна христианская традиция или церковь не обладают монополией на Него. Исцеляющая и спасающая работа Духа Божьего проявляется в определенных контекстах и среди конкретных людей и сообществ. Дух содействует многообразию и гармонии. Говоря о служении Духа, мы подразумеваем не только узы любви между Отцом и Сыном, Богом и Его народом и всем миром, но и воплощение принципа единства в многообразии.

Данный сборник эссе посвящен тематическому исследованию и дальнейшему развитию этого основополагающего утверждения. В нем содержатся предложения относительно перспектив подлинно пневматологического богословия, основанием и краеугольным камнем которого является Дух Триединого Бога, и наряду с этим исследование ряда конкретных проблем в жизни и миссии христианской церкви.

В 1996 г. в США под эгидой Католического теологического общества состоялась ежегодная встреча, получившая весьма обещающее название: «На пути к богословию Духа». С той поры было проведено немало других собраний, посвященных этой теме, но упомянутое название и сейчас во многом отражает сущность того, что, по моему мнению, имеет определяющее значение для будущего христианского богословия. Вопреки расхожему мнению пневматология - это не область богословия, сосредоточенная на Духе как таковом, и не собрание разрозненных упоминаний о Третьем лице Троицы. В Библии и христианском предании роль Духа в божественной Троице заключается в том, чтобы обратить взоры людей на Сына и тем самым вернуть их к Отцу.