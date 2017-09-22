Эта брошюра поможет начинающим войти в изучение Талмуда книги, на которой строится жизнь каждого еврея и всего еврейского народи в целом.

Человек, начинающий изучение Талмуда, найдёт здесь перевод основных слов, аббревиатур, объяснение понятий и правил, по которым строится ход мыслей Талмуда.

Надеюсь, она поможет многим читателям быстрее и лучше войти в великое море Талмуда.

Рав Бен-Цион Зильбер,

13 кислева 5769 года,

Иерусалим

Рав Арье Кармель - Пособие по изучению Талмуда

Издательство Толдот Йешурун Иерусалим 5769 г.

перевод с английского Йонатана и Леи Шухман

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Рав Арье Кармель - Пособие по изучению Талмуда - Содержание

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА и ФРАЗЫ ГЕМАРЫ

ОБЫЧНО УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ АББРЕВИАТУРЫ Существительные Местоименные суффиксы Прилагательные Числительные Местоимения Предлоги Глаголы Пе’алъ (Простой) Другие биньяним Местоименные суффиксы Соответствия между корневыми буквами в иврите и арамейском Звуковые особенности иврита ВВЕДЕНИЕ В ТАЛМУД РАБИ ШМУЭЛЯ А-НАГИДА

СЕМЬ ЭТАПОВ ПОНИМАНИЯ ГЕМАРЫ

«ТиКШоРеТ»

Рав Арье Кармель - Пособие по изучению Талмуда - Семь этапов понимания Гемары

1.Чтение

До последнего времени учебная литература была написана в основном без огласовок. Учащийся привыкал читать так, что правильное произношение понималось из самого слова или из контекста.

И сегодня, когда все больше и больше книг издаются с огласовками, текст Гемары остается неогласованным, и в большинстве случаев без знаков препинания. Поэтому первый этап в учебе Гемары это умение правильно читать слова.

Наши мудрецы подчеркивают, что чтение вслух предпочтительнее, чем чтение «глазами», обычное для других профессий. Польза в том, что в таком случае учеба становится не только делом мысли. Когда человек читает вслух и раскачивается, как это обычно принято, он присоединяет к учебе и другие органы тела. Таким образом выполняются слова царя Давида: «Все мои кости скажут» (Теилим 35:10), и учеба становится частью учащегося.

Нужно тщательно следить за правильностью чтения, в особенности в начале и конце слов, так как ошибка может значительно исказить смысл предложения. Например, учащийся, который вместо מאן דאמר (тот, кто сказал), прочтет מאן אמר, подумает, что это вопрос (кто сказал?)

2. Пунктуация

Даже без знания смысла слов можно понять, где заканчивается предложение. Человек, привыкший распознавать ключевые слова, отмеченные в первой части нашей книги, легко сможет понять, где нужно остановиться, а также в большинстве случаев было ли то, что он читал, вопросом или ответом и т. п.

3. Перевод

Не обязательно переводить каждое слово, чтобы понять смысл предложения. Иногда, если продолжить читать, слово будет понятно из контекста. Очень рекомендуется иметь тетрадку, где вы будете записывать каждое новое слово, которое встретите. Так вы сможете повторять эти слова, и узнаете их в следующий раз. Стоит обратить внимание на распространенные слова; большая их часть приведена в нашей книге.

4. Понимание предложения

После перевода слов необходимо понять предложение целиком. Что оно представляет собой? Это трудность или ее решение, или новый закон и т. д. На этом этапе большую помощь представляют собой ключевые слова, которые приведены в нашей книге. Если предложение длинное, и включает в себя цитату, вначале нужно сконцентрироваться на том, что сказано в цитате, и только после этого вдуматься, как она относится к данной сугие. Попытка понять контекст сугии прежде, чем понято содержание, может привести к путанице.

5. Новые понятия

Время от времени вы встретите в ШаСе новые понятия. В большинстве случаев вам потребуется помощь, чтобы правильно понять их смысл. Иногда РаШИ объясняет это понятие, или вы поймете его из того, что учили ранее. В ином случае вам нужно будет получить объяснение преподавателя или кого-то еще. Новые понятия тоже стоит записывать в тетрадь.

6. Контекст сугии

Даже после того, как вы хорошо поняли предложение, которое читали, вы еще не начали учебу Гемары! Суть учебы это понимание обсуждения, содержащегося в сугие. Спросите себя, какая связь есть между данным предложением и предшествующим ему. Посмотрите во введении в Талмуд определения типов предложений. Каждое предложение должно что-то менять в развитии сугии: или объяснять и добавлять что-то, или указывать на противоречие, или давать ответ и т. д. Если вы не поняли, как данное предложение связано с предыдущим, вы не поняли Гемару.

7. Заключение сугии

По завершении каждого отрывка нужно знать, каков итог обсуждения. См. «10 видов сугиёт» (Обратите внимание, что иногда сугия заканчивается без окончательного решения, или спором. Это тоже представляет собой заключение).