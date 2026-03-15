Книга Эми Кармайкл «Мимоза» — это трогательная и глубокая биографическая повесть, действие которой разворачивается в Индии в начале XX века. Автор, известная миссионерка и основательница приюта в Донавуре, ставит задачу рассказать историю одной индийской девочки из высокой касты, чья жизнь была навсегда изменена единственной случайной встречей. Основная идея произведения заключается в неодолимой силе Божьего Слова: даже однажды услышанная истина способна пустить глубокие корни в сердце человека и поддерживать его в течение многих лет в условиях полного одиночества, враждебного окружения и отсутствия христианского общения.

Содержательная часть книги описывает путь юной Мимозы, которая в детстве случайно услышала весть о «Боге, Который есть Любовь», когда её отец привел её на миссионерское собрание. Кармайкл мастерски передает внутреннюю борьбу и верность героини, которая, вернувшись в свой дом, где царили строгие индуистские традиции и идолопоклонство, на протяжении десятилетий хранила верность невидимому Творцу. Автор детально рисует быт индийской деревни и те огромные жертвы, на которые пришлось пойти Мимозе — от насмешек близких до социального отчуждения — ради того, чтобы остаться чистой перед своей совестью и Богом, о Котором она знала так мало, но Которого полюбила всем сердцем.

Текст написан в характерном для Эми Кармайкл поэтичном и сострадательном стиле, где каждое слово пронизано любовью к Индии и её людям. Автор не просто пересказывает факты, но создает живой духовный портрет женщины, чья вера была подобна цветку мимозы — хрупкому на вид, но удивительно стойкому к жизненным бурям. Работа служит мощным свидетельством того, что Бог Сам заботится о Своих детях там, куда не могут добраться люди, и вдохновляет читателя на доверие Божьему провидению в самых трудных обстоятельствах. Это чтение открывает удивительный мир «тихой» святости, которая преображает реальность без громких слов.

Кармайкл Э. – Мимоза

Пер. с англ. - Н. Новгород: Издательство «Центр Ага- пе», 2003. — 128 с.

ISBN 5-88930-026-1

