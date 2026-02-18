Карманный библейский словарик

Как изучать Библию. Библия является величайшей книгой из всех написанных. Сам Бог говорит через нее к человеку. Это книга божественных наставлений. Она утешает в скорби, направляет в растерянности, дает совет в трудное время, обличает нас во грехах и является ежедневным вдохновением в наших насущных нуждах. Библия не просто одна книга, это - целая библиотека книг, вмещающая различные жанры литературы: историю, поэзию, драматургию, биографическую литературу, пророчества, философию, науку. Она также является вдохновляющей книгой. Не удивительно, что полностью или частично Библия была переведена более чем на 1200 языков, и каждый год продается больше экземпляров Библии, чем какой-либо другой книги.

Библия дает единственно правильные ответы на самые важные вопросы, которые люди во все времена ставили перед собой: «Откуда я пришел? Куда я иду? Почему я здесь? Как я могу узнать истину?».

Только Библия раскрывает истину о Боге, объясняет происхождение человека, указывает на единственный путь ко спасению и вечной жизни. Только Библия объясняет проблему греха и страдания.

Величайшей Личностью всей Библии является Господь Иисус Христос. Его величайшее предназначение - искупление всего человечества. Личность и предназначение Иисуса Христа были предсказаны пророками, отражены в типажах и символах Ветхого Завета. Во всей Своей истине и красоте Господь Иисус Христос открывается в Евангелиях; вся полнота значения Его жизни, Его смерти и Его воскресения получили объяснение в Посланиях. Его славное второе пришествие на эту землю в будущем, безошибочно предсказано в книге Откровение. Великая цель написанного Священного Писания - это явить живущим на земле живое Слова Бога, Господа Иисуса Христа (Ин.1:118).

Как появились главы в Библии. В древнееврейских манускриптах были обозначения, указывающие на начало главных разделов текста и их конец. В связи с тем, что эти разделы иногда были достаточно длинными, неизбежно, что кто-то по собственной инициативе мог ставить какие-то значки или пометки на полях. Возможно, сначала метки обозначали место, где заканчивалось предыдущее чтение. Позже эти значки были добавлены в текст и стали указателями для читающих Писания в синагоге. Их назначением было указание на соответствующие места, где чтение должно начинаться и заканчиваться. В Новом Завете разделы стали отмечаться очень рано и они были намного короче, чем те, которые мы имеем сейчас.

Современное деление на главы обычно приписывают Стефану (или Стивену) Лангтону, архиепископу Кентерберийскому, который жил в Англии. Лангтон умер в 1228 г. Кардинал Хуго (Хьюго), который умер в 1263г., использовал это деление на главы в Латинской Вульгате. Деление на главы мы находим в версии Нового Завета Джона Уиклифа 1382 г., а также во всех последующих английских версиях.

Деление на главы оказалось очень удобным для работы с разделами Писания. Иудейские ученые позаимствовали эту идею, применив ее для последующих изданий еврейского Писания. Таким образом, современный еврейский Ветхий Завет имеет такое же деление на главы, что и русский.

Как появилось деление на стихи. Текст в каждой главе подразделялся на отдельно пронумерованные стихи. Хотя деление на стихи очень помогает, но не следует обращать на него особого внимания, т. к. стихи не являются самостоятельными частями Писания. Они не должны мешать непрерывному изложению и чтению Писания, особенно, если отрывок носит повествовательный или поэтический характер.

Большинство экспертов единодушны во мнении, что деление Ветхого Завета на стихи было впервые осуществлено раввином Нафаном в 1448г. Новый Завет на греческом языке, который был опубликован в 1537г. Робертом Стефаном, печатником из Парижа, имеет то же самое деление и нумерацию стихов, которые известны нам и сегодня. Первой Библией на английском языке с такой нумерацией стала Женевская Библия, изданная в 1560г., с тех пор все Библии на английском языке содержат эту нумерацию.

Карманный библейский словарик. Серия «Исследуем Писание»

Александрия: Ездра, 2007. - 200 с.

ISBN 966-8182-31-6