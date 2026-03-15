Книга Эми Кармайкл «Мимоза» — это трогательная и глубокая биографическая повесть, действие которой разворачивается в Индии в начале XX века. Автор, известная миссионерка и основательница приюта в Донавуре, ставит задачу рассказать историю одной индийской девочки из высокой касты, чья жизнь была навсегда изменена единственной случайной встречей. Основная идея произведения заключается в неодолимой силе Божьего Слова: даже однажды услышанная истина способна пустить глубокие корни в сердце человека и поддерживать его в течение многих лет в условиях полного одиночества, враждебного окружения и отсутствия христианского общения.
Содержательная часть книги описывает путь юной Мимозы, которая в детстве случайно услышала весть о «Боге, Который есть Любовь», когда её отец привел её на миссионерское собрание. Кармайкл мастерски передает внутреннюю борьбу и верность героини, которая, вернувшись в свой дом, где царили строгие индуистские традиции и идолопоклонство, на протяжении десятилетий хранила верность невидимому Творцу. Автор детально рисует быт индийской деревни и те огромные жертвы, на которые пришлось пойти Мимозе — от насмешек близких до социального отчуждения — ради того, чтобы остаться чистой перед своей совестью и Богом, о Котором она знала так мало, но Которого полюбила всем сердцем.
Текст написан в характерном для Эми Кармайкл поэтичном и сострадательном стиле, где каждое слово пронизано любовью к Индии и её людям. Автор не просто пересказывает факты, но создает живой духовный портрет женщины, чья вера была подобна цветку мимозы — хрупкому на вид, но удивительно стойкому к жизненным бурям. Работа служит мощным свидетельством того, что Бог Сам заботится о Своих детях там, куда не могут добраться люди, и вдохновляет читателя на доверие Божьему провидению в самых трудных обстоятельствах. Это чтение открывает удивительный мир «тихой» святости, которая преображает реальность без громких слов.
Кармайкл Э. – Мимоза
Пер. с англ. - Н. Новгород: Издательство «Центр Ага- пе», 2003. — 128 с.
ISBN 5-88930-026-1
Кармайкл Э. – Мимоза – Содержание
Глава 1 Мимоза
Глава 2 «Палкой её, палкой!»
Глава 3 «Ямог бы выдержать распятие, но только один раз!»
Глава 4 «Я иду к Всевышнему Богу»
Глава 5 «Парпом»
Глава 6 «На Тебя я не сержусь»
Глава 7 Тулази
Глава 8 Майил, Маленький Павлин
Глава 9 Вооз
Глава 10 «А всё потому, что она сожгла тулази!»
Глава 11 Семена веры
Глава 12 Яркие цвета на сером фоне
Глава 13 Золотой сосуд с манной
Глава 14 Удар ножом
Глава 15 «Позаботься о моём дорогом птенчике!»
Глава 16 Остриженные волосы
Глава 17 Волшебное лекарство
Глава 18 Талисман
