Карккайнен - Становление пневматологического богословия
Книга издана в рамках проекта «Пятидесятнические студии», реализуемого Украинской евангельской теологической семинарией
Данное издание стало возможным благодаря сотрудничеству с Международной библейской семинарией (Сиэтл, Вашингтон)
В своей недавней работе «Пневматология: Святой Дух в экуменической, международной и контекстуальной перспективе» я привел доводы относительно того, что любой разговор о Духе должен носить одновременно контекстуальный и экуменический характер. Иными словами, Дух Божий нельзя рассматривать как некое общедоступное бесплотное естество, парящее над миром. Кроме того, ни одна христианская традиция или церковь не обладают монополией на Него. Исцеляющая и спасающая работа Духа Божьего проявляется в определенных контекстах и среди конкретных людей и сообществ. Дух содействует многообразию и гармонии. Говоря о служении Духа, мы подразумеваем не только узы любви между Отцом и Сыном, Богом и Его народом и всем миром, но и воплощение принципа единства в многообразии.
Данный сборник эссе посвящен тематическому исследованию и дальнейшему развитию этого основополагающего утверждения. В нем содержатся предложения относительно перспектив подлинно пневматологического богословия, основанием и краеугольным камнем которого является Дух Триединого Бога, и наряду с этим исследование ряда конкретных проблем в жизни и миссии христианской церкви.
В 1996 г. в США под эгидой Католического теологического общества состоялась ежегодная встреча, получившая весьма обещающее название: «На пути к богословию Духа». С той поры было проведено немало других собраний, посвященных этой теме, но упомянутое название и сейчас во многом отражает сущность того, что, по моему мнению, имеет определяющее значение для будущего христианского богословия. Вопреки расхожему мнению пневматология - это не область богословия, сосредоточенная на Духе как таковом, и не собрание разрозненных упоминаний о Третьем лице Троицы. В Библии и христианском предании роль Духа в божественной Троице заключается в том, чтобы обратить взоры людей на Сына и тем самым вернуть их к Отцу.
Выражаясь иначе, Дух - это точка соприкосновения, а не объект основного внимания. Вместе с тем Дух не должен быть чем-то наподобие «третьего неизвестного», то есть в той или иной мере второстепенным придатком к систематическому христианскому богословию. В сферу интересов пневматологии входит не только «третья часть» Символа веры (имеется в виду последняя часть Апостольского символа веры), но и все разделы христианского вероисповедания. Посвященное Духу богословие - это целиком тринитарное учение, в котором все лица Троицы почитаются с учетом Их индивидуальных свойств, но в свете единства личностей и служений. В данной работе вниманию читателя предлагаются рассуждения автора относительно некоторых герменевтических, сотериологических, экклесиологических и миссиологических вопросов, связанных с этой темой.
Свои размышления я облекаю в форму критического диалога с пятидесятнической и католической традициями, которые, как представляется, находятся на противоположных сторонах экуменического спектра. Уверен, что настало время, когда пятидесятники должны быть вовлечены в процесс взаимного назидания с представителями других традиций, делясь не только своей харизматической, энергичной духовностью, но и развивающимся богословием.
По сути, богословие - это не что иное как осмысление жизни и опыта христиан. В этом смысле богословием занимаются все церкви и деноминации. Поэтому я обращаюсь не только к пятидесятникам и католикам, но и к православным, лютеранам, а также другим протестантским богословам той или иной направленности. Я сам продолжаю учиться у всех, обогащаясь проникновенными мыслями и познаниями. Такой подход во многом отражает мой личный экуменический путь и влияние, которое оказали на меня различные культуры. Среди моих богословских наставников были лютеране, православные и католики по обе стороны Атлантики. Кроме того, мне довелось жить и заниматься преподавательской деятельностью в Европе, Азии и Соединенных Штатах Америки.
Как и прежде, меня восхищают разнообразие и богатство систематического богословия. Богословская мысль никогда не должна вынашиваться в вакууме: ей следует опираться не только на библейские и исторические исследования, но и учитывать все многообразие современных голосов: доминирующих и глобальных, а также контекстуально, культурно и религиозно обусловленных. Ввиду подобного восприятия этот сборник эссе завершается размышлением о богословских различиях в свете пневматологии (среди прочих затрагивается вопрос отношения христианства к другим религиям).
Карккайнен Веди-Матти - Становление пневматологического богословия - пятидесятнические и экуменические взгляды на экклезиологию, сотериологию и богословие миссии
пер. с англ. В. Чёрного. - К.: «Саммит-книга», 2022. - 400 с.
ISBN 978-966-986-464-2
Карккайнен Веди-Матти - Становление пневматологического богословия - пятидесятнические и экуменические взгляды на экклезиологию, сотериологию и богословие миссии- Содержание
Предисловие Амоса Йонга к русскому изданию
Предисловие автора
Слова благодарности
Введение: пятидесятничество и богословие «третьей части» символа веры
Список сокращений
Часть первая герменевтика и идентичность: пятидесятники и экуменисты
Глава 1. Герменевтика: от фундаментализма к постмодернизму
Глава 2. Авторитет, откровение и толкование
Глава 3. Пятидесятники - «анонимные экуменисты»?
Глава 4. Свободные церкви, экуменизм и пятидесятничество
Глава 5. Экуменический потенциал пневматологии
Часть вторая экклесиология
Глава 6. На пути к пневматологической экклесиологии
Глава 7. Троица как общность в духе
Глава 8. Церковь как харизматическое сообщество
Глава 9. Дух, миряне, служение
Глава 10. Дух и вечеря господня
Часть третья сотериология
Глава 11 Благодать и экуменический потенциал теозиса
Глава 12 О богословии и духовности креста
Глава 13 Пятидесятники забывают о социальной справедливости?
Часть четвертая богословие миссии
Глава 14 Прозелитизм: богословское исследование
Глава 15 Культура, контекстуализация и обращение в веру
Глава 16 Пневматология, эсхатология и миссиология
Глава 17 Пневматологическое богословие религий
Именной указатель
Предметный указатель
Слава Богу выходит еще одна из лучших книг по теме пневмотологии, спасибо клубу и Украинской евангельской теологической семинарии.