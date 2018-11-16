Невозможно правильно понять Канта как вершину и завершителя Просвещения, этой эпохи в истории духа. Он является этим завершителем так же, как Платон был и вершиной софистического Просвещения, и его победителем. Кант также преодолевает Просвещение ради не знающего завершения процесса человека, подлинно приходящего к себе самому во внутреннем обращении.

Поскольку Просвещение превратилось в позитивизм знания, в конструктивную метафизику на рационально-догматической почве у Лейбница, в политический либерализм у Локка и Монтескье, в культивирование жизни чувств у платоников и романтиков, оно осталось универсальным явлением западной культуры. Относительно всего этого Кант означает не отрицание, но ограничение и прорыв. Его мысль отнюдь не проникла западный мир, она отнюдь не проникла собой даже и только немецкой образованности.

Карл Ясперс - Кант: Жизнь, труды, влияние

Москва: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014 г. —416 с.

ISBN 978-5-88373-417-4

Карл Ясперс - Кант: Жизнь, труды, влияние - Содержание

I. ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

II. ПУТЬ КАНТА К КРИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

a) Докритические сочинения

b) Поворот с 1766 г

c) Новый вопрос

ПРИМЕЧАНИЯ

III. СТРУКТУРЫ КАНТОВСКОГО ПРОСВЕТЛЕНИЯ ПОЗНАВАНИЯ

a) Раздвоение

b) Чувственность, пространство и время

c) Мышление

d) Выведение категорий из суждений

e) Два ствола

f) Исходить из сознания, а не из бытия

д) Трансцендентальная дедукция

h) Анализ методов Канта при просветлении истока в непредметном

i) Антиномии

j) Intellectus archetypus

к) Взгляд назад и резюме

ПРИМЕЧАНИЯ

IV. СТРУКТУРЫ РАЗУМА ВО ВСЕХ ЕГО ФОРМАХ

a) Идеи

b) Нравственная деятельность

c) Созерцание прекрасного

d) Философское просветление сверхчувственного у Канта

ПРИМЕЧАНИЯ

V. КАНТОВСКИЙ РАЗУМ

a) Переворот образа мысли

b) Широта пространства кантовского вопрошания

c) Скепсис Канта

d) Отрицательное и положительное значение философствования

e) Конечность человека и границы разума

ПРИМЕЧАНИЯ

VI. ПОЛИТИКА И ИСТОРИЯ

a) Основные идеи

b) Идея гражданского общества

c) Путь просвещения

d) Эпоха Канта

e) Политический образ мысли Канта

f) Возражения

д) Сопоставления

ПРИМЕЧАНИЯ

VII. КРИТИКА КАНТА

a) Характер науки

b) Путь к доктрине

c) Требование системы

d) Границы кантовской философии

е) Образ мысли Канта

f) Об интерпретации Канта

ПРИМЕЧАНИЯ

VIII. ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО КАНТА, ЕГО ВЛИЯНИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПРИМЕЧАНИЯ

ИСТОЧНИКИ

ЛИТЕРАТУРА

Карл Ясперс - Кант: Жизнь, труды, влияние - Даты жизни - Окружение Канта - Духовный путь Канта

Даты жизни. Иммануил Кант (1724-1804) был четвертым сыном шорника в Кенигсберге. Его предки некогда эмигрировали из Шотландии. Он был воспитан в духе пиетистского христианства. Позже, будучи воспитателем в семье графа Кейзерлинга, Кант часто «припоминал несравненно более прекрасное воспитание, которое получил он сам в своем родительском доме, где он никогда не слыхал и не видал никакой неправды и никакой безнравственности». Во Фридерицианской коллегии (1732-1740) Кант учил древние языки и получил религиозное воспитание. С 1740 г. он изучал в Кенигсберге философию, математику, богословие. Начиная с 1747 г., будучи вынужден после смерти отца содержать себя сам, он до 1755 г. был домашним учителем в различных семействах. Затем, защитив диссертацию в университете, он жил гонорарами от своих лекций. После того как он дважды безуспешно пытался получить должность профессора в Кенигсберге, в 1764 г. отказался от предложенной ему там же должности профессора поэтического искусства, отверг приглашения в Эрланген и Йену, он в 1770 г. стал наконец профессором логики и метафизики в Кенигсберге. Приглашение на профессуру в Галле, принятие которого, как и предыдущие приглашения, принесло бы ему значительно более высокий доход, он снова отклонил. В 1796 г. по причине старческой слабости он прекратил чтение лекций. С 1798 г. симптомы наступающей старости становились все хуже. В 1804 г. он умер в старческом слабоумии.

Кант был необычно маленького роста, худощав, у него была вдавленная грудь, правое плечо было выше левого. Он был хрупкого, но здорового телосложения. «Маленьким магистром» называл его Гаман. В течение десятилетия, когда его творчество достигло наибольшей глубины, он очень часто говорит в письмах о своем здоровье. Жалобы самого разного рода, забота о диете сопровождают его в течение всей жизни. В те десять лет, когда начиная с 1781 г., он разрабатывал в окончательном виде другие свои крупные произведения, о здоровье в письмах говорится меньше всего.

Окружение Канта. Кенигсберг был во времена Канта, благодаря торговле и духовному общению открытым миру городом. Дворянство, купечество и литераторы встречались в дружеских кружках. Русская оккупация города с 1758 по 1762 г. принесла с собою большую непринужденность жизни. Кант, бывший робким сыном ремесленника, сделался совершенным кавалером. Гаман писал тогда, что Канта увлекает с собою водоворот светских развлечений. Ему оказывали знаки уважения дамы, имеющие вес в обществе. Дружба связывала его с двумя англичанами, находившимися в Кенигсберге по роду своих занятий, с аристократами, с людьми практической жизни. Его знание того, что «склонность никогда не может поступаться дистанцией», сформировало непоколебимые отношения с людьми.

Среди его дружеских связей примечательна дружба с Гаманом. Хотя оба они по образу мысли и религиозному настроению были совершенно чужими друг другу людьми, между ними никогда не произошло настоящего разрыва. Гаман может писать Гердеру: «Моя бедная голова, против Кантовой, разбитый горшок, - глина против железа», но тут же прибавить: «Вся болтовня о разуме - один только ветер; язык есть его орган и критерий» (Гаман VI, 365). Со своей стороны, Кант, когда Гаман хочет сделать ему понятным «Древнейший источник...» Гердера, просит: «Но, если возможно, на человеческом языке. Ибо я, бедный сын земли, совершенно не организован для языка богов, на котором изъясняется созерцающий разум» (Письмо 78).

Кант остался холостяком. Дважды могло казаться, будто он был на пути счастливой любви. Он долго колебался, пока его партнерши не связали свои судьбы с другими. Позже он сказал: Когда мне могла понадобиться женщина, я не мог ее содержать.

Кант жил, не имея собственного дома, с одним слугой, и, когда не бывал приглашен в гости, кушал в гостиницах, всегда в дружеской компании. Только в 63 года у него появилось собственное домохозяйство с кухаркой и слугой. К обеду всегда приходили гости. С тех пор распорядок его дня, с 5 часов утра до 10 часов вечера, отличался обдуманной правильностью. Только теперь осуществился стиль жизни и знаменитый образ старого Канта, живущего строго по часам.

Кант чувствовал, что привязан к своим людям и к своему миру склонностью и привычками. Он ни разу не решился принять какое-нибудь из блестящих приглашений в другие города. Когда он отказывается, он просит снисхождения к своей «душе, не решающейся на перемены, которые только другим кажутся малыми», над чем мы «не властны так же точно, как и над счастием» (Письмо 44").